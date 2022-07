THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS ANNUNCIA L'ELENCO 51-100 PER IL 2022

Quest'anno l'Asia occupa 14 posti nella graduatoria estesa con sette città, tra cui due ristoranti di Tokyo: Sazenka (No.59) e la new entry Sézanne (No.82). Gli EAU sono rappresentati da due nuove realtà: Trèsind Studio (No.57) e Orfali Bros Bistro (No.87), entrambi a Dubai. Gli altri debuttanti includono due ristoranti di Città del Messico, Rosetta (No.60) e Máximo Bistrot (No.89), oltre a tre ristoranti in Francia: Table by Bruno Verjus (No.77) a Parigi, AM par Alexandre Mazzia (No.80) a Marsiglia, recentemente nominato American Express One To Watch, e Flocons de Sel (No.99) a Megève. Per leggere l'elenco 51-100, cliccare qui.

William Drew, Director of Content per The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di vedere 20 nuovi nomi nella nostra graduatoria estesa. È fantastico celebrare una vasta gamma di ristoranti e i team che li sostengono mentre il mondo gastronomico continua il proprio percorso di ritorno alla normalità dopo le enormi sfide affrontate durante la pandemia."

The World's 50 Best Restaurants 2022 verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook 50 Best qui e sul canale YouTube qui a partire dalle 20:30 (ora del Regno Unito) del 18 luglio.

