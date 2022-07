THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS STELLT DIE 51-100 LIST FÜR 2022 VOR

Asien hat in diesem Jahr 14 Einträge in der erweiterten Rangliste, die sich auf sieben Städte verteilen, darunter zwei Restaurants aus Tokio - Sazenka (No. 59) und der Neuzugang Sézanne (No. 82). Es gibt zwei neue Einträge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten: Trèsind Studio (No.57) und Orfali Bros Bistro (No.87), beide in Dubai. Zu den weiteren Debütanten gehören mit Rosetta (No. 60) und Máximo Bistrot (No. 89) zwei Restaurants aus Mexiko-Stadt sowie drei Restaurants aus Frankreich: Table by Bruno Verjus (No. 77) in Paris, AM par Alexandre Mazzia (No. 80) in Marseille, der kürzlich zum American Express One To Watch Gewinnergekürt wurde, und Flocons de Sel (No. 99) in Megève. Für die 51-100 List, klicken Sie hier .

William Drew, Director of Content für The World's 50 Best Restaurants, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr, dass 20 neue Beiträge in die erweiterte Liste aufgenommen wurden. Es ist großartig, eine breite Palette von Restaurants und die Teams, die hinter ihnen stehen, zu feiern, während sich die gastronomische Welt nach den enormen Herausforderungen während der Pandemie weiter erholt und neu aufbaut."

Die World's 50 Best Restaurants 2022 werden live auf der 50 Best Facebookseite hier gestreamt und auf dem YouTube-Kanal am 18. Juli ab 20:30 Uhr (britische Zeit) hier übertragen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1851323/50_Best.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1802051/World_50_Best_2022_Logo.jpg

Zugang zum Medienzentrum:

https://mediacentre.theworlds50best.com

SOURCE 50 Best