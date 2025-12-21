Abu Dhabi richtet 2026 erstmals den Auftakt der Gran Turismo World Series im Nahen Osten aus

Der legendäre Yas Marina Circuit ist in Gran Turismo 7 für PlayStation 4 und 5 enthalten und bietet Spielern weltweit die Möglichkeit, die Vorzeigestrecke des Emirats zu erkunden sowie dort Rennen zu fahren.

Ankündigung während der Gran Turismo World Series 2025 World Finals in Fukuoka, Japan

ABU DHABI, VAE, 21. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Zum ersten Mal im Nahen Osten wird Abu Dhabi die Eröffnungsveranstaltung der Gran Turismo World Series 2026 ausrichten, die für den 28.. März 2026 in der Space42 Arena geplant ist. Die wegweisende Veranstaltung bringt die weltweit besten Gran-Turismo-Fahrer zu einer hochkarätigen Live-Meisterschaft zusammen, begeistert Fans im Emirat und stellt Abu Dhabis E-Sport-Kompetenz Millionen Menschen weltweit vor.

Die Ankündigung erfolgte während der Gran Turismo World Series 2025 World Finals im Fukuoka International Congress Centre in Japan, wo S.E. Saeed Al Fazari, geschäftsführender Direktor für strategische Angelegenheiten beim Department of Culture and Tourism – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), die Bühne betrat, um die Neuigkeit zu verkünden.

Die Eröffnungsveranstaltung der Gran Turismo World Series 2026 wird von Polyphony Digital Inc, einer Tochtergesellschaft von Sony Interactive Entertainment sowie Entwickler und Herausgeber der Gran Turismo-Reihe, und von Abu Dhabi Gaming organisiert, einer von DCT Abu Dhabi geleiteten Initiative, die Maßnahmen koordiniert, um das Emirat zu einem globalen Gaming-Hub zu entwickeln.

S.E. Al Fazari sagte: „Die Ausrichtung des Auftakts der Gran Turismo World Series ist ein stolzer Moment für Abu Dhabi sowie die gesamte MENA-Region und spiegelt unseren Anspruch wider, ein Reiseziel zu sein, in dem die Möglichkeiten grenzenlos sind. Das ist ein bedeutender Meilenstein für unsere E-Sport- sowie Motorsport-Sektoren: Er bringt einen hochkarätigen internationalen Wettbewerb in das Emirat und stellt Abu Dhabis nachgewiesene Fähigkeit unter Beweis, E-Sport- sowie Motorsport-Erlebnisse auf Weltklasseniveau zu liefern. Abu Dhabi bietet weiterhin ein sicheres, zukunftsfähiges Umfeld für Unternehmen, Investoren sowie Talente und unterstützt unsere Vision, ein globales Zentrum für Innovation, Unterhaltung, Gaming sowie den Motorsport zu werden."

Die Gran Turismo World Series ist ein jährlicher Wettbewerb, bei dem der beste Gran Turismo-Spieler der Welt ermittelt wird. Er besteht aus Online-Qualifikationsturnieren, die allen Spielern offen stehen, und Live-World-Series-Events, bei denen die besten Rennfahrer an berühmte Orte auf der ganzen Welt reisen, um sich zu messen.

Kazunori Yamauchi, Produzent der Gran Turismo-Serie., sagte: „Wir sind begeistert, dass Abu Dhabi im März 2026 Gastgeber des Auftakts der Gran Turismo World Series sein wird und die Veranstaltung damit zum ersten Mal im Nahen Osten stattfinden wird. Dies ist ein historischer Meilenstein für unsere Meisterschaft und ein Beleg für die wachsende Präsenz der Region im globalen Motorsport sowie E-Sport. Darüber hinaus freuen wir uns, dass der Yas Marina Circuit, eine der markantesten Motorsportstrecken der Welt, jetzt in Gran Turismo 7 verfügbar ist. Unser Ziel war es schon immer, Spieler mit dem Nervenkitzel sowie dem Erbe des Rennsports zu verbinden, und Yas Marina bietet ein einzigartiges Erlebnis, das bei Motorsportfans und der Gaming-Community weltweit Anklang finden wird."

Die Einbeziehung des Yas Marina Circuit in Gran Turismo 7 erweitert das motorsportliche Erbe Abu Dhabis in die digitale Arena und schafft neue Möglichkeiten für ein weltweites Publikum, sich mit der herausragenden Wettbewerbskultur des Emirats zu verbinden.

„Diese Ankündigung ist ein aufregender Moment für Motorsport- sowie E-Sport-Fans in dieser Region und weltweit und positioniert Abu Dhabi Gaming an der Spitze der globalen Sim-Racing-Diskussion, was unsere Rolle als Vernetzer von Partnern sowie Möglichkeiten auf Weltklasseniveau widerspiegelt", sagte Marcos Muller-Habig, Direktor für Sektorunterstützung bei Abu Dhabi Gaming. „Während wir die Vision des Emirats vorantreiben, ein erstklassiges globales Reiseziel sowie ein führender Hub für die Gaming- und E-Sport-Branche zu werden, wirken Veranstaltungen wie die Gran Turismo World Series 2026 als Katalysatoren für Wachstum und markieren einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, ein Ökosystem aufzubauen, das Talente stärkt, Partnerschaften anzieht sowie die Geschäftsentwicklung beschleunigt."

Gran Turismo wurde von Polyphony Digital Inc. entwickelt, einer Tochtergesellschaft von Sony Interactive Entertainment, und gilt als einer der visuell sowie fahrdynamisch präzisesten Fahrsimulatoren auf dem Markt, der kürzlich die Marke von 100 Millionen verkauften Exemplaren überschritten hat.



