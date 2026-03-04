Axi lanza Buy Crypto para simplificar la inversión en activos digitales

SÍDNEY, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Axi, un bróker de trading en línea líder a nivel mundial, anunció hoy el lanzamiento de Buy Crypto.Es una nueva oferta diseñada para proporcionar a los operadores e inversionistas acceso seguro, transparente y directo a los activos digitales. Permite a los operadores comprar, vender o mantener criptomonedas en la plataforma Axi.

Aunque el criptomercado continúa creciendo, sigue estando caracterizado por la volatilidad y la complejidad. Con Axi Buy Crypto, la empresa aprovecha sus más de 18 años de experiencia en el sector para ofrecer una solución perfecta que simplifica el proceso de compra y posesión de criptomonedas, para permitir a los clientes participar con mayor claridad y confianza.

"En Axi, hemos construido nuestra reputación sobre la base de la credibilidad, la transparencia y la innovación", afirmó Stuart Cooke, director de Nuevos Negocios de Axi. "La inversión en activos digitales debe cumplir con los mismos estándares profesionales que cualquier otro mercado financiero. Con Axi Buy Crypto, estamos expandiendo nuestra plataforma para satisfacer la creciente demanda, a la vez que nos aseguramos de que los clientes tengan las herramientas y el apoyo que necesitan para participar de manera responsable".

Características principales de Axi Buy Crypto

Plataforma unificada: acceso a las principales criptomonedas en un solo lugar.

acceso a las principales criptomonedas en un solo lugar. Precios competitivos: ayuda a los clientes a maximizar el valor al comprar criptomonedas.

ayuda a los clientes a maximizar el valor al comprar criptomonedas. Proveedor de confianza: respaldado por un bróker transparente y reconocido a nivel mundial.

respaldado por un bróker transparente y reconocido a nivel mundial. Herramientas integradas y educación: recursos y análisis accesibles para respaldar la toma de decisiones informada.

El lanzamiento forma parte de la estrategia más amplia de Axi de mejorar su ecosistema de activos digitales y proporcionar a los clientes formas más flexibles de acceder a los mercados globales.

"Nuestros clientes quieren diversificarse en criptomonedas con un socio en el que puedan confiar", agregó Cooke. "Axi Buy Crypto ofrece simplicidad sin comprometer la transparencia o la seguridad".

Al introducir Axi Buy Crypto, la empresa refleja su compromiso continuo con la innovación, el empoderamiento del cliente y el crecimiento a largo plazo en un panorama financiero en evolución.

Para más información sobre Axi Buy Crypto, visite:

https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Acerca de Axi

Axi es una marca mundial de operaciones en línea de FX y CFD, que atiende a miles de clientes en más de 100 países. Axi ofrece CFD en múltiples clases de activos, como Forex, acciones, oro, petróleo, café, criptomonedas y más.

Contacto para los medios: [email protected]

Promovido por AxiTrader LLC. Operar conlleva un alto riesgo de pérdida de inversión. Los criptoactivos son productos complejos y volátiles. Los precios son altamente volátiles y pueden fluctuar con gran rapidez, lo que resulta en pérdidas sustanciales. Las operaciones con criptomonedas no están reguladas en todas las jurisdicciones y pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas. Considere si entiende cómo funcionan estos productos y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/AXI_logo.jpg

FUENTE AxiTrader