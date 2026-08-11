Bahréin se prepara para acoger Fintech Forward 2026 este mes de octubre

En su cuarta edición, el foro de este año reúne a líderes de opinión globales y pioneros de la industria que están dando forma a la próxima fase de innovación en los servicios financieros.

MANAMA, Bahréin, 11 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Fintech Forward, el foro de servicios financieros más importante de la región, se celebrará en Bahréin los días 7 y 8 de octubre de 2026 en Exhibition World Bahrain. Organizado por la Junta de Desarrollo Económico de Bahréin (Bahrain EDB) y programado por Forbes Middle East, Fintech Forward 2026 (FF26) reunirá a líderes de opinión mundiales, innovadores financieros destacados y responsables políticos para examinar los desafíos más apremiantes del ecosistema, así como las oportunidades de inversión de alto potencial que impulsan la próxima fase de crecimiento del sector de los servicios financieros en Bahréin, la región en general y más allá.

Bahrain Gears Up to Host Fintech Forward 2026 this October

Con el apoyo del Banco Central de Bahréin (CBB) y Bahrain FinTech Bay, la edición de este año se celebra bajo el lema "Las finanzas en la era de la infraestructura inteligente", consolidando su reputación como espacio para la colaboración innovadora, el liderazgo de pensamiento visionario y el avance de la industria.

"En su cuarto año, Fintech Forward se ha consolidado como un evento líder del sector, lo que subraya el dinamismo del ecosistema de servicios financieros de Bahréin y el sólido respaldo de los actores clave de la industria, comprometidos con el avance de su futuro. El evento reúne a una amplia red de instituciones financieras líderes y socios del ecosistema, congregando a líderes de opinión y directores ejecutivos de Bahréin, la región y los mercados internacionales. El programa cuidadosamente seleccionado, que incluye ponencias magistrales, mesas redondas, exposiciones y oportunidades para establecer contactos estratégicos, ofrece un espacio para el intercambio de conocimientos y la creación de alianzas en un momento de profunda transformación en el panorama financiero global", afirmó Mohammed AlAlawi, jefe de Marketing y Comunicaciones de Bahrain EDB, y agregó: "Dado que los servicios financieros contribuyen con más del 17 % al PIB de Bahréin, FF26 constituye una plataforma poderosa para mostrar el progreso continuo, la resiliencia y el papel fundamental del sector en el impulso de la próxima ola de innovación y crecimiento económico".

En medio de la persistente incertidumbre económica mundial, el sector de servicios financieros sigue demostrando resiliencia y agilidad para adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado. En Bahréin, esto se refleja en un entorno regulatorio proactivo y una sólida colaboración público-privada, que fomenta la estabilidad a la vez que impulsa la innovación y el crecimiento. A medida que el sector fintech continúa evolucionando, la edición de 2026 se centrará en vías prácticas para el crecimiento, incluyendo una mayor integración entre los sistemas financieros, la regulación y la infraestructura, al tiempo que destacará las oportunidades de colaboración e innovación escalable.

El foro ofrece una plataforma dinámica para que los participantes obtengan información valiosa a través de debates sobre las últimas novedades del sector. Para más información o para registrar su interés en asistir a FF26, visite el sitio web.

Acerca de la Junta de Desarrollo Económico de Bahréin (Bahrain EDB)

La Junta de Desarrollo Económico de Bahréin (Bahrain EDB) es un organismo de promoción de inversiones con la responsabilidad general de atraer inversiones al Reino y apoyar iniciativas que mejoren el clima de inversión.

Bahrain EDB trabaja con el gobierno y con los inversores actuales y potenciales para garantizar que el clima de inversión de Bahréin sea atractivo, comunicar sus principales fortalezas e identificar dónde existen oportunidades para un mayor crecimiento económico a través de la inversión.

Bahrain EDB se centra en diversos sectores económicos que aprovechan las ventajas competitivas del país y ofrecen importantes oportunidades de inversión. Estos sectores incluyen servicios financieros, fabricación, logística, TIC y turismo. Para obtener más información sobre Bahrain EDB, visite www.bahrainedb.com.

Acerca de Fintech Forward

Fintech Forward es el foro insignia de servicios financieros de Bahréin. Celebrado por primera vez en 2023 y ahora en su cuarta edición, reúne a inversores globales, responsables políticos, instituciones financieras y líderes tecnológicos para explorar la próxima fase de la innovación financiera. Organizado por Bahrain EDB y con el apoyo de socios clave del ecosistema, la plataforma congrega a actores internacionales y regionales para intercambiar ideas, forjar alianzas y descubrir oportunidades de inversión que están dando forma al futuro de los servicios financieros, conectando perspectivas globales con oportunidades regionales.

Para obtener más información, visite www.fintechforward.bh.