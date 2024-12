Vantage riconosciuto come "Most Trusted Broker" riceve il premio "Best Corporate Social Responsibility" ai Professional Traders Awards 2024

SYDNEY, 11 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Il broker di CFD multi-prodotto, Vantage Markets (o "Vantage") è orgoglioso di essere stato insignito dei riconoscimenti "Most Trusted Broker" e "Best Corporate Social Responsibility" ai Professional Trader Awards 2024. Questi premi sottolineano l'impegno costante di Vantage nel fornire un'esperienza di trading affidabile e nel generare un impatto positivo sulla comunità commerciale australiana.

Vantage Recognised as ‘Most Trusted Broker’ and Awarded ‘Best Corporate Social Responsibility’ at Professional Traders Awards 2024

Il premio "Most Trusted Broker" è motivo di particolare orgoglio per Vantage, che ha ricevuto questo riconoscimento per due anni consecutivi. La fiducia è fondamentale per l'etica aziendale e questo continuo riconoscimento riflette l'impegno di Vantage verso la trasparenza, la sicurezza e l'eccezionale assistenza clienti. Il team è immensamente orgoglioso, il che dimostra i solidi rapporti che Vantage ha coltivato con i trader attraverso una comunicazione trasparente, la massima sicurezza e un'assistenza clienti reattiva.

Il premio "Best Corporate Social Responsibility" celebra il supporto di Vantage alla Vantage Foundation, un ente di beneficenza indipendente da essa sponsorizzato per promuovere la consapevolezza e l'azione su questioni sociali critiche ma spesso invisibili, come i problemi di salute mentale, tra cui ansia, depressione e isolamento sociale. Grazie alle partnership con enti di beneficenza locali, la Vantage Foundation promuove connessioni comunitarie di impatto che affrontano queste aree di bisogno essenziali.

Il successo dei premi di quest'anno si inserisce nella scia di riconoscimenti per Vantage, aggiungendosi a precedenti premi come "Best Trading Platform" e "Best Trading App", che hanno evidenziato l'eccellenza del broker in termini di tecnologia ed esperienza del cliente.

Jack Kelly, responsabile delle vendite presso Vantage Australia, ha affermato: "Siamo estremamente orgogliosi di aver ricevuto i premi "Most Trusted Broker" e "Best Corporate Social Responsibility" ai Professional Traders Awards 2024. Questi riconoscimenti dimostrano il nostro impegno nel fornire ai trader australiani prodotti e servizi basati su fiducia, innovazione e trasparenza. Allo stesso tempo, il nostro impegno nel sostenere cause sociali significative attraverso la Vantage Foundation continua a farci progredire. Questo riconoscimento è una dimostrazione della fiducia e della lealtà dei nostri trader e dei nostri continui sforzi per avere un impatto positivo nelle comunità in cui operiamo".

Informazioni su Vantage

Vantage Markets (o Vantage) è un broker multi-prodotto che offre ai clienti l'accesso a un servizio agile e potente per il trading dei prodotti Forex e dei Contratti per Differenza (CFD) su materie prime, indici, azioni, ETF e obbligazioni.

Con oltre 15 anni di esperienza di mercato, Vantage trascende il ruolo di broker, offrendo un ecosistema di trading affidabile, un'app di trading mobile pluripremiata e una piattaforma di trading intuitiva che consente ai clienti di cogliere le opportunità di trading. Scaricare l'app Vantage dall'App Store o da Google Play.

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) ("Vantage") ha sede in 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000 ed è autorizzata e regolamentata dall'Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL n. 428901.

Il trading di derivati comporta rischi significativi. Non è adatto a tutti gli investitori e se si è un cliente professionale si potrebbe perdere molto di più dell'investimento iniziale. Acquistando i nostri prodotti derivati non si ha alcun diritto, obbligo o pretesa sulle attività finanziarie sottostanti. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e le normative fiscali sono soggette a modifiche. Le informazioni contenute in questo sito web sono di natura generale e non tengono conto degli obiettivi personali, della situazione finanziaria o delle esigenze dell'utente. Di conseguenza, prima di agire in base ai consigli, occorre valutare se questi sono adatti alla propria situazione, tenendo conto dei propri obiettivi, della particolare situazione finanziaria e delle specifiche esigenze. Suggeriamo vivamente di chiedere, se necessario, una consulenza indipendente.

Occorre valutare se si è parte del nostro mercato di riferimento esaminando la nostra Determinazione del mercato di riferimento (TMD), leggendo la nostra Dichiarazione di divulgazione del prodotto (PDS) e altri documenti legali per assicurarsi di comprendere appieno i rischi prima di prendere qualsiasi decisione di trading. Suggeriamo vivamente di chiedere, se necessario, una consulenza indipendente.

