THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS APRESENTA LISTA DOS CLASSIFICADOS DE 51º A 100º PARA 2022

No ranking estendido deste ano, a Ásia tem 14 inscrições de sete cidades, incluindo dois restaurantes de Tóquio – Sazenka (No.59) e Sézanne, uma nova entrada (No.82). Há duas novas entradas dos Emirados Árabes Unidos: Trèsind Studio (No.57) e Orfali Bros Bistro (No. 87), ambos em Dubai. Entre outras novas entradas estão dois da Cidade do México representados por Rosetta (No. 60) e Máximo Bistrot (No.89), bem como três restaurantes da França: Table by Bruno Verjus (No.77), em Paris, AM par Alexandre Mazzia (No.80), em Marselha, recentemente nomeado o vencedor do American Express One To Watch, e Flocons de Sel (No.99), em Megève. Para conhecer a lista de classificados entre 51º e 100º, clique aqui.

William Drew, Director of Content for The World's 50 Best Restaurants, disse: "Estamos entusiasmados em ver 20 novas entradas se juntarem à lista estendida. É maravilhoso celebrar uma ampla gama de restaurantes e as equipes por trás deles, à medida que o cenário gastronômico continua a se recuperar e reconstruir após os enormes desafios enfrentados durante a pandemia."

O The World 's 50 Best Restaurants 2022 será transmitido ao vivo na página do 50 Best no Facebook aqui e no canal do YouTube aqui a partir das 20:30 (horário do Reino Unido) em 18 de julho.

