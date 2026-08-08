Barry Gosin dejará su cargo de CEO de Newmark Group Inc. a finales de año; seguirá como presidente de Newmark & Co. Real Estate, la empresa operativa de Newmark

NUEVA YORK, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ("Newmark" o la "Empresa"), una de las principales empresas de asesoramiento y prestación de servicios inmobiliarios comerciales para grandes inversores institucionales, corporaciones globales y otros propietarios y ocupantes, ha anunciado hoy que Barry Gosin, que ocupa el cargo desde 1979, dejará su puesto de CEO el 31 de diciembre de 2026. Seguirá ocupando el cargo de presidente de Newmark & Company Real Estate, Inc. ("Newmark & Co."), la compañía operativa de Newmark, para centrarse en temas relevantes y de gran repercusión, así como para garantizar una transición sencilla.

Newmark cuenta con un equipo directivo sólido y con amplia experiencia, y esta transición ordenada sitúa a la empresa en una buena posición para seguir cosechando éxitos en los próximos años. El Consejo de Administración de Newmark prevé nombrar a un nuevo CEO antes de que termine el año.

"Estamos encantados de que Barry siga en la empresa como presidente de la sociedad operativa para ayudar a la próxima generación de directivos a guiar a Newmark en su próxima etapa de crecimiento", afirmó Stephen Merkel, presidente del Consejo de Administración, vicepresidente ejecutivo y director jurídico de Newmark. "Durante casi cinco décadas, Barry, junto con todo su equipo directivo, ha guiado a Newmark a través de algunos de sus hitos más importantes, entre los que se incluyen su salida a bolsa en 2017 y el hecho de convertirse en la empresa inmobiliaria comercial que cotiza en bolsa con mayor crecimiento del mundo, con un aumento de ingresos anuales de más del 1400 % desde 2011, al tiempo que ha ampliado su plantilla a más de 10 000 profesionales repartidos en aproximadamente 195 oficinas".1

"He pasado casi toda mi carrera profesional en Newmark, trabajando junto a un equipo excepcional cuya dedicación, talento y compromiso han hecho posible el éxito de la empresa", afirmó Barry Gosin. "La empresa está más sólida que nunca, nuestra estrategia está dando sus frutos y las oportunidades que se nos presentan son considerables, por lo que creo que ahora es el momento adecuado para tomar distancia de las operaciones diarias y centrarme exclusivamente en los asuntos que marcarán la diferencia para Newmark, así como para apoyar a la empresa durante esta transición".

En relación con este anuncio, Gosin ha firmado un contrato de trabajo modificado y reformulado para seguir ocupando el cargo de presidente de la entidad operativa de la empresa, Newmark & Co., hasta 2029.













1 Tenga en cuenta lo siguiente: (i) Newmark & Co. fue adquirida por su antigua empresa matriz, BGC Partners, Inc. ("BGC", que ahora se conoce como BGC Group, Inc.) en octubre de 2011. BGC facilitó la salida a bolsa ("IPO") de Newmark en 2017 y la escindió en 2018. (ii) El crecimiento de los ingresos de la empresa, superior al 1400 %, se basa en los ingresos no auditados de Newmark & Co. correspondientes al ejercicio completo de 2011, comparados con los ingresos totales de Newmark correspondientes a los doce meses finalizados el 30 de junio de 2026. (iii) Newmark ha registrado un crecimiento de sus ingresos totales más rápido que el de las siguientes compañías que cotizan en bolsa entre 2011 y 2025: códigos bursátiles estadounidenses CBRE, CIGI, JLL, MMI y WD (todos en USD) y el código bursátil británico SVS (en GBP). (iv) La plantilla y las oficinas de atención al cliente incluyen a socios comerciales independientes. Sin contar a estos socios comerciales, Newmark contaba con unos 9500 empleados repartidos en unas 160 oficinas a 30 de junio de 2026.

Acerca de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK), junto con sus filiales ("Newmark"), es una empresa líder a nivel mundial en el sector inmobiliario comercial que ofrece asesoramiento y servicios a grandes inversores institucionales y otros propietarios, empresas multinacionales y otros ocupantes, así como a entidades crediticias. Creada con un objetivo claro e impulsada por la excelencia, la plataforma integral de Newmark está diseñada de forma exclusiva para ofrecer resultados superiores a los clientes. Durante los doce meses finalizados el 30 de junio de 2026, Newmark generó ingresos de más de 3600 millones de dólares. A 30 de junio de 2026, Newmark y sus socios comerciales operaban conjuntamente desde más de 195 oficinas, con más de 10 000 profesionales repartidos por cuatro continentes. Para obtener más información, visite nmrk.com o siga a @newmark.

Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Newmark

Las declaraciones incluidas en este documento relativas a Newmark que no sean hechos históricos constituyen "declaraciones prospectivas" que conllevan riesgos e incertidumbres, lo que podría dar lugar a que los resultados reales difieran de los contenidos en dichas declaraciones prospectivas. Entre ellas se incluyen declaraciones sobre la actividad, los resultados, la situación financiera, la liquidez y las perspectivas de la empresa, que pueden constituir declaraciones prospectivas y están sujetas al riesgo de que el impacto real difiera, posiblemente de forma significativa, de lo que se espera actualmente. Salvo en los casos en que lo exija la ley, Newmark no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres adicionales que podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Newmark ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), incluidos, entre otros, los factores de riesgo y la "nota especial sobre la información prospectiva" que figuran en dichos documentos, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo y de la "nota especial sobre la información prospectiva" que se incluya en informes posteriores en el Formulario 10-K, Formulario 10-Q o Formulario 8-K.

FUENTE Newmark Group, Inc.