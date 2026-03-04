Axi lanza Buy Crypto para simplificar la inversión en activos digitales

SÍDNEY, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Axi, un bróker de trading en línea líder a nivel mundial, anunció hoy el lanzamiento de Buy Crypto. Se trata de una nueva oferta diseñada para proporcionar a operadores e inversores un acceso seguro, transparente y directo a activos digitales. Permite a los operadores comprar, vender o mantener criptomonedas en la plataforma Axi.

A medida que el mercado de criptomonedas continúa creciendo, se caracteriza por su volatilidad y complejidad. Con Axi Buy Crypto, la compañía aprovecha sus más de 18 años de experiencia en el sector para ofrecer una solución integral que simplifica el proceso de compra y tenencia de criptomonedas, permitiendo a los clientes participar con mayor claridad y confianza.

"En Axi, hemos cimentado nuestra reputación en la credibilidad, la transparencia y la innovación", afirmó Stuart Cooke, director de Nuevos Negocios de Axi. "La inversión en activos digitales debe cumplir con los mismos estándares profesionales que cualquier otro mercado financiero. Con Axi Buy Crypto, ampliamos nuestra plataforma para satisfacer la creciente demanda, a la vez que garantizamos a los clientes las herramientas y el apoyo que necesitan para participar de forma responsable".

Características principales de Axi Buy Crypto

Plataforma unificada: Acceso a las principales criptomonedas en un solo lugar.

Acceso a las principales criptomonedas en un solo lugar. Precios competitivos: Ayudamos a nuestros clientes a maximizar el valor al comprar criptomonedas.

Ayudamos a nuestros clientes a maximizar el valor al comprar criptomonedas. Proveedor confiable: Respaldado por un bróker transparente y reconocido mundialmente.

Respaldado por un bróker transparente y reconocido mundialmente. Herramientas y formación integradas: Recursos y análisis accesibles para facilitar la toma de decisiones informadas.

El lanzamiento forma parte de la estrategia general de Axi para mejorar su ecosistema de activos digitales y ofrecer a sus clientes formas más flexibles de acceder a los mercados globales.

"Nuestros clientes desean diversificar su cartera de criptomonedas con un socio confiable", añadió Cooke. "Axi Buy Crypto ofrece simplicidad sin comprometer la transparencia ni la seguridad".

La introducción de Axi Buy Crypto refleja el compromiso continuo de la compañía con la innovación, el empoderamiento del cliente y el crecimiento a largo plazo en un panorama financiero en constante evolución.

Para obtener más información sobre Axi Buy Crypto, visite:

https://www.axi.com/int/blog/education/cryptocurrencies/spot-trading-cryptocurrency

Acerca de Axi

Axi es una plataforma global de trading de divisas y CFD en línea que atiende a miles de clientes en más de 100 países. Axi ofrece CFD en diversas clases de activos, como Forex, acciones, oro, petróleo, café, criptomonedas y más.

Contacto para medios: [email protected]

Promovido por AxiTrader LLC. Operar conlleva un alto riesgo de pérdida de inversión. Los criptoactivos son productos complejos y volátiles. Los precios son muy volátiles y pueden fluctuar rápidamente, lo que resulta en pérdidas sustanciales. Operar con criptomonedas no está regulado en todas las jurisdicciones y podría no ser adecuado para todos los inversores. Considere si comprende el funcionamiento de estos productos y si puede permitirse el alto riesgo de perder su dinero.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/AXI_logo.jpg