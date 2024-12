Vantage est reconnu comme le « Courtier le plus fiable » et reçoit le prix de la « Meilleure responsabilité sociale d'entreprise » lors des Professional Traders Awards 2024.

SYDNEY, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le courtier multi-produits CFD, Vantage Markets (ou « Vantage ») est fier d'avoir été nommé « Courtier le plus fiable » et « Meilleure responsabilité sociale d'entreprise » lors des Professional Trader Awards 2024. Ces récompenses soulignent l'engagement inébranlable de Vantage à fournir une expérience commerciale digne de confiance et à avoir un impact positif sur la communauté commerciale australienne.

Vantage Recognised as ‘Most Trusted Broker’ and Awarded ‘Best Corporate Social Responsibility’ at Professional Traders Awards 2024

Le prix de « Courtier le plus fiable » est une source de fierté particulière pour Vantage, qui l'a remporté deux années de suite. La confiance est un élément fondamental de l'éthique de l'entreprise, et cette reconnaissance continue reflète l'engagement de Vantage en faveur de la transparence, de la sécurité et d'une attention exceptionnelle portée à l'égard de ses clients. L'équipe est immensément fière, ce qui témoigne des relations solides que Vantage a entretenues avec les traders grâce à une communication claire, une sécurité de premier ordre et un support client réactif.

Le prix de la « Meilleure responsabilité sociale d'entreprise » récompense le soutien de Vantage à la Fondation Vantage, une organisation caritative indépendante qu'elle parraine pour sensibiliser et agir sur des questions sociales essentielles mais souvent invisibles, telles que les problèmes de santé mentale, notamment l'anxiété, la dépression et l'isolement social. Grâce à ses partenariats avec des organisations caritatives locales, la Fondation Vantage favorise l'établissement de liens communautaires qui répondent à ces besoins essentiels.

Le succès de cette année s'inscrit dans une tradition de reconnaissance pour Vantage, s'ajoutant à des réalisations antérieures telles que « Meilleure plateforme de trading » et « Meilleure application de trading », qui ont souligné l'excellence du courtier en matière de technologie et d'expérience client.

Jack Kelly, responsable des ventes chez Vantage Australia, a déclaré : « Nous sommes incroyablement fiers de recevoir les prix du « Courtier le plus fiable » et de la « Meilleure responsabilité sociale d'entreprise » lors des 2024 Professional Traders Awards. Ces distinctions reflètent notre volonté de fournir aux opérateurs australiens des produits et des services fondés sur la confiance, l'innovation et la transparence. Dans le même temps, notre engagement à soutenir des causes sociales importantes par l'intermédiaire de la Fondation Vantage continue à nous faire avancer. Cette reconnaissance est le reflet direct de la confiance et de la loyauté de nos commerçants et de nos efforts continus pour avoir un impact positif sur les communautés que nous servons ».

À propos de Vantage

Vantage Markets (ou Vantage) est un courtier multi-produits qui offre à ses clients l'accès à un service souple et puissant pour négocier des produits Forex et des contrats différentiels (CFD - Contracts for Difference) sur les matières premières, les indices, les actions, les ETF et les obligations.

Avec plus de 15 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier, fournissant un écosystème de trading de confiance, une application de trading sur mobile primée et une plateforme de trading intuitive qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) (« Vantage »), situé au 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW 2000, Australie, est autorisé et réglementé par l'AFSL no 428901 de l'Australian Securities & Investments Commission (ASIC).

La négociation de produits dérivés comporte des risques importants. Cette activité ne convient pas à tous les investisseurs et, si vous êtes un client professionnel, vous pourriez perdre beaucoup plus que votre investissement initial. Lorsque vous faites l'acquisition de nos produits dérivés, vous n'avez aucun droit ou obligation à l'égard des actifs financiers sous-jacents. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et les lois fiscales sont susceptibles d'être modifiées. Les informations contenues sur ce site sont de nature générale et ne tiennent pas compte de vos objectifs personnels, de votre situation financière ou de vos besoins. Par conséquent, avant d'agir sur la base de ces conseils, vous devez vous demander s'ils vous conviennent compte tenu de vos objectifs, de votre situation financière et de vos besoins. Nous vous encourageons à demander un avis indépendant si nécessaire.

Vous devez déterminer si vous faites partie de notre marché cible en examinant notre Target Market Determination (TMD), en lisant notre Déclaration de divulgation de produit (PDS) et d'autres documents juridiques afin de vous assurer de bien comprendre les risques avant de prendre toute décision de trading. Nous vous encourageons à demander un avis indépendant si nécessaire.

