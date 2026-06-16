Vusion étend son partenariat avec JYSK en Europe

Le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l'intelligence artificielle renouvelle sa collaboration de long terme avec le principal retailer européen d'ameublement

Remplacement des étiquettes électroniques (ESL) de 450 magasins nordiques avec des ESL Vusion de dernière génération (~1,2m d'ESL)

Déploiement dans 750 magasins supplémentaires en Europe (~3m d'ESL)

Transition complète vers VusionCloud, avec un parc estimé à 2 500 magasins d'ici 2027 dans les régions nordiques, DACH et Benelux

PARIS, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Vusion (VU - FR0010282822), le leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui l'extension de son partenariat de longue date avec JYSK, l'un des principaux retailers européens d'ameublement, à travers un nouvel accord majeur visant à accompagner la prochaine phase de modernisation des magasins et la stratégie de transformation cloud du distributeur.

JYSK

Cet accord prévoit le remplacement des étiquettes électroniques dans 450 magasins nordiques de JYSK par de nouvelles ESL, le déploiement des solutions Vusion dans 750 nouveaux points de vente en Europe, ainsi que la migration complète de la plateforme historique on-premise de JYSK vers VusionCloud. À horizon 2027, le déploiement devrait atteindre environ 2 500 magasins répartis dans les régions nordiques, DACH et Benelux.

Grâce à cette transition vers VusionCloud, JYSK bénéficiera d'une plateforme davantage évolutive et centralisée, permettant des cycles de déploiement plus rapides, des opérations en magasin simplifiées, des performances améliorées et une meilleure flexibilité pour soutenir de futures innovations retail à grande échelle. Cette architecture cloud renforcera également la cohérence opérationnelle entre les marchés tout en réduisant la complexité de l'infrastructure.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de Vusion visant à accélérer la transition de sa base installée vers des solutions cloud-native, tout en intensifiant ses relations clients dans la durée, grâce à l'excellence opérationnelle, le support local et l'innovation continue.

« JYSK s'est associée à Vusion il y a plus de 10 ans, et ce nouvel accord reflète à la fois la solidité de notre collaboration et la valeur que nous accordons à la transition vers une plateforme cloud plus performante, » a déclaré Carsten Nørgreen Weinkouff, Executive Vice President Retail Development, Marketing, E-commerce & Omnichannel chez JYSK. « Alors que nous poursuivons la modernisation de notre réseau de magasins en Europe, nous investissons dans des solutions qui nous apportent une meilleure capacité de pilotage, davantage d'efficacité opérationnelle et la flexibilité nécessaire pour accompagner notre croissance à l'avenir. Tout au long de ce partenariat, les technologies et les équipes de Vusion ont démontré leur fiabilité et leur capacité à nous accompagner à cette échelle. »

« Cette nouvelle étape avec JYSK illustre la solidité des partenariats clients de long-terme et l'accélération de la transition vers le cloud dans le retail, » a déclaré Sébastien Fourcy, SEVP EMEA chez Vusion. « En adoptant VusionCloud, JYSK s'appuie sur une infrastructure évolutive, conçue pour améliorer en continu son efficacité opérationnelle et soutenir l'innovation à grande échelle dans l'ensemble de son réseau. Nous sommes fiers d'accompagner JYSK dans la durée, en alliant technologie, exécution terrain et engagement à long terme. »

Plus d'information sur Vusion : www.vusion.com