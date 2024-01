Verso un futuro di criptovalute: i punti salienti del discorso programmatico #TheCryptoArk di Bybit

DUBAI, EAU, 12 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Dopo aver moltiplicato per 8 la sua quota nel mercato spot nel 2023, Ben Zhou, co-fondatore e CEO di Bybit, ha illustrato nel suo discorso programmatico il percorso del settore delle criptovalute.

Sailing into a Crypto Future: Highlights from Bybit's #TheCryptoArk Keynote

Il discorso programmatico CryptoArk ha passato in rassegna i considerevoli passi avanti e i piani per il futuro di Bybit, provando inequivocabilmente il risoluto impegno dell'azienda a favore dell'avanzamento del settore degli asset digitali. Ben ha ricordato i risultati ottenuti da Bybit, tra cui il raggiungimento di oltre 20 milioni di utenti, il lancio di 93 nuovi prodotti, il supporto a 96 catene di depositi e prelievi e il posizionamento come terza maggiore borsa di derivati.

Inoltre, l'impegno di Bybit nei confronti della conformità si è palesato con la sua espansione negli EAU, in Sud Africa e nei Paesi bassi, rafforzando la sua posizione di affidabile piattaforma globale di criptovalute. Nel discorso programmatico è stata sottolineata l'attenzione dell'azienda diretta a migliorare l'esperienza dell'utente e la stabilità della piattaforma.

L'azienda ha triplicato la sua capacità in termini di volumi di transazioni e ha realizzato un uptime del 99% pur nella volatilità dei mercati. Ben ne ha anche annunciato l'ambizioso obiettivo di riuscire a gestire un milione di transazioni al secondo entro il 2024.

I miglioramenti come l'Unified Trading Account (Conto di trading unificato) con nuove funzioni aggiunte (come Perp Protect e asset collaterali personalizzabili) mettono in rilievo il deciso impegno di Bybit a fornire un solido ambiente di trading di facile gestione.

Nel campo dei servizi istituzionali, Bybit ha registrato una notevole crescita: le collaborazioni istituzionali sono aumentate del 182%. Integrando le negoziazioni a pronti nel margine di portafoglio, Bybit ha potenziato l'efficienza del capitale per le strategie di trading dei clienti. L'azienda ha anche dimostrato la sua grande competenza tradottasi in soluzioni di trading innovative come Copy Trading, strumenti di trading supportati dall'AI e l'introduzione di nuovi prodotti strutturati e di gestione patrimoniale.

"Siamo solo ai primi passi del nostro cammino" ha affermato Ben. "Non stiamo soltanto costruendo una borsa, ma un punto di accesso alle criptovalute e allo spazio Web3. Per il 2024 e oltre, abbiamo audaci piani, che puntano a promuovere la semplicità, l'apertura e l'uguaglianza nel mondo decentralizzato".

Il discorso programmatico sulla Crypto Ark di Bybit rappresenta una dichiarazione del risoluto impegno a essere leader nel settore delle criptovalute e divenire la Crypto Ark ("Arca delle criptovalute") del mondo. Dallo sguardo fiducioso di Bybit al 2024, la cryptocommunity può prevedere altre innovazioni rivoluzionarie ed esperienze inclusive, che consolideranno il ruolo di protagonista di primo piano di Bybit nel futuro del settore.

È possibile leggere il discorso programmatico qui.

#Bybit / #TheCryptoArk

Info su Bybit

Bybit, fondata nel 2018, è una delle tre principali piattaforme di scambio di criptovalute in termini di volume, con 20 milioni di utenti. Offre una piattaforma professionale in cui investitori e trader in criptovalute possono trovare un matching engine ultraveloce, un servizio clienti 24/7 e il supporto multilingue alla community. Bybit è l'orgoglioso partner dei campioni in carica nella classifica piloti e costruttori della Formula Uno: il team Oracle Red Bull Racing.

