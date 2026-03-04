Axi startet Buy Crypto zur Vereinfachung von Investitionen in digitale Vermögenswerte

SYDNEY, 4. März 2026 /PRNewswire/ -- Axi, ein führender globaler Online-Handelsmakler, gab heute die Einführung von Buy Crypto bekannt. Es handelt sich um ein neues Angebot, das Händlern und Anlegern einen sicheren, transparenten und unkomplizierten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten soll. Es ermöglicht Händlern, Kryptowährungen auf der Axi-Plattform zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.

Während der Kryptomarkt weiter wächst, bleibt er von Volatilität und Komplexität geprägt. Mit Axi Buy Crypto nutzt das Unternehmen seine mehr als 18-jährige Branchenerfahrung, um eine nahtlose Lösung anzubieten, die den Prozess des Kaufs und Besitzes von Kryptowährungen vereinfacht und es den Kunden ermöglicht, mit größerer Klarheit und Zuversicht daran teilzunehmen.

„Wir bei Axi haben unseren Ruf auf Glaubwürdigkeit, Transparenz und Innovation aufgebaut", so Stuart Cooke, Head of New Business bei Axi. „Für Investitionen in digitale Vermögenswerte sollten die gleichen professionellen Standards gelten wie für jeden anderen Finanzmarkt. Mit Axi Buy Crypto erweitern wir unsere Plattform, um die steigende Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig sicherzustellen, dass unsere Kunden die Werkzeuge und die Unterstützung erhalten, die sie für ein verantwortungsvolles Engagement benötigen."

Hauptmerkmale von Axi Buy Crypto

Einheitliche Plattform: Zugang zu den wichtigsten Kryptowährungen an einem Ort.

Zugang zu den wichtigsten Kryptowährungen an einem Ort. Wettbewerbsfähige Preise: Unterstützung der Kunden bei der Wertmaximierung beim Kauf von Kryptowährungen.

Unterstützung der Kunden bei der Wertmaximierung beim Kauf von Kryptowährungen. Vertrauenswürdiger Anbieter: Unterstützt von einem weltweit anerkannten und transparenten Makler.

Unterstützt von einem weltweit anerkannten und transparenten Makler. Integrierte Instrumente und Informationen: Zugängliche Ressourcen und Analysen zur Unterstützung fundierter Entscheidungen.

Die Einführung ist Teil der breiteren Strategie von Axi, sein Ökosystem für digitale Vermögenswerte zu verbessern und seinen Kunden flexiblere Möglichkeiten für den Zugang zu den globalen Märkten zu bieten.

„Unsere Kunden wollen mit einem Partner, auf den sie sich verlassen können, in die Kryptowelt einsteigen", fügte Cooke hinzu. „Axi Buy Crypto bietet Einfachheit ohne Kompromisse bei der Transparenz oder Sicherheit."

Die Einführung von Axi Buy Crypto spiegelt das kontinuierliche Engagement des Unternehmens für Innovation, Kundenbefähigung und langfristiges Wachstum in einer sich wandelnden Finanzlandschaft wider.

Weitere Informationen über Axi Buy Crypto finden Sie im Internet:

https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Informationen zu Axi

Axi ist eine globale Online-FX- und CFD-Handelsmarke, die Tausende von Kunden in über 100 Ländern bedient. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen wie Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee, Kryptowährungen und mehr.

Medienkontakt: [email protected]

Gefördert durch AxiTrader LLC. Der Handel birgt ein hohes Verlustrisiko. Kryptoanlagen sind komplexe und volatile Produkte. Die Preise sind sehr volatil und können schnell schwanken, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Der Handel mit Kryptowährungen ist nicht in allen Ländern reguliert und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Überlegen Sie, ob Sie die Funktionsweise dieser Produkte verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/AXI_logo.jpg