Al margen del Foro Gateway Gulf 2025 en Bahréin... Al Salam Bank marca un hito de un año para ASB Capital con USD 5.8 mil millones en activos bajo gestión

Lanzado en el cuarto trimestre de 2024 durante Gateway Gulf 2024 en Bahréin

Los activos bajo gestión (Aum, por sus siglas en inglés) han crecido un 30 % hasta los 5.800 millones de dólares.

Presentó diversos productos de inversión, incluidos el ASB State Street Global Equity Fund, el ASB Mena Equity Fund, el ASB Technology Fund y el ASB Sukuk Fund.

Desempeñó un papel clave en las emisiones regionales con un tamaño total de más de USD 2 mil millones

Programado para lanzar el XASB Sukuk ETF.

MANAMA, Baréin, 2 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Al Salam Bank (código comercial: SALAM on Bahrain Bourse; SALAM_BAH on Dubai Financial Market), uno de los grupos financieros de más rápido crecimiento en la región, celebra el primer aniversario de su brazo de gestión de activos y banca de inversión, ASB Capital, que marca un año de crecimiento constante, innovación de productos y expansión regional desde su lanzamiento en 2024 durante Gateway Gulf en Baréin.

Rafik Nayed, Al Salam Bank Group CEO and ASB Capital Managing Director

Lanzada en noviembre de 2024, ASB Capital gestiona hoy 5.800 millones de dólares en activos, lo que refleja la confianza de una creciente base de clientes globales. Durante el año pasado, la empresa fortaleció su presencia con el lanzamiento de varias soluciones de inversión, incluido el Global Equity Fund en asociación con State Street, Mena Equity Fund, Technology Fund y Sukuk Fund, que brindan a los clientes un acceso diversificado a los mercados globales y regionales.

El año pasado también fue testigo de un impulso significativo en los mandatos de asesoría y gestión de carteras de ASB Capital, ampliando las carteras discrecionales y no discrecionales para personas de alto patrimonio neto, oficinas familiares, empresas y clientes institucionales.

Como parte del ecosistema integrado de servicios financieros de Al Salam Bank, ASB Capital ha sido fundamental para impulsar las actividades de inversión y de mercados de capital del Grupo. En 2025, la empresa desempeñó un papel decisivo en varias emisiones regionales, incluidas Bapco Energies, Kuwait International Bank y Solidarity Bahrain. En este espacio, también se han firmado varios mandatos desde entonces, lo que refleja la posición estratégica de ASB Capital en el panorama regional.

ASB Capital también está programado para lanzar XASB Sukuk ETF en asociación con Xtrackers by DWS, ampliando el acceso a las inversiones de renta fija y reforzando el enfoque de ASB Capital basado en la innovación para la gestión de activos.

Al margen del Foro Gateway Gulf, Rafik Nayed, director general de Al Salam Bank Group y director general de ASB Capital, comentó: "El primer año de ASB Capital marca un capítulo fundamental en la historia de crecimiento a largo plazo de Al Salam Bank. Nos hemos centrado en generar confianza, profundizar en las relaciones con los clientes y ampliar nuestras ofertas de inversión. El crecimiento en Aum, el lanzamiento de nuevos fondos y el éxito de nuestras transacciones en los mercados de capitales reflejan nuestro compromiso de ofrecer valor a nuestros clientes. ASB Capital se erige hoy como una de las principales firmas de gestión de activos y patrimonio de la región, y seguimos enfocados en desbloquear nuevas oportunidades ".

Tanto Al Salam Bank como ASB Capital continúan aprovechando el sólido ecosistema de Bahrein para ampliar sus operaciones a nivel regional, avanzando en su visión compartida de proporcionar soluciones financieras holísticas y centradas en el cliente a través de la banca, la gestión de activos y el asesoramiento de inversiones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811203/Bahrain_EDB.jpg

FUENTE Bahrain EDB