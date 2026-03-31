Walmart Mexico amplia la partnership strategica con Vusion negli store Express e Supercenters

Walmart Messico sceglie EdgeSense by Vusion per accelerare la trasformazione dei punti vendita connessi

Tutti gli store Walmart Express completamente implementati entro fine 2026

Espansione prevista su tutti i Walmart Supercenter

PARIGI, 31 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Walmart de México y Centroamérica, il più grande retailer del Messico, amplia la propria collaborazione con Vusion, leader globale nelle soluzioni di digitalizzazione del commercio fisico basate sull'intelligenza artificiale, per implementare la piattaforma EdgeSense Connected Store negli store Walmart Express e avviare la trasformazione della rete di Supercenter.

Walmart Express Mexico

Questa iniziativa si inserisce nella crescente collaborazione globale tra Walmart e Vusion, a seguito dell successo dell'implementazione delle tecnologie Connected Store di Vusion nei punti vendita Walmart negli Stati Uniti. L'espansione rafforza il ruolo di Vusion come partner tecnologico strategico a supporto della trasformazione dei negozi connessi di Walmart.

In base all'accordo, tutti gli store Walmart Express saranno completamente equipaggiati con la tecnologia EdgeSense entro la fine del 2026, segnando il primo rollout su larga scala della piattaforma in America Latina. In una fase successiva, Walmart Messico prevede di estendere l'implementazione anche ai Walmart Supercenter, accelerando significativamente la propria strategia di modernizzazione digitale dei negozi. Nella fase iniziale, gli store Walmart Express saranno dotati di oltre 1,7 milioni di etichette elettroniche e più di 180.000 smart rail EdgeSense, configurando uno dei più grandi progetti di Connected Store in America Latina.

Walmart Messico avvierà inoltre un progetto pilota nel formato Bodega, per valutare come la tecnologia EdgeSense possa supportare ulteriori formati di negozio nell'ambito della strategia Connected Store a lungo termine.

EdgeSense è la piattaforma Connected Store di nuova generazione di Vusion, che integra infrastrutture intelligenti a scaffale, computer vision, intelligenza artificiale (AI), etichette elettroniche e dati retail in tempo reale, creando un sistema operativo unificato per i negozi fisici.

La piattaforma consente ai retailer di:

Automatizzare le operazioni in-store

Migliorare l'accuratezza dell'inventario

Attivare nuove capacità data-driven per merchandising e customer engagement

Attraverso questa iniziativa, Walmart Messico punta a:

Offrire un'esperienza cliente più personalizzata e fluida

Migliorare la produttività degli addetti grazie all'automazione dei processi

Modernizzare i punti vendita con infrastrutture AI-ready per supportare l'innovazione futura

"L'implementazione di EdgeSense ci aiuterà a modernizzare ulteriormente le operazioni nei nostri negozi e a permettere ai nostri collaboratori di concentrarsi sempre più sul servizio al cliente," ha dichiarato Paul Lewellen, Chief Operating Officer di Walmart de México y Centroamérica. "Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per rafforzare le nostre capacità operative e migliorare l'esperienza di acquisto per milioni di clienti in Messico."

Philippe Bottine, Deputy CEO e EVP Vusion Americas, ha aggiunto: "Siamo entusiasti che Walmart stia ampliando la propria collaborazione con Vusion anche in Messico. Il rollout di EdgeSense negli store Walmart Express e la futura estensione ai Supercenter rappresentano una tappa chiave nella nostra visione condivisa del negozio del futuro. Combinando AI, computer vision e dati in tempo reale, EdgeSense consente ai retailer di raggiungere nuovi livelli di eccellenza operativa, migliorando al contempo l'esperienza sia per i collaboratori sia per i clienti."

Con questa implementazione, Walmart Messico diventa il primo retailer in America Latina a distribuire EdgeSense su larga scala, posizionandosi come leader nell'innovazione retail nella regione.Vusion continuerà a supportare Walmart Messico nello sviluppo della propria strategia Connected Store e nell'accelerazione della trasformazione digitale delle operazioni retail.

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