Vantage fue reconocida como el "Bróker de mayor confianza" y recibió el premio a la "Mejor responsabilidad social corporativa" en los Professional Traders Awards 2024

SÍDNEY, 11 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets (o "Vantage"), el bróker de CFD de activos múltiples, le enorgullece los reconocimientos de "Bróker de mayor confianza" y "Mejor responsabilidad social corporativa" que recibió en los Professional Trader Awards 2024. Estos premios ponen de manifiesto el compromiso irrenunciable de Vantage de ofrecer una experiencia de operaciones confiable y dejar una huella positiva en la comunidad de operaciones comerciales australiana.

Vantage reconocida como el "Bróker de mayor Confianza" y galardonada con "Mejor Responsabilidad Social Corporativa" en Professional Trader Awards 2024

El premio "Bróker de mayor confianza" es motivo especial de orgullo para Vantage, pues ha sido acreedora del galardón dos años consecutivos. La confianza es fundamental en la filosofía de la empresa, y este reconocimiento continuado refleja la dedicación de Vantage a promover la transparencia, la seguridad y brindar una atención excepcional a los clientes. El equipo está sumamente orgulloso, lo que evidencia las sólidas relaciones que Vantage ha fomentado con los operadores mediante comunicación clara, seguridad de primer nivel y soporte resolutivo al cliente.

El premio "Mejor responsabilidad social corporativa" reconoce el apoyo de Vantage a la Vantage Foundation, una organización benéfica independiente que patrocina iniciativas de concientización y acción para resolver problemas sociales críticos, pero muchas veces invisibles, como retos de salud mental que incluyen ansiedad, depresión y aislamiento social. Mediante sus asociaciones con organizaciones benéficas locales, la Vantage Foundation fomenta conexiones significativas con la comunidad que abordan estas necesidades esenciales.

El éxito en la premiación de este año prolonga el legado de reconocimiento de Vantage, pues complementa los logros anteriores de "Mejor plataforma de operaciones" y "Mejor aplicación de operaciones", que destacaron la excelencia del bróker en cuanto a experiencia en tecnología y servicio al cliente.

Jack Kelly, director de Ventas en Vantage Australia, señaló: "Para nosotros, es un orgullo enorme haber recibido los reconocimientos "Bróker de mayor confianza" y "Mejor responsabilidad social corporativa" en los Professional Traders Awards 2024. Estos reconocimientos dan testimonio de nuestra dedicación a ofrecer a los operadores australianos servicios y productos basados en la confianza, la innovación y la transparencia. Al mismo tiempo, nuestro compromiso de apoyar causas sociales importantes a través de la Vantage Foundation sigue siendo un impulsor de nuestro progreso. Este reconocimiento es un reflejo directo de la confianza y la lealtad de nuestros operadores y de nuestros esfuerzos continuos por dejar una huella positiva en las comunidades a las que atendemos".

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de activos múltiples que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar divisas y contratos por diferencia (CFD, por sus siglas en inglés) de productos básicos, índices, acciones ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el papel de bróker, al proporcionar un ecosistema de confianza para operar, una aplicación de operaciones móvil galardonada, y una plataforma de operaciones fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades para operar. Descargue la aplicación Vantage de App Store o Google Play.

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566) ("Vantage"), ubicada en 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000, está autorizada y regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC, por sus siglas en inglés) AFSL no. 428901.

Los derivados de las operaciones conllevan riesgos importantes. No son adecuadas para todos los inversores y, si usted es un cliente profesional, podría perder mucho más que su inversión inicial. Al adquirir nuestros productos derivados, usted no tiene ningún derecho ni obligación respecto a los activos financieros subyacentes. El rendimiento pasado no es indicación de rendimiento futuro y las leyes fiscales están sujetas a cambios. La información que se encuentra en este sitio web es de naturaleza general y no toma en cuenta sus objetivos, circunstancias financieras ni necesidades personales. En consecuencia, antes de hacer caso a una asesoría, debe considerar si es adecuado para usted tomando en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. Le recomendamos solicitar asesoría independiente de ser necesario.

Para averiguar si usted forma parte de nuestro mercado objetivo revise nuestra determinación del mercado objetivo (TMD, en inglés), lea nuestra declaración de divulgación del producto (PDS, en inglés) y otros documentos legales para asegurarse de que comprende a cabalidad los riesgos antes de tomar cualquier decisión para operar. Le recomendamos solicitar asesoría independiente de ser necesario.

