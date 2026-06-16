Vusion amplía su alianza con JYSK en Europa

El líder global en soluciones de digitalización impulsadas por IA renueva su colaboración de larga trayectoria con uno de los principales minoristas europeos de mobiliario y decoración para el hogar.

Actualización de 450 tiendas nórdicas (aprox. 1,2 millones de ESLs) con la última tecnología ESL de Vusion

Expansión a 750 tiendas adicionales en Europa (aprox. 3 millones de ESL).

Migración completa a VusionCloud, con una escala prevista de 2.500 tiendas para 2027 en los países nórdicos, la región DACH y el Benelux.

PARÍS, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Vusion (VU - FR0010282822), líder mundial en soluciones de digitalización para el comercio físico impulsadas por inteligencia artificial, anunció hoy la ampliación de su alianza con JYSK, uno de los principales distribuidores europeos de mobiliario para el hogar, mediante un importante nuevo acuerdo destinado a apoyar la siguiente fase de modernización de tiendas y transformación hacia la nube de la compañía.

JYSK

El acuerdo contempla la actualización de las etiquetas electrónicas de estantería en las 450 tiendas nórdicas donde JYSK ya tiene desplegadas soluciones de Vusion, la implantación de las soluciones en 750 tiendas adicionales en Europa y la migración completa de la plataforma local de JYSK a VusionCloud. Para 2027, se espera que el despliegue alcance aproximadamente 2.500 tiendas en las regiones nórdica, DACH y Benelux.

Gracias a la transición a VusionCloud, JYSK se beneficiará de una plataforma más escalable y centralizada que permitirá ciclos de despliegue más rápidos, una gestión simplificada de las operaciones en tienda, un mejor rendimiento y una mayor flexibilidad para respaldar futuras innovaciones en retail a gran escala. La arquitectura basada en la nube también reforzará la coherencia operativa entre mercados y reducirá la complejidad de la infraestructura.

Este proyecto refuerza además la estrategia de Vusion de acelerar la migración de su base instalada hacia soluciones nativas en la nube, a la vez que profundiza las relaciones a largo plazo con sus clientes mediante la excelencia operativa, el soporte local y la innovación continua.

"JYSK mantiene una alianza con Vusion desde hace más de 10 años y este nuevo acuerdo refleja tanto la solidez de nuestra relación como el valor que vemos en avanzar hacia una plataforma basada en la nube más avanzada", afirmó Carsten Nørgreen Weinkouff, Executive Vice President Retail Development, Marketing, E-commerce & Omnichannel de JYSK. "A medida que seguimos modernizando nuestras tiendas en Europa, estamos invirtiendo en soluciones que ofrecen una mayor escalabilidad, eficiencia operativa y flexibilidad para el futuro. La tecnología y los equipos de Vusion han demostrado de forma constante la fiabilidad y el apoyo necesarios para acompañarnos a esta escala."

"Este nuevo hito con JYSK demuestra la fortaleza de las alianzas duraderas con nuestros clientes y la aceleración de la transición hacia plataformas retail nativas en la nube", declaró Sébastien Fourcy, SEVP EMEA de Vusion. "Al migrar a VusionCloud, JYSK obtiene una infraestructura escalable diseñada para mejorar continuamente la eficiencia operativa y respaldar la innovación en miles de tiendas. Estamos orgullosos de apoyar a JYSK con una combinación de liderazgo tecnológico, ejecución local y compromiso a largo plazo."

Acerca de Vusion: www.vusion.com