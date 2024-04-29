VELO發佈革命性的「數碼黃金」白皮書

曼谷2024年4月29日 /美通社/ -- Velo實驗室欣然發佈創新的「數碼黃金」項目白皮書《Pacific Lightnet Gold Token(PLG)：徹底改變黃金投資》。該文件介紹了透過安全的數碼代幣擁有黃金的新方法，它將改變投資者與這一經典資產的互動方式。

與Solana基金會整合：

在近期與Solana基金會簽署諒解備忘錄的基礎上，該倡議將Solana用作區塊鏈結算層，Velo則擔任老撾數碼黃金交易的骨幹基礎設施和清算所。此次合作提高了PLG黃金交易的效率和安全性，可確保區塊鏈網絡之間強大的互操作性和連接性。

主要合作夥伴：

Pacific Bullion Import-Export：這家重要的合作夥伴安全地存儲支持PLG代幣的實物黃金儲備，確保其完整性和真實性。該公司在遵守貴金屬相關存儲和報告要求方面發揮著至關重要的作用。

Lightnet：Velo與Lightnet的合作促進了數碼代幣向法定貨幣的轉換，提高了贖回過程的流動性和透明度。此次合作在促進區塊鏈上的資產與法定貨幣之間的轉換方面發揮了重要作用，加強了整個地區的數碼資產交易框架。

白皮書亮點：

數碼所有權：擁有一枚PLG代幣，即代表直接擁有一金衡盎司投資級高純度黃金，由安全存儲在金庫中的實物金條提供支持。

全天候可獲得性：投資者可以在一天中的任何時間交易PLG代幣，其靈活性是傳統黃金市場所無法比擬的。

實物兌換：代幣持有者可以將其數碼代幣兌換成實物金條，從而提高透明度和信任度。

低交易成本和高流動性：PLG 代幣可確保二級市場的低交易成本和高流動性，使黃金投資更加便捷高效。

區塊鏈技術：PLG代幣利用區塊鏈實現安全性和透明度，可根據需要無縫轉換為實物黃金或法定貨幣。

PLG代幣的其他優勢：

可在金庫的兌換窗口直接兌換成實物金條，確保透明度和真實性。

交易成本低，提高了交易的可負擔性。

提供便捷的可獲取性和部分所有權，讓大小投資者都能參與黃金投資，而不必處理與持有實物黃金相關的複雜問題。

確保數碼資產與實物黃金或法定貨幣之間的輕鬆轉換，滿足不同投資者的需求。

關於Velo實驗室：

Velo實驗室是基於Web3的金融解決方案領域的全球開創者，為安全、高效的價值轉移提供尖端的流動性和結算網絡。在恒星網絡（Stellar Network）和正大集團（CP Group）的支持下，我們的業務範圍已超出東南亞和太平洋地區，目前為全球合作夥伴提供服務。我們將傳統的銀行基礎設施與Web3相連，並縮小兩者之間的差距，引領區塊鏈的大規模應用。我們基於Web3的廣泛支付網絡，再加上我們與獲得許可的結算合作夥伴Lightnet之間的合作，使我們成長為全球重量級企業。Velo實驗室提供各種基於Web3的產品，特別是專為世界各地的個人、商戶、公司和企業量身定制的Orbit，致力於增強全球金融連通性和擴大全球可獲得性。

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關於Pacific Bullion Import-Export：

Pacific Bullion Import-Export在支持PLG代幣所必需的黃金儲備的管理和安全方面發揮著關鍵作用。公司在貴金屬領域擁有深厚的專長，可確保黃金儲存的完整性、安全性和合規性。我們擁有全面的審計方法和先進的安全措施，為數碼黃金計劃奠定了可靠的基礎，公司也因此成為傳統黃金交易向數碼時代轉變的重要參與者。

SOURCE Velo Labs Technology Ltd.