Axi lance Buy Crypto pour simplifier l'investissement dans les actifs numériques

SYDNEY, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Axi, un courtier en ligne mondial de premier plan, a annoncé aujourd'hui le lancement de Buy Crypto. Cette nouvelle offre est conçue pour fournir aux traders et aux investisseurs un accès sécurisé, transparent et direct aux actifs numériques. Elle permet aux traders d'acheter, de vendre ou de conserver des crypto-monnaies sur la plateforme Axi.

Alors que le marché des crypto-monnaies continue de croître, il reste caractérisé par la volatilité et la complexité. Avec Axi Buy Crypto, la société s'appuie sur ses plus de 18 années d'expérience dans le secteur pour offrir une solution transparente qui simplifie le processus d'achat et de possession de crypto-monnaies, permettant aux clients de participer avec plus de clarté et de confiance.

« Chez Axi, nous avons bâti notre réputation sur la crédibilité, la transparence et l'innovation », a déclaré Stuart Cooke, responsable des nouvelles affaires chez Axi. « L'investissement dans les actifs numériques devrait respecter les mêmes normes professionnelles que n'importe quel autre marché financier. Avec Axi Buy Crypto, nous élargissons notre plateforme pour répondre à la demande croissante tout en veillant à ce que les clients disposent des outils et du soutien dont ils ont besoin pour s'engager de manière responsable. »

Principales caractéristiques d'Axi Buy Crypto

Plate-forme unifiée : accédez aux principales crypto-monnaies en un seul endroit.

accédez aux principales crypto-monnaies en un seul endroit. Prix compétitifs : aidez les clients à optimiser la valeur lors de l'achat de crypto-monnaies.

aidez les clients à optimiser la valeur lors de l'achat de crypto-monnaies. Fournisseur de confiance : soutenu par un courtier transparent et mondialement reconnu.

soutenu par un courtier transparent et mondialement reconnu. Outils intégrés et éducation : des ressources et des analyses accessibles pour une prise de décision éclairée.

Cette nouvelle offre s'inscrit dans la stratégie plus large d'Axi visant à améliorer son écosystème d'actifs numériques et à offrir à ses clients des moyens plus flexibles d'accéder aux marchés mondiaux.

« Nos clients veulent se diversifier dans les crypto-monnaies avec un partenaire sur lequel ils peuvent compter », a ajouté S. Cooke. « Axi Buy Crypto offre la simplicité sans compromettre la transparence ou la sécurité. »

L'introduction d'Axi Buy Crypto reflète l'engagement continu de la société en faveur de l'innovation, de l'autonomisation des clients et de la croissance à long terme dans un paysage financier en constante évolution.

Pour plus d'informations sur Axi Buy Crypto, consultez le site :

https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

À propos d'Axi

Axi est une marque mondiale de trading en ligne pour les devises et les CFD, au service de milliers de clients dans plus de 100 pays. Axi propose des CFD sur plusieurs classes d'actifs, notamment le marché des devises, les actions, l'or, le pétrole, le café, les crypto-monnaies et bien plus encore.

Relations avec la presse : [email protected]

Promu par AxiTrader LLC. La négociation comporte un risque élevé de perte d'investissement. Les crypto-actifs sont des produits complexes et instables. Les prix sont très variables et peuvent fluctuer rapidement, entraînant des pertes substantielles. Le trading de crypto-monnaies n'est pas réglementé dans toutes les juridictions et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Demandez-vous si vous comprenez le fonctionnement de ces produits et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/AXI_logo.jpg