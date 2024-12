Vantage erkend als 'Most Trusted Broker' en bekroond als 'Best Corporate Social Responsibility' bij Professional Traders Awards 2024

SYDNEY, 11 december 2024 /PRNewswire/ -- Multi-product CFD-makelaar, Vantage Markets (of "Vantage") is er trots op te zijn uitgeroepen tot "Most Trusted Broker" en "Best Corporate Social Responsibility" bij de Professional Trader Awards 2024. Deze prijzen bevestigen Vantage's niet-aflatende inzet voor het bieden van een betrouwbare handelservaring en het maken van een positieve impact in de Australische handelsgemeenschap.

Vantage Recognised as ‘Most Trusted Broker’ and Awarded ‘Best Corporate Social Responsibility’ at Professional Traders Awards 2024

De onderscheiding "Most Trusted Broker" is een bijzondere bron van trots voor Vantage, die de onderscheiding twee jaar op rij heeft ontvangen. Vertrouwen is fundamenteel voor het ethos van het bedrijf en deze voortdurende erkenning weerspiegelt Vantage's toewijding aan transparantie, veiligheid en uitzonderlijke klantenzorg. Het team is enorm trots, en dat spreekt voor de sterke relaties die Vantage heeft opgebouwd met handelaren door middel van duidelijke communicatie, eersteklas beveiliging en responsieve klantenondersteuning.

De "Best Corporate Social Responsibility" award is een erkenning voor de steun van Vantage aan de Vantage Foundation, een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die Vantage sponsort om bewustzijn en actie te stimuleren rond kritieke maar vaak onzichtbare sociale problemen, waaronder geestelijke gezondheidsproblemen zoals angst, depressie en sociaal isolement. Via haar partnerschappen met lokale liefdadigheidsinstellingen stimuleert de Vantage Foundation verbindingen met de gemeenschap die deze essentiële behoeften aanpakken.

Het succes van de awards van dit jaar zet een erfenis van erkenning voor Vantage voort, naast eerdere successen zoals "Beste handelsplatform" en "Beste handelsapp", die de uitmuntendheid van de broker op het gebied van technologie en klantervaring in het licht zetten.

Jack Kelly, hoofd Verkoop bij Vantage Australië, zei: "We zijn ongelooflijk trots dat we de awards 'Most Trusted Broker' en 'Best Corporate Social Responsibility' hebben ontvangen tijdens de 2024 Professional Traders Awards. Deze erkenningen weerspiegelen onze toewijding om Australische handelaren te voorzien van producten en diensten die zijn gebaseerd op vertrouwen, innovatie en transparantie. Tegelijkertijd blijft onze toewijding aan het ondersteunen van zinvolle sociale doelen via de Vantage Foundation een stimulans voor ons. Deze erkenning is een directe weerspiegeling van het vertrouwen en de loyaliteit van onze handelaars en onze voortdurende inspanningen om een positieve impact te hebben in de gemeenschappen waarin we actief zijn."

Over Vantage

Vantage Markets (of Vantage) is een multi-asset broker die klanten toegang biedt tot een flexibele en krachtige dienst voor de handel in Forex en Contract for Differences (CFD's)-producten, waaronder grondstoffen, indexen, aandelen, ETF's en obligaties.

Met meer dan 15 jaar marktervaring overstijgt Vantage de rol van makelaar en biedt het een vertrouwd handelsecosysteem, een bekroonde mobiele handelsapp en een gebruiksvriendelijk handelsplatform dat klanten in staat stelt om handelskansen te grijpen. Download de Vantage App via de App Store of Google Play.

trade smarter @vantage

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) ("Vantage") is gevestigd in 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australië, 2000, en is geautoriseerd en gereguleerd door de Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL nr. 428901.

Het verhandelen van derivaten brengt aanzienlijke risico's met zich mee. Het is niet geschikt voor alle beleggers en als u een professionele klant bent, kunt u aanzienlijk meer verliezen dan uw initiële investering. Wanneer u onze afgeleide producten verwerft, hebt u geen aanspraak, recht of verplichting ten aanzien van de onderliggende financiële activa. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en belastingwetten kunnen wijzigen. De informatie op deze website is algemeen van aard en houdt geen rekening met uw persoonlijke doelstellingen, financiële omstandigheden of behoeften. Daarom dient u, voordat u op het advies reageert, te overwegen of het advies voor u geschikt is, rekening houdend met uw doelstellingen, financiële situatie en behoeften. We raden u aan om indien nodig onafhankelijk advies in te winnen.

U dient te overwegen of u deel uitmaakt van onze doelmarkt door onze Target Market Determination (TMD) te bekijken, onze Product Disclosure Statement (PDS) te lezen en andere juridische documenten door te nemen om er zeker van te zijn dat u de risico's volledig begrijpt voordat u handelsbeslissingen neemt. We raden u aan om indien nodig onafhankelijk advies in te winnen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2577336/Vantage_Recognised__Most_Trusted_Broker__Awarded__Best_Corporate_Social_Responsibility.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2506103/Vantage_15_Logo_Logo.jpg