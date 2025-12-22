Abu Dabi acogerá la primera prueba de Gran Turismo World Series 2026 por primera vez en Oriente Medio

El icónico Circuito Yas Marina, incluido en Gran Turismo 7 para PlayStation 4 y 5, ofrece a los jugadores de todo el mundo la oportunidad de explorar y competir en el circuito insignia del emirato

El anuncio se realizó durante la Final Mundial de la Gran Turismo World Series 2025 en Fukuoka, Japón

ABU DABI, EAU, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Por primera vez en Oriente Medio, Abu Dabi acogerá el evento inaugural de las Gran Turismo World Series 2026, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Space42 Arena. Este evento emblemático reunirá a los mejores pilotos de Gran Turismo del mundo para competir en un campeonato de élite en directo, involucrando a los aficionados del emirato y mostrando las capacidades de Abu Dabi en los esports a millones de personas en todo el mundo.

El anuncio se realizó durante la Final Mundial de la Gran Turismo World Series 2025 en el Centro Internacional de Congresos de Fukuoka (Japón), donde S.E. Saeed Al Fazari, director ejecutivo de Asuntos Estratégicos del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dabi), subió al escenario para compartir la noticia.

El evento inaugural de la Gran Turismo World Series 2026 está organizado por Polyphony Digital Inc., filial de Sony Interactive Entertainment, desarrolladora y editora de la saga Gran Turismo, y Abu Dhabi Gaming, una iniciativa liderada por el DCT Abu Dabi que coordina esfuerzos para transformar el emirato en un centro global de videojuegos.

Su Excelencia Al Fazari declaró: «Ser sede de la primera prueba de la Gran Turismo World Series es un momento de orgullo para Abu Dabi y la región MENA en general, lo que refleja nuestra ambición de ser un destino con posibilidades ilimitadas. Marca un hito significativo para nuestros sectores de esports y deportes de motor, ya que trae la competencia mundial de élite al emirato y demuestra la capacidad demostrada de Abu Dabi para ofrecer experiencias de esports y deportes de motor líderes a nivel mundial. Abu Dabi continúa ofreciendo un entorno seguro y preparado para el futuro para empresas, inversores y talento, lo que respalda nuestra visión de convertirnos en un centro global de innovación, entretenimiento, videojuegos y deportes de motor».

La Gran Turismo World Series es una competición anual para determinar al mejor jugador de Gran Turismo del mundo. Incluye clasificatorios en línea abiertos a todos los jugadores y eventos en vivo de la World Series en los que los mejores pilotos viajan a destinos icónicos de todo el mundo para competir.

Kazunori Yamauchi, productor de la serie Gran Turismo, comentó: «Estamos encantados de que Abu Dabi albergue la primera prueba de la Gran Turismo World Series 2026 en marzo de 2026, lo que marca la primera vez que el evento se celebrará en Oriente Medio. Este es un hito histórico para nuestro campeonato y un testimonio de la creciente presencia de la región en el automovilismo y los esports globales. Además, estamos encantados de que el Circuito Yas Marina, uno de los circuitos de automovilismo más emblemáticos del mundo, ya esté disponible en Gran Turismo 7. Nuestro objetivo siempre ha sido conectar a los jugadores con la emoción y la tradición de las carreras, y Yas Marina ofrece una experiencia única que conectará con los aficionados al automovilismo y la comunidad gamer de todo el mundo».

La inclusión del Circuito Yas Marina en Gran Turismo 7 extiende aún más el legado del automovilismo de Abu Dabi al ámbito digital, creando nuevas oportunidades para que el público global conecte con la cultura de excelencia competitiva del emirato.

«Este anuncio marca un momento emocionante para los aficionados al automovilismo y los esports de esta región y del mundo, y posiciona a Abu Dhabi Gaming a la vanguardia del debate mundial sobre carreras de simulación, lo que refleja nuestro papel como conector de socios y oportunidades de talla mundial», afirmó Marcos Muller Habig, drector de Habilitación Sectorial de Abu Dhabi Gaming. «A medida que continuamos impulsando la visión del emirato de convertirse en un destino global de primer nivel y un centro líder para las industrias del gaming y los esports, eventos como la Gran Turismo World Series 2026 se convierten en catalizadores de crecimiento y un hito clave en nuestro camino para construir un ecosistema que impulse el talento, atraiga colaboraciones y acelere el desarrollo empresarial».

Gran Turismo, desarrollado por Polyphony Digital Inc., filial de Sony Interactive Entertainment, está considerado uno de los simuladores de conducción con mayor precisión visual y dinámica disponible, superando recientemente los 100 millones de ventas de la serie.

