Baréin se prepara para acoger el Fintech Forward 2026 este mes de octubre

En su cuarta edición, el foro de este año reúne a líderes intelectuales mundiales y a pioneros del sector que están marcando el rumbo de la próxima fase de innovación en los servicios financieros

MANAMA, Baréin, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Fintech Forward, el foro de servicios financieros más destacado de la región, se celebrará en Baréin los días 7 y 8 de octubre de 2026 en el Exhibition World Bahrain. Organizado por la Junta de Desarrollo Económico de Baréin (Bahrain EDB) y con programación a cargo de Forbes Middle East, Fintech Forward 2026 (FF26) reunirá a líderes de opinión mundiales, innovadores financieros destacados y responsables políticos para examinar los retos más acuciantes a los que se enfrenta el ecosistema, así como las oportunidades de inversión de alto potencial que están impulsando la siguiente fase de crecimiento del sector de los servicios financieros en Baréin, la región en general y más allá.

Bahrain Gears Up to Host Fintech Forward 2026 this October

Con el apoyo del Banco Central de Baréin (CBB) y Bahrain FinTech Bay, la edición de este año se celebra bajo el lema "Las finanzas en la era de las infraestructuras inteligentes", consolidando su reputación como un espacio para la colaboración innovadora, el liderazgo intelectual visionario y el avance del sector.

"Ahora, en su cuarta edición, Fintech Forward se ha consolidado como uno de los principales encuentros del sector, lo que pone de relieve tanto el dinamismo del ecosistema de servicios financieros de Baréin como el firme respaldo de los agentes del sector, comprometidos colectivamente con impulsar su futuro. El evento, que reúne a una amplia red de instituciones financieras líderes y socios del ecosistema, congrega a líderes de opinión y directores ejecutivos de todo Baréin, la región y los mercados internacionales. El programa, cuidadosamente seleccionado, que incluye sesiones magistrales, mesas redondas, exposiciones y oportunidades estratégicas para establecer contactos, ofrece un espacio para el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas en un momento de profunda transformación del panorama financiero mundial", afirmó Mohammed AlAlawi, director de Marketing y Comunicaciones de la EDB de Baréin, y añadió: "Dado que los servicios financieros aportan más del 17 % al PIB de Baréin, FF26 constituye una potente plataforma para mostrar el progreso continuo del sector, su resiliencia y su papel fundamental a la hora de impulsar la próxima ola de innovación y crecimiento económico".

En medio de la actual incertidumbre económica mundial, el sector de los servicios financieros sigue demostrando su resistencia y agilidad a la hora de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. En Baréin, esto se refleja en un marco normativo proactivo y en una sólida colaboración entre el sector público y el privado, lo que favorece la estabilidad, al tiempo que impulsa la innovación y el crecimiento. A medida que el sector fintech sigue evolucionando, la edición de 2026 se centrará en vías prácticas de crecimiento, incluida una mayor integración entre los sistemas financieros, la regulación y las infraestructuras, además de poner de relieve oportunidades de colaboración e innovación escalable.

El foro ofrece a los participantes una plataforma dinámica que les permite obtener información valiosa a través de debates sobre las últimas novedades del sector. Para obtener más información o manifestar su interés en asistir a FF26, visite la página web.

Acerca de la Junta de Desarrollo Económico de Baréin (Bahrain EDB)

La Junta de Desarrollo Económico de Baréin (Bahrain EDB) es una agencia de promoción de inversiones encargada de atraer inversiones al Reino y de apoyar iniciativas que mejoren el clima de inversión.

La EDB de Baréin colabora con el Gobierno y con inversores actuales y potenciales para garantizar que el clima de inversión de Baréin resulte atractivo, dar a conocer sus principales puntos fuertes e identificar dónde existen oportunidades para un mayor crecimiento económico a través de la inversión.

La EDB de Baréin se centra en varios sectores económicos que aprovechan las ventajas competitivas de Baréin y ofrecen importantes oportunidades de inversión. Entre estos sectores se encuentran los servicios financieros, la industria manufacturera, la logística, las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el turismo. Para obtener más información sobre la EDB de Baréin, visite www.bahrainedb.com.

Acerca de Fintech Forward

Fintech Forward es el foro de referencia sobre servicios financieros de Baréin, que se celebró por primera vez en 2023 y que ahora llega a su cuarta edición, reuniendo a inversores internacionales, responsables políticos, instituciones financieras y líderes tecnológicos para explorar la próxima fase de la innovación financiera. Organizada por la EDB de Baréin y con el apoyo de socios clave del ecosistema, la plataforma reúne a partes interesadas internacionales y regionales para intercambiar ideas, establecer colaboraciones y aprovechar las oportunidades de inversión que están dando forma al futuro de los servicios financieros, al tiempo que conecta las perspectivas globales con las oportunidades regionales.

Para obtener más información, visite www.fintechforward.bh.

FUENTE Bahrain EDB