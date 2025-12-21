Abu Dabi celebrará la inauguración de la Gran Turismo World Series 2026 por primera vez en Medio Oriente

El icónico circuito de Yas Marina incluido en Gran Turismo 7, para PlayStation 4 y 5, ofrece a los jugadores de todo el mundo la oportunidad de explorar y competir en la pista emblemática del emirato

Anuncio realizado durante las Finales Mundiales de la Gran Turismo World Series 2025 en Fukuoka, Japón

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 21 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Por primera vez en Medio Oriente, Abu Dabi será la sede del evento de inauguración de la Gran Turismo World Series 2026, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Space42 Arena. El evento histórico reunirá a los mejores pilotos de Gran Turismo del mundo para competir en un campeonato de élite en vivo, e involucrará a los aficionados en el emirato y destacará las capacidades de los deportes electrónicos de Abu Dabi para millones de personas en todo el mundo.

El anuncio se hizo durante las Finales Mundiales de la Gran Turismo World Series 2025 en el Centro Internacional de Congresos de Fukuoka en Japón, donde su excelencia Saeed Al Fazari, director ejecutivo de Asuntos Estratégicos del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi), subió al escenario para compartir la noticia.

El evento de inauguración de la Gran Turismo World Series 2026 está organizado por Polyphony Digital Inc, una subsidiaria de Sony Interactive Entertainment, el desarrollador y editor de la serie Gran Turismo, y Abu Dhabi Gaming, una iniciativa liderada por DCT Abu Dhabi que coordina esfuerzos para transformar el emirato en un centro mundial de juegos.

Su excelencia Al Fazari dijo: "Organizar la inauguración de la Gran Turismo World Series es un momento de orgullo para Abu Dabi y la región MENA en general, ya que refleja nuestra ambición de convertirnos en un destino donde las posibilidades son ilimitadas. Además, este evento marca un hito importante para nuestro sector de deportes electrónicos y de deportes de motor, ya que lleva la competencia mundial de élite al emirato y muestra la probada capacidad de Abu Dabi de ofrecer experiencias de deportes electrónicos y deportes de motor líderes en el mundo. Abu Dabi sigue ofreciendo un entorno seguro y preparado para el futuro para las empresas, inversionistas y talentos, lo que apoya nuestra visión de convertirnos en un centro mundial de innovación, entretenimiento, juegos y deportes de motor".

La Gran Turismo World Series es una competencia anual para determinar el mejor jugador de Gran Turismo del mundo y cuenta con eliminatorias en línea abiertas a todos los jugadores, además de eventos en vivo de la World Series en los que los mejores corredores viajan a destinos icónicos de todo el mundo para competir.

Kazunori Yamauchi, productor de la serie Gran Turismo, comentó: "Nos emociona ver que Abu Dabi será la sede del evento de inauguración de la Gran Turismo World Series 2026 en marzo de 2026, lo que marcará la primera vez que el evento se celebre en Medio Oriente. Este es un hito histórico para nuestro campeonato y un testimonio de la creciente presencia de la región en los deportes de motor y los deportes electrónicos. Además, estamos encantados de que el Circuito Yas Marina, uno de los lugares de automovilismo más distintivos del mundo, esté ahora disponible en Gran Turismo 7. Nuestro objetivo siempre ha sido conectar a los jugadores con la emoción y la herencia de las carreras y Yas Marina ofrece una experiencia única que conmoverá los aficionados a los deportes de motor y la comunidad de jugadores de todo el mundo".

Incluir el Circuito Yas Marina en Gran Turismo 7 amplía aún más el legado del deporte de motor de Abu Dabi en el ámbito digital, ya que genera nuevas oportunidades para que las audiencias del mundo se conecten con la cultura de excelencia competitiva del emirato.

"Este anuncio marca un momento emocionante para los aficionados a los deportes de motor y los deportes electrónicos en esta región y en el mundo y posiciona a Abu Dhabi Gaming a la vanguardia de la conversación mundial de carreras en simuladores, lo que refleja nuestro papel como conector de oportunidades y socios de primer nivel", comentó Marcos Muller‑ Habig, director de Habilitación del Sector en Abu Dhabi Gaming. "A medida que continuamos impulsando la visión del emirato de convertirse en un destino mundial de primer nivel y un centro líder para las industrias del juego y los deportes electrónicos, eventos como la Gran Turismo World Series 2026 se convierten en catalizadores del crecimiento y un hito clave en nuestro camino de construir un ecosistema que potencie el talento, atraiga asociaciones y acelere el desarrollo empresarial".

Gran Turismo, desarrollado por Polyphony Digital Inc., una subsidiaria de Sony Interactive Entertainment, es considerado como uno de los simuladores de conducción más precisos a nivel visual y dinámico disponibles y superó recientemente las 100 millones de ventas de la serie.



