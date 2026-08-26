안타이솔라, 유엔 글로벌 콤팩트 가입 및 2025년 ESG 보고서 발표

샤먼, 중국 2026년 8월 26일 /PRNewswire/ -- 디지털 및 지능형 태양광 마운팅 시스템 솔루션 분야를 선도하는 전문기업 안타이솔라(Antaisolar)가 유엔 글로벌 콤팩트(United Nations Global Compact, UNGC)에 공식 참여하고 2025년 ESG 보고서를 발표했다고 밝혔으며, 이는 회사 측에서 진행 중인 지속 가능성 노력에 있어 두 가지 중요한 이정표를 의미한다.

UNGC 참여기업인 안타이솔라는 건전한 거버넌스(Sound Governance), 프리미엄 제품(Premium Products), 형평성 및 포용성(Equity & Inclusion), 생태적 공존(Ecological Co-existence), 공동 번영(Shared Prosperity)이라는 5개 축으로 구성된 UNGC 10대 원칙을 자사의 지속 가능성 전략인 RAISE에 접목할 계획이다. 유엔 지속가능발전목표(SDG)에 부합하는 이 전략은 공급망 컴플라이언스와 탄소 데이터 관리, 핵심 역량 관리에 초점을 맞추며, 지속 가능성 고려 사항을 사업 운영과 가치사슬 관리에 통합한다.

2025년 ESG 보고서는 환경, 사회, 거버넌스 부문에서 안타이솔라가 이룬 성과를 상세히 다룬다. 이 보고서에 따르면, 친환경 전력은 안타이솔라 에너지 소비의 15.54%를 차지했으며, 자체 구축한 태양광 발전소는 연간 464만 1057kWh의 전력을 생산했다. 이 보고서는 또한 에너지 및 배출 관리, 산업 안전 보건, 직원 개발, 다양성 및 포용성, 지역사회 참여, 기업윤리, 리스크 관리, 정보보안 분야에서 이뤄진 지속적인 개선을 조명하며, 조직 전반에서 더 체계적인 ESG 관리 접근 방식을 나타낸다. 보고서는 또한 책임감 있는 제품 개발과 품질 관리를 회사의 더 넓은 지속 가능성 목표와 연계해 ESG 고려 사항을 내부 운영에서 더 넓은 산업 가치사슬로 확장한다. 보고서에 공개된 핵심 ESG 데이터와 관행은 티유브이 슈드(TÜV SÜD)의 독립적인 검증을 받아 공개 내용의 투명성과 신뢰성을 한층 강화했다.

안타이솔라는 또한 환경보호, 생물다양성 보전, 친환경 에너지 개발, 지속 가능한 라이프스타일이라는 네 가지 영역을 아우르는 자사의 글로벌 생태 공동 구축 이니셔티브인 에코레이즈(EcoRaise)의 2026~2027년 실행 계획을 공개했다. 2026년 이 회사는 샹안 동물보호 협회(Xiang'an Animal Protection Association)와 협력해 전용 기부를 통해 6종의 국가보호 조류 보전을 지원했으며, 이를 통해 생물다양성 노력을 식물 보전에서 야생동물 보호로 확대했다.

향후 안타이솔라는 자사의 지속 가능성 관행을 UNGC 10대 원칙에 맞춰 계속 조정하고, RAISE 전략의 실행을 진전시키며, 전 세계 파트너들과 협력해 친환경 에너지로의 세계적 전환을 지원할 계획이다.

SOURCE 안타이 솔라 테크놀리지