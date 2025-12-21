Abu Dhabi accueillera la manche d'ouverture des Gran Turismo World Series 2026 pour la première fois au Moyen-Orient

L'emblématique circuit de Yas Marina est inclus dans Gran Turismo 7, pour PlayStation 4 et 5, offrant aux joueurs du monde entier la possibilité d'explorer et de piloter sur le circuit phare de l'émirat

Annonce faite lors des finales mondiales des Gran Turismo World Series 2025 à Fukuoka, au Japon

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 21 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Pour la première fois au Moyen-Orient, Abu Dhabi accueillera l'événement d'ouverture des Gran Turismo World Series 2026, prévu le 28 mars 2026 à la Space42 Arena. Cet événement historique réunira les meilleurs pilotes de Gran Turismo au monde dans le cadre d'un championnat d'élite en direct, suscitant l'intérêt des fans de l'émirat et mettant en avant les capacités d'Abu Dhabi en matière d'esport auprès de millions de personnes dans le monde entier.

Pour la première fois au Moyen-Orient, Abu Dhabi accueillera l'événement d'ouverture des Gran Turismo World Series 2026, prévu le 28 mars 2026 à la Space42 Arena. Lors de la finale mondiale des Gran Turismo World Series 2025, qui s'est tenue au Centre international des congrès de Fukuoka au Japon, S.E. Saeed Al Fazari, directeur exécutif des affaires stratégiques au département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, et Kazunori Yamauchi, producteur de la série Gran Turismo, annoncent qu'Abu Dhabi accueillera l'événement d'ouverture des Gran Turismo World Series 2026, pour la première fois au Moyen-Orient.

L'annonce a été faite lors des finales mondiales des Gran Turismo World Series 2025 au Centre international des congrès de Fukuoka, au Japon, où S. E. Saeed Al Fazari, directeur exécutif des affaires stratégiques au département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), a pris la parole pour annoncer la nouvelle.

L'événement d'ouverture des Gran Turismo World Series 2026 est organisé par Polyphony Digital Inc, une filiale de Sony Interactive Entertainment, le développeur et éditeur de la série Gran Turismo, et Abu Dhabi Gaming, une initiative dirigée par DCT Abu Dhabi qui coordonne les efforts visant à transformer l'émirat en un centre mondial du jeu.

S.E. Al Fazari a déclaré : « Accueillir la manche d'ouverture des Gran Turismo World Series est un moment de fierté pour Abu Dhabi et l'ensemble de la région MENA, reflétant notre ambition d'être une destination où les possibilités sont sans limite. Cela marque une étape importante pour nos secteurs de l'esport et du sport automobile, amenant l'élite de la compétition mondiale dans l'émirat et mettant en avant la capacité éprouvée d'Abu Dhabi à offrir des expériences de premier plan dans les domaines de l'esport et du sport automobile. Abu Dhabi continue d'offrir un environnement sûr et prêt pour l'avenir pour les entreprises, les investisseurs et les talents, soutenant notre vision de devenir un centre mondial pour l'innovation, le divertissement, les jeux et le sport automobile. »

Les Gran Turismo World Series sont une compétition annuelle visant à déterminer le meilleur joueur de Gran Turismo au monde, comprenant des qualifications en ligne ouvertes à tous les joueurs et des événements World Series en direct, au cours desquels les meilleurs pilotes se rendent dans des destinations emblématiques à travers le monde pour concourir.

Kazunori Yamauchi, producteur de la série Gran Turismo, a déclaré : « Nous sommes ravis qu'Abu Dhabi accueille la manche d'ouverture des Gran Turismo World Series en mars 2026, marquant ainsi la première fois que l'événement aura lieu au Moyen-Orient. Il s'agit d'une étape historique pour notre championnat et d'un témoignage de la présence croissante de la région dans les domaines de l'esport et du sport automobile à l'échelle mondiale. En outre, nous sommes ravis que le circuit de Yas Marina, l'un des sites de sport automobile les plus remarquables au monde, soit désormais disponible dans Gran Turismo 7. Notre objectif a toujours été d'associer les joueurs aux sensations et à l'héritage de la course automobile, et Yas Marina offre une expérience unique qui trouvera un écho auprès des fans de sport automobile et de la communauté des joueurs du monde entier. »

L'intégration du circuit de Yas Marina dans Gran Turismo 7 prolonge l'héritage du sport automobile d'Abu Dhabi dans l'arène numérique, créant de nouvelles occasions pour le public mondial de se connecter à la culture d'excellence compétitive de l'émirat.

« Cette annonce marque un moment passionnant pour les fans de sports mécaniques et d'esport dans cette région et dans le monde, et positionne Abu Dhabi Gaming au premier plan de la conversation mondiale sur la simulation de course automobile, reflétant notre rôle de connecteur de partenaires et d'occasions de calibre mondial », a déclaré Marcos Muller-Habig, directeur de la dynamisation du secteur chez Abu Dhabi Gaming. « Alors que nous continuons à faire avancer la vision de l'émirat de devenir une destination mondiale et un centre de premier plan pour les secteurs du jeu et de l'esport, des événements tels que Gran Turismo World Series 2026 deviennent des catalyseurs de croissance et une étape clé dans notre parcours pour construire un écosystème qui révèle le potentiel des talents, attire des partenariats et accélère le développement des entreprises. »

Développé par Polyphony Digital Inc., une filiale de Sony Interactive Entertainment, Gran Turismo est considéré comme l'un des simulateurs de pilotage les plus précis sur les plans visuel et dynamique, il a récemment dépassé les 100 millions de ventes de la série.



Pour plus d'informations sur la manche d'ouverture des Gran Turismo World Series 2026 à Abu Dhabi et sur les billets, rendez-vous sur www.ticketmaster.ae/event/1588346815.

Pour plus d'informations sur Abu Dhabi Gaming, suivez Abu Dhabi Gaming sur Instagram, YouTube et Twitch.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850031/Abu_Dhabi_Gaming_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2850032/Abu_Dhabi_Gaming_2.jpg