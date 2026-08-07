Barry Gosin quittera ses fonctions de CEO de Newmark Group Inc. à la fin de l'année ; il restera président du conseil d'administration de Newmark & Co. Real Estate, la société d'exploitation de Newmark

NEW YORK , 8 août 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK) (« Newmark » ou la « société »), l'un des principaux conseillers et prestataires de services en immobilier d'entreprise auprès de grands investisseurs institutionnels, de multinationales et d'autres propriétaires et occupants, annonce aujourd'hui que Barry Gosin, qui occupe ce poste depuis 1979, quittera ses fonctions de CEO le 31 décembre 2026. Il continuera d'exercer ses fonctions de président du conseil de Newmark & Company Real Estate, Inc. (« Newmark & Co. »), la société d'exploitation de Newmark, afin de se concentrer sur des sujets pertinents et porteurs d'impact, ainsi que pour assurer une transition en douceur.

Newmark dispose d'une équipe de direction solide et expérimentée, et cette transition en douceur place l'entreprise sur la voie d'un succès durable pour les années à venir. Le conseil d'administration de Newmark prévoit de nommer un nouveau CEO d'ici la fin de l'année.

« Nous sommes ravis que Barry reste au sein de la société en tant que président de la société d'exploitation afin d'accompagner la prochaine génération de dirigeants qui mèneront Newmark vers une nouvelle phase de croissance », déclare Stephen Merkel, président du conseil d'administration, vice-président exécutif et directeur juridique de Newmark. « Depuis près de cinq décennies, Barry, aux côtés de l'ensemble de son équipe de direction, a guidé Newmark à travers certaines de ses étapes les plus marquantes, notamment son introduction en bourse en 2017 et son accession au rang de société immobilière commerciale cotée en bourse connaissant la croissance la plus rapide au monde, avec une augmentation de son chiffre d'affaires annuel de plus de 1 400 % depuis 2011 et un effectif qui compte désormais plus de 10 000 professionnels répartis sur environ 195 sites. »1

« J'ai passé la quasi-totalité de ma carrière chez Newmark, aux côtés d'une équipe exceptionnelle dont le dévouement, le talent et l'engagement ont permis le succès de l'entreprise », déclare Barry Gosin. « L'entreprise est plus solide que jamais, notre stratégie porte ses fruits et les opportunités qui s'offrent à nous sont considérables. C'est pourquoi je pense que le moment est venu de prendre un peu de recul par rapport aux opérations quotidiennes afin de me concentrer exclusivement sur les questions qui feront la différence pour Newmark, et d'accompagner l'entreprise dans cette transition. »

Dans le cadre de cette annonce, M. Gosin a conclu un contrat de travail modifié et mis à jour afin de conserver son poste de président du conseil d'administration de l'entité opérationnelle de la société, Newmark & Co., jusqu'en 2029.













1 Veuillez noter ce qui suit : (i) Newmark & Co. a été rachetée par son ancienne société mère, BGC Partners, Inc. (« BGC », désormais dénommée BGC Group, Inc.) en octobre 2011. BGC a accompagné Newmark lors de son introduction en bourse en 2017 et a procédé à sa scission en 2018. (ii) La croissance du chiffre d'affaires de la société, supérieure à 1 400 %, est calculée sur la base du chiffre d'affaires non audité de Newmark & Co. pour l'ensemble de l'exercice 2011, comparé au chiffre d'affaires total de Newmark pour les douze mois clos le 30 juin 2026. (iii) De 2011 à 2025, Newmark a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires total plus rapide que celle des sociétés cotées en bourse suivantes : les mnémos américains CBRE, CIGI, JLL, MMI et WD (tous en USD), ainsi que le symbole boursier britannique SVS (en GBP). (iv) Les effectifs et les sites de service à la clientèle incluent les partenaires commerciaux indépendants. Hors ces partenaires commerciaux, Newmark comptait environ 9 500 collaborateurs répartis dans quelque 160 agences au 30 juin 2026.

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq : NMRK), avec ses filiales (« Newmark »), est l'un des principaux conseillers et prestataires de services immobiliers commerciaux au monde, au service de grands investisseurs institutionnels et d'autres propriétaires, de multinationales et d'autres occupants, ainsi que de prêteurs. Conçue dans un but précis et animée par la recherche de l'excellence, la plateforme complète de Newmark a vocation à offrir des résultats exceptionnels à ses clients. Au cours des douze mois clos le 30 juin 2026, Newmark a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 3,6 milliards de dollars. Au 30 juin 2026, Newmark et ses partenaires commerciaux exerçaient leurs activités depuis plus de 195 bureaux, avec plus de 10 000 professionnels répartis sur quatre continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nmrk.com ou suivez @newmark.

Analyse des déclarations prospectives concernant Newmark

Les déclarations figurant dans le présent document concernant Newmark qui ne constituent pas des faits historiques sont des « déclarations prospectives » comportant des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations prospectives. Il s'agit notamment de déclarations relatives aux activités, aux résultats, à la situation financière, aux liquidités et aux perspectives de l'entreprise. Ces déclarations, qui peuvent constituer des déclarations prospectives, sont soumises au risque que l'impact réel diffère, éventuellement de manière significative, de ce qui est actuellement prévu. Sauf si la loi l'exige, Newmark ne s'engage nullement à mettre à jour ses déclarations prospectives. Pour une discussion sur les autres risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence entre les résultats contenus dans les déclarations prospectives et les résultats réels, prière de consulter les documents déposés par Newmark auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les paragraphes sur les facteurs de risque et la Note spéciale sur les informations prospectives présentés dans lesdits documents ainsi que toute mise à jour desdits facteurs de risque et de ladite Note spéciale sur les informations prospectives contenues dans les rapports ultérieurs sur formulaires 10-K, 10-Q ou 8-K.