أبوظبي تستضيف الجولة الافتتاحية من بطولة "سلسلة جران توريزمو العالمية 2026" للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط

• إدراج حلبة مرسى ياس رسمياً في لعبة "جران توريزمو 7" على منصتي بلايستيشن 4 و5، يمنح اللاعبين من مختلف أنحاء العالم فرصة استثنائية للتسابق على مضمار الحلبة الأيقونية

• الإعلان جاء خلال نهائيات "سلسلة جران توريزمو العالمية 2025" في مدينة فوكوكا اليابانية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- تستضيف أبوظبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط الجولة الافتتاحية من بطولة "سلسلة جران توريزمو العالمية 2026" يوم 28 مارس المقبل في "سبيس42 أرينا" بشاطئ الراحة.

ويجمع هذا الحدث أبرز سائقي لعبة "جران توريزمو" من مختلف أنحاء العالم في بطولة حية مباشرة في أبوظبي، تمنح الجمهور وممارسي هذه اللعبة تجربة فريدة، وتُسلط الضوء على ريادة الإمارة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، أمام ملايين اللاعبين والمتابعين حول العالم.

جاء هذا الإعلان خلال نهائيات بطولة "سلسلة جران توريزمو العالمية 2025"، التي أقيمت في مركز فوكوكا الدولي للمؤتمرات في اليابان، بحضور سعادة سعيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وتنظم شركة "بوليفوني ديجيتال"، التابعة لشركة "سوني انتراكتيف انترنتينمنت"، والمطوّرة والناشرة لسلسلة ألعاب "جران توريزمو"، الجولة الافتتاحية لموسم 2026 من البطولة في الإمارة، بالتعاون مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، المبادرة الحكومية التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وتهدف إلى دفع عجلة نمو هذا القطاع في الإمارة.

وقال سعادة سعيد الفزاري: "تُشكّل استضافة الجولة الافتتاحية للبطولة خطوةً مهمةً في مسيرة تطور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في أبوظبي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصورة عامة، بما يعكس ريادة الإمارة كوجهة للتميز تُتيح فرصاً وإمكانات واعدةً للنمو والازدهار. ونواصل جهودنا الرامية إلى تعزيز حضور أبوظبي على خريطة عواصم سباقات السيارات والرياضات الإلكترونية، عبر استقطاب أهم الفعاليات الدولية إلى الإمارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه من تجارب استثنائية. وتوفر أبوظبي منظومة داعمة لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين والمواهب تواكب طموحاتهم المستقبلية، مرسخةً مكانتهاً مركزاً عالمياً للابتكار والترفيه ورياضة السيارات والألعاب الرقمية".

وتُتوج البطولة أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وتتضمن تصفيات إلكترونية مفتوحة أمام الجميع، إلى جانب جولات مباشرة تستضيفها وجهات عالمية، بمشاركة أبرز السائقين للمنافسة على لقبها.

وقال كازونوري ياماوتشي، منتج سلسلة "جران توريزمو": "سعداء باستضافة أبوظبي للجولة الافتتاحية من بطولة "سلسلة جران توريزمو العالمية 2026" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. ويؤكد هذا الإنجاز التاريخي لبطولتنا الاهتمام المتنامي في المنطقة بسباقات السيارات والرياضات الإلكترونية. ويسعدنا أيضاً إدراج حلبة مرسى ياس، إحدى أبرز وجهات رياضة السيارات وأكثرها تميزاً في العالم، في لعبة "جران توريزمو 7". ونسعى دائماً إلى إنشاء روابط تجمع بين اللاعبين والإرث العريق لرياضة السيارات، ونثق أن حلبة مرسى ياس ستقدّم تجربة فريدة يصل صداها الإيجابي إلى جمهور السباقات والألعاب الإلكترونية حول العالم".

ويُمثل إدراج حلبة مرسى ياس في لعبة "جران توريزمو 7"، امتداداً لريادة أبوظبي في رياضة السيارات، وينطلق بها إلى آفاق أوسع في الفضاء الرقمي.

وقال ماركوس مولر-هابيج، مدير إدارة تمكين القطاع في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية: "يُعد تنظيم الجولة الافتتاحية لهذه البطولة حدثاً مميزاً لجمهور ولاعبي رياضة السيارات في المنطقة والعالم، ويُسهم في تكريس مكانة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية في صدارة المشهد العالمي للسباقات على منصات المحاكاة الافتراضية، ويُبرز نهجنا القائم على تعميق أطر التعاون مع أهم الشركاء العالميين لاستثمار الفرص الواعدة. وتُشكل استضافة فعاليات مثل بطولة "سلسلة جران توريزمو العالمية" محفزاً للنمو، ومحطة رئيسية في رحلتنا نحو بناء منظومة متكاملة لتمكيّن المواهب، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية الجديدة، وتسرّيع وتيرة تطور أعمال القطاع".

وتعتبر "جران توريزمو"، منذ انطلاقها على يد شركة "بوليفوني ديجيتال"، إحدى أبرز ألعاب سباقات السيارات في العالم، لما توفره من تجارب قيادة افتراضية تتميز بالديناميكية والواقعية، حيث تجاوزت مبيعاتها 100 مليون نسخة عبر مختلف إصدارات السلسلة.

