VELO ANNUNCIA IL LANCIO DEL RIVOLUZIONARIO WHITEPAPER "DIGITAL GOLD".

BANGKOK, 30 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Velo Labs è entusiasta di pubblicare il suo innovativo whitepaper per il progetto "Digital Gold", intitolato "Pacific Lightnet Gold Token (PLG): Revolutionizing Gold Investments" (Pacific Lightnet Gold Token (PLG): rivoluzionare gli investimenti in oro). Questo documento presenta un nuovo modo di possedere oro attraverso token sicuri e digitalizzati, destinati a trasformare le interazioni degli investitori con questo asset classico.

Integrazione con la Fondazione Solana:

basandosi su un recente memorandum d'intesa con la Fondazione Solana, questa iniziativa impiega Solana come livello di regolamento blockchain, con Velo come backbone dell'infrastruttura e stanza di compensazione per le transazioni in oro digitale del Laos. Questa partnership aumenta l'efficienza e la sicurezza delle transazioni PLG Gold, garantendo una forte interoperabilità e connettività attraverso le reti blockchain.

Partnership chiave:

Pacific Bullion Import-Export questo partner chiave conserva in modo sicuro le riserve auree fisiche che supportano i token PLG, garantendone l'integrità e l'autenticità. Il suo ruolo è fondamentale nel mantenere la conformità ai requisiti di conservazione e rendicontazione relativi ai metalli preziosi.

Lightnet: la collaborazione di Velo con Lightnet facilita la riconversione dei token digitali in valuta fiat, migliorando il processo di rimborso con liquidità e trasparenza. Questa partnership svolge un ruolo fondamentale nel fornire strutture on-ramp e off-ramp per le risorse sulla blockchain, rafforzando il quadro di riferimento per le transazioni di asset digitali in tutta la regione.

Punti principali del whitepaper:

Proprietà digitale: il token PLG rappresenta la proprietà diretta di un'oncia troy di oro puro da investimento per token, garantita da lingotti d'oro fisici conservati in modo sicuro nei depositi.

Accessibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7: gli investitori possono scambiare token PLG a qualsiasi ora del giorno, offrendo una flessibilità senza eguali nei tradizionali mercati dell'oro.

Riscatto fisico: i titolari di token possono scambiare i propri token digitali con lingotti d'oro fisici, migliorando la trasparenza e la fiducia.

Bassi costi di transazione ed elevata liquidità: i token PLG garantiscono scambi a basso costo e elevata liquidità nei mercati secondari, rendendo gli investimenti in oro più accessibili ed efficienti.

Tecnologia blockchain: sfruttando la blockchain per garantire sicurezza e trasparenza, i token PLG possono essere facilmente convertiti in oro fisico o valuta fiat, a seconda delle necessità.

Ulteriori vantaggi dei token PLG:

Consentono la consegna di lingotti d'oro fisici presso lo sportello di ritiro che si trova nel caveau, garantendo trasparenza e autenticità.

Offrono bassi costi di transazione, migliorandone la convenienza.

Forniscono facile accessibilità e proprietà frazionata, consentendo sia ai piccoli che ai grandi investitori di partecipare ad investimenti in oro senza le complessità tipiche della proprietà fisica.

Garantiscono facilità di conversione tra risorse digitali e oro fisico o valute fiat, soddisfacendo le diverse esigenze degli investitori.

Informazioni su Velo Labs:

Velo Labs è un pioniere globale nelle soluzioni finanziarie basate su Web3, e offre una liquidità e una rete di liquidazione all'avanguardia per trasferimenti di valore sicuri ed efficienti. Supportati da Stellar Network e CP Group, il nostro raggio di azione si è esteso oltre il Sud-Est asiatico e il Pacifico, e ci rivolgiamo ora a partner in tutto il mondo. Colmiamo e riduciamo il divario tra l'infrastruttura bancaria tradizionale e il Web3, aprendo la strada all'adozione di massa della blockchain. La nostra vasta rete di pagamenti basata su Web3 e Lightnet, il nostro partner autorizzato per i pagamenti, ci posizionano come un peso massimo a livello globale. Velo Labs offre una vasta gamma di prodotti basati su Web3, in particolare Orbit, sviluppati su misura per utenti privati, commercianti, aziende e imprese in tutto il mondo, dedicati a potenziare la connettività finanziaria globale e ad espandere l'accessibilità a livello globale.

Informazioni su Pacific Bullion Import-Export:

Pacific Bullion Import-Export svolge un ruolo fondamentale nella gestione e nella sicurezza delle riserve auree essenziali per sostenere i token PLG. Con una lunga esperienza nel settore dei metalli preziosi, l'azienda garantisce l'integrità, la sicurezza e la conformità normativa del deposito dell'oro. Le sue pratiche di auditing complete e le misure di sicurezza avanzate costituiscono una base affidabile per l'iniziativa Digital Gold, rendendolo un attore chiave nella trasformazione del commercio tradizionale dell'oro nell'era digitale.