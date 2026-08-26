Antaisolar se une al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y publica su informe ESG de 2025

XIAMEN, China, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Antaisolar, empresa líder en soluciones digitales e inteligentes para sistemas de montaje fotovoltaico, anunció su participación oficial en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y la publicación de su Informe ESG 2025, lo que supone dos hitos clave en los continuos esfuerzos de la compañía en materia de sostenibilidad.

Como participante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), Antaisolar incorporará los Diez Principios del UNGC dentro de su estrategia de sostenibilidad RAISE, que se estructura en torno a cinco pilares: Gobierno Sólido, Productos de Alta Calidad, Equidad e Inclusión, Coexistencia Ecológica y Prosperidad Compartida. Estando alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, la estrategia se centra en el cumplimiento de la cadena de suministro, la gestión de datos de carbono y la administración de competencias clave, integrando consideraciones de sostenibilidad en las operaciones comerciales y la gestión de la cadena de valor.

El Informe ESG 2025 detalla el rendimiento de Antaisolar en materia de prioridades ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Según el informe, la energía verde representó el 15,54% del consumo energético de Antaisolar, mientras que su planta solar de construcción propia generó 4.641.057 kWh de electricidad al año. El informe también destaca las continuas mejoras en la gestión de energía y emisiones, la salud y seguridad laboral, el desarrollo de los empleados, la diversidad e inclusión, la participación comunitaria, la ética empresarial, la gestión de riesgos y la seguridad de la información, lo que refleja un enfoque más sistemático de la gestión ESG en toda la organización. Asimismo, vincula el desarrollo responsable de productos y la gestión de la calidad con los objetivos de sostenibilidad más amplios de la empresa, extendiendo las consideraciones ESG desde las operaciones internas a toda la cadena de valor industrial. Los datos y las prácticas ESG clave divulgados en el informe fueron verificados de forma independiente por TÜV SÜD, lo que mejora la transparencia, la credibilidad y la fiabilidad de la información.

Antaisolar también dio a conocer sus planes de acción para EcoRaise, su iniciativa global de desarrollo ecológico conjunto, correspondientes al periodo 2026-2027, que abarcan cuatro áreas: protección del medio ambiente, conservación de la biodiversidad, desarrollo de energías renovables y estilos de vida sostenibles. En 2026, la empresa se asoció con la Asociación de Protección Animal de Xiang'an para apoyar la conservación de seis especies de aves protegidas a nivel nacional a través de una donación específica, ampliando así sus esfuerzos en materia de biodiversidad, desde la conservación de plantas hasta la protección de la fauna silvestre.

De cara al futuro, Antaisolar seguirá alineando sus prácticas de sostenibilidad con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, impulsará la implementación de su estrategia RAISE y trabajará con socios globales para apoyar la transición mundial hacia la energía verde.