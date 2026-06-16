Vusion estende la partnership con JYSK in tutta Europa

Il leader globale nelle soluzioni di digitalizzazione basate sull'IA rinnova la sua collaborazione di lunga data con il principale retailer europeo di arredamento e articoli per la casa.

Aggiornamento di 450 negozi nordici, pari a circa 1,2 milioni di ESL, alla più recente tecnologia etichette elettroniche Vusion.

Estensione a 750 negozi aggiuntivi in tutta Europa, pari a circa 3 milioni di ESL.

Migrazione dell'intero parco installato a VusionCloud, con una scala prevista di 2.500 negozi entro il 2027 nelle regioni Nordics, DACH e Benelux.

PARIGI, 16 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Vusion (VU - FR0010282822), leader globale nelle soluzioni di digitalizzazione basate sull'intelligenza artificiale per il commercio fisico, ha annunciato oggi l'estensione della sua partnership di lunga data con JYSK, uno dei principali retailer europei di arredamento e articoli per la casa, attraverso un nuovo importante accordo a supporto della prossima fase della strategia di modernizzazione dei negozi e trasformazione cloud del retailer.

JYSK

L'accordo include l'aggiornamento delle etichette elettroniche da scaffale nei 450 negozi nordici di JYSK già implementati, il rollout delle soluzioni Vusion in 750 ulteriori negozi in tutta Europa e la migrazione completa della piattaforma legacy on-premise di JYSK a VusionCloud. Entro il 2027, il deployment dovrebbe raggiungere circa 2.500 negozi nelle regioni nordiche, DACH e Benelux.

Attraverso la transizione a VusionCloud, JYSK beneficerà di una piattaforma più scalabile e centralizzata, in grado di abilitare cicli di deployment più rapidi, semplificare le operazioni in negozio, migliorare le performance e offrire maggiore flessibilità a supporto dell'innovazione retail futura su larga scala. L'architettura basata su cloud rafforzerà inoltre la coerenza operativa tra i diversi mercati, riducendo al contempo la complessità infrastrutturale.

Il progetto rafforza ulteriormente la strategia di Vusion volta ad accelerare la migrazione della propria base installata verso soluzioni cloud-native, consolidando al contempo le relazioni di lungo periodo con i clienti attraverso eccellenza operativa, supporto locale e innovazione continua.

"JYSK collabora con Vusion da oltre 10 anni e questo nuovo accordo riflette sia la solidità della nostra collaborazione sia il valore che riconosciamo nel passaggio a una piattaforma cloud-based più avanzata," ha dichiarato Carsten Nørgreen Weinkouff, Executive Vice President Retail Development, Marketing, E-commerce & Omnichannel di JYSK. "Nel continuare a modernizzare i nostri negozi in tutta Europa, stiamo investendo in soluzioni che offrono maggiore scalabilità, efficienza operativa e flessibilità per il futuro. La tecnologia e i team di Vusion hanno dimostrato costantemente l'affidabilità e il supporto necessari per accompagnarci su questa scala."

"Questo nuovo traguardo con JYSK dimostra la forza delle partnership di lungo periodo con i clienti e l'accelerazione del passaggio verso piattaforme retail cloud-native," ha dichiarato Sébastien Fourcy, SEVP EMEA di Vusion. "Con la transizione a VusionCloud, JYSK ottiene un'infrastruttura scalabile progettata per migliorare continuamente l'efficienza operativa e supportare l'innovazione in migliaia di negozi. Siamo orgogliosi di supportare JYSK attraverso una combinazione di leadership tecnologica, esecuzione locale e impegno di lungo periodo."

Informazioni su Vusion : www.vusion.com