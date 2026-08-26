Antaisolar se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y publica su informe ESG de 2025

XIAMEN, China, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Antaisolar, empresa líder en soluciones digitales e inteligentes para sistemas de montaje fotovoltaico, ha anunciado su adhesión oficial al Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y la publicación de su Informe ESG de 2025, lo que supone dos hitos clave en los continuos esfuerzos de la empresa en materia de sostenibilidad.

Como participante en el UNGC, Antaisolar incorporará los Diez Principios del UNGC a su estrategia de sostenibilidad RAISE, que se articula en torno a cinco pilares: buena gobernanza, productos de primera calidad, igualdad e inclusión, convivencia ecológica y prosperidad compartida. En consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la estrategia se centra en el cumplimiento normativo de la cadena de suministro, la gestión de los datos sobre emisiones de carbono y la gestión de las competencias clave, integrando los aspectos de sostenibilidad en las operaciones empresariales y en la gestión de la cadena de valor.

El Informe ESG de 2025 detalla los resultados de Antaisolar en materia de prioridades medioambientales, sociales y de gobernanza. Según el informe, la energía verde representó el 15,54 % del consumo energético de Antaisolar, mientras que su planta de energía solar de construcción propia generó 4.641.057 kWh de electricidad al año. El informe también destaca las mejoras continuas en la gestión de la energía y las emisiones, la salud y la seguridad en el trabajo, el desarrollo de los empleados, la diversidad y la inclusión, la participación de la comunidad, la ética empresarial, la gestión de riesgos y la seguridad de la información, lo que refleja un enfoque más sistemático de la gestión de los criterios ESG en toda la organización. Además, vincula el desarrollo responsable de productos y la gestión de la calidad con los objetivos generales de sostenibilidad de la empresa, ampliando las consideraciones ESG desde las operaciones internas hasta la cadena de valor industrial en su conjunto. Los datos y prácticas clave en materia de ESG divulgados en el informe han sido verificados de forma independiente por TÜV SÜD, lo que refuerza la transparencia, la credibilidad y la fiabilidad de la información facilitada.

Antaisolar también ha presentado sus planes de acción para 2026-2027 en el marco de EcoRaise, su iniciativa global de construcción ecológica colaborativa, que abarca cuatro ámbitos: la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, el desarrollo de energías renovables y los estilos de vida sostenibles. En 2026, la empresa se asoció con la Asociación para la Protección de los Animales de Xiang'an con el fin de apoyar la conservación de seis especies de aves protegidas a nivel nacional mediante una donación específica, ampliando así sus iniciativas en materia de biodiversidad, que pasaron de la conservación de las plantas a la protección de la fauna silvestre.

De cara al futuro, Antaisolar seguirá alineando sus prácticas de sostenibilidad con los Diez Principios del UNGC, impulsará la implementación de su estrategia RAISE y colaborará con socios internacionales para apoyar la transición mundial hacia la energía verde.

FUENTE Antaisolar