Gateway Gulf 2025 consigue más de 17 mil millones de dólares en anuncios, alianzas y acuerdos

Consolidando la posición de Baréin como potencia inversora regional aprovechando el impulso del año pasado

MANAMA, Baréin, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La tercera edición de Gateway Gulf 2025, organizada por la Junta de Desarrollo Económico de Bahréin (Bahrain EDB), concluyó con broche de oro con alianzas y acuerdos históricos valorados en más de 17 mil millones de dólares estadounidenses, procedentes de más de 60 acuerdos y anuncios realizados durante los dos días que duró el foro de inversión insignia.

Celebrado en el Hotel Four Seasons, Bahrain Bay, entre el 2 y el 3 de noviembre, el foro recibió a más de 200 ministros y líderes empresariales mundiales bajo el lema "Repensar la inversión global para una nueva dinámica comercial". Los delegados exploraron las vastas oportunidades de inversión en el Reino y en el Golfo en general, a medida que Baréin continúa impulsando la innovación y fomentando una economía digital basada en el conocimiento.

Su Excelencia Shaikh Khalid bin Abdulla Al Khalifa, Viceprimer Ministro, inauguró el evento, mientras que Su Excelencia Shaikh Salman bin Khalifa Al-Khalifa, Ministro de Finanzas y Economía Nacional, pronunció el discurso de bienvenida, reiterando el papel de la nación isleña como un "centro de innovación y oportunidad" y un "puente entre Oriente y Occidente", y señaló que el Reino está entrando con confianza en "la era de la inteligencia".

A lo largo de los dos días, el Four Seasons rebosaba de actividad, ya que ponentes internacionales, delegados y periodistas locales e internacionales participaron en un diálogo que abarcó temas como los aranceles comerciales mundiales, las inversiones transfronterizas, la transformación digital y la transición hacia las energías renovables.

En el Foro se firmaron varios acuerdos monumentales, lo que puso de manifiesto el estatus del evento como plataforma líder para la inversión. Los acuerdos apoyan directamente el impulso de la inversión en los cinco sectores prioritarios no petroleros de Baréin: servicios financieros, TIC, fabricación, logística y turismo, apoyando los objetivos de desarrollo a largo plazo del Reino.

También se destacó en el Foro la iniciativa de la Licencia Dorada, en la que cuatro proyectos estratégicos recibieron el estatus de Licencia Dorada:

Beyon y Oracle: Una alianza entre Oracle como proveedor de tecnología y el grupo tecnológico local Beyon para lanzar un centro de datos soberano en la nube para alojar a los clientes que utilizan las aplicaciones de Oracle.

Una alianza entre Oracle como proveedor de tecnología y el grupo tecnológico local Beyon para lanzar un centro de datos soberano en la nube para alojar a los clientes que utilizan las aplicaciones de Oracle. Binaa Al Bahrain: Configurando el futuro de la vida urbana en la nación isleña con desarrollos estratégicos, apoyando las ambiciones más amplias de Baréin para el progreso sostenible y la modernización.

Configurando el futuro de la vida urbana en la nación isleña con desarrollos estratégicos, apoyando las ambiciones más amplias de Baréin para el progreso sostenible y la modernización. Arla Foods: Anunció la nueva ampliación de la línea de productos de las instalaciones de Arla Foods, con sede en Baréin, la empresa multinacional de productos lácteos con sede en Dinamarca. Este hito posiciona a Arla como el segundo mayor productor de lácteos de la región.

Anunció la nueva ampliación de la línea de productos de las instalaciones de Arla Foods, con sede en Baréin, la empresa multinacional de productos lácteos con sede en Dinamarca. Este hito posiciona a Arla como el segundo mayor productor de lácteos de la región. Foulath: Una sociedad de cartera industrial con importantes inversiones en el sector siderúrgico y matriz de Bahrain Steel & SULB, para la ampliación de una instalación existente con el fin de desarrollar un proyecto solar mediante la construcción de una estructura cubierta especializada.

Además, proyectos previamente adjudicados como el Banco Nacional de Kuwait anunciaron la inauguración de su primera sede internacional en el Reino, mientras que Bahrain Titanium anunció el inicio de la construcción de su planta de producción de titanio.

Otros anuncios clave realizados durante los dos días incluyeron:

AirAsia: Capital A firmó una Carta de Intención (LOI) con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para explorar el establecimiento de Baréin como el centro de AirAsia en Oriente Medio, lo que marca el comienzo de una asociación a largo plazo para construir un puente importante entre la ASEAN y una de las regiones de aviación de más rápido crecimiento del mundo.

Capital A firmó una Carta de Intención (LOI) con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para explorar el establecimiento de Baréin como el centro de AirAsia en Oriente Medio, lo que marca el comienzo de una asociación a largo plazo para construir un puente importante entre la ASEAN y una de las regiones de aviación de más rápido crecimiento del mundo. Al Salam Bank: Celebró el primer aniversario de ASB Capital, lanzado en Gateway Gulf 2024, informando de un crecimiento significativo en los activos gestionados y nuevos productos de inversión.

Celebró el primer aniversario de ASB Capital, lanzado en Gateway Gulf 2024, informando de un crecimiento significativo en los activos gestionados y nuevos productos de inversión. Investcorp: Anunció que completó inversiones por 1,2 mil millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2026.

Anunció que completó inversiones por 1,2 mil millones de dólares en el primer trimestre del año fiscal 2026. SICO: Reveló un conjunto de productos ampliado y mandatos especializados, incluido un Fondo Turkiye y una iniciativa de inversión en oro.

Reveló un conjunto de productos ampliado y mandatos especializados, incluido un Fondo Turkiye y una iniciativa de inversión en oro. Aluminium Bahrain (ALBA): Formó una asociación estratégica con Shandong Innovation Group (SIG) y BlueFive Capital, para optimizar la cadena de suministro global de aluminio y fortalecer el corredor comercial GCC-Asia.

Formó una asociación estratégica con Shandong Innovation Group (SIG) y BlueFive Capital, para optimizar la cadena de suministro global de aluminio y fortalecer el corredor comercial GCC-Asia. Rashid Equestrian & Horseracing Club (REHC): Dio a conocer un plan maestro en varias fases para desarrollar un destino deportivo y de estilo de vida de clase mundial, con una superficie de tres millones de metros cuadrados.

Dio a conocer un plan maestro en varias fases para desarrollar un destino deportivo y de estilo de vida de clase mundial, con una superficie de tres millones de metros cuadrados. Arcapita: Anunció planes para invertir en infraestructura logística, incluidos almacenes y centros de datos en el Reino Unido y los Estados Unidos, durante el próximo año.

Anunció planes para invertir en infraestructura logística, incluidos almacenes y centros de datos en el Reino Unido y los Estados Unidos, durante el próximo año. Beyon Sovereign HyperCloud: Beyon Solutions y la Information & eGovernment Authority (IGA), están listos para lanzar la primera hipernube soberana preparada para la inteligencia artificial de Baréin, impulsada por Oracle.

Beyon Solutions y la Information & eGovernment Authority (IGA), están listos para lanzar la primera hipernube soberana preparada para la inteligencia artificial de Baréin, impulsada por Oracle. Beyon Solutions: Firmó un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con Gulf Air Group y Oracle, para acelerar la innovación impulsada por la nube e implementar una estrategia ERP unificada.

Firmó un memorando de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) con Gulf Air Group y Oracle, para acelerar la innovación impulsada por la nube e implementar una estrategia ERP unificada. La Junta de Licitaciones de Baréin: Anunció la adjudicación de licitaciones gubernamentales por valor de miles de millones durante los primeros nueve meses de 2025, una importante inversión en el desarrollo de infraestructuras.

Reafirmando la visión compartida de los estados miembros del Golfo para mejorar los corredores comerciales, desarrollando industrias futuras, invirtiendo en tecnología avanzada y aumentando la contribución del PIB no petrolero, Gateway Gulf sirve como una plataforma fundamental para mostrar a Baréin como una puerta de entrada ágil y favorable para los negocios a toda la región, al tiempo que reúne a los principales responsables de la toma de decisiones y líderes internacionales de todo el mundo. El éxito del foro de este año y la participación anual constante de los asistentes indican el creciente atractivo internacional de Baréin y consolidan firmemente la posición del Reino en el escenario mundial.

