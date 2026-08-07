- Barry Gosin dejará su cargo como consejero delegado de Newmark Group Inc. a finales de año; continuará como presidente de Newmark & Co. Real Estate, empresa operativa de Newmark

NUEVA YORK, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK) ("Newmark" o la "Compañía"), asesor y proveedor de servicios inmobiliarios comerciales líder para grandes inversores institucionales, corporaciones globales y otros propietarios e inquilinos, anunció hoy que Barry Gosin, quien ha ocupado el cargo desde 1979, dejará su puesto como consejero delegado el 31 de diciembre de 2026. Continuará como presidente de Newmark & Company Real Estate, Inc. ("Newmark & Co."), la empresa operativa de Newmark, para centrarse en temas relevantes e importantes, así como para facilitar una transición sin contratiempos.

Newmark cuenta con un equipo directivo sólido y experimentado, y esta transición ordenada posiciona a la compañía para un éxito continuo en los próximos años. El Consejo de Administración de Newmark prevé nombrar a un nuevo consejero delegado antes de que finalice el año.

"Nos complace que Barry permanezca en la compañía como presidente de la filial operativa para apoyar a la próxima generación de líderes en la próxima etapa de crecimiento de Newmark", declaró Stephen Merkel, presidente del Consejo de Administración, vicepresidente ejecutivo y director jurídico de Newmark. "Durante casi cinco décadas, Barry, junto con todo su equipo directivo, ha liderado a Newmark a través de algunos de sus hitos más importantes, incluyendo su salida a bolsa en 2017 y su consolidación como la empresa inmobiliaria comercial cotizada de mayor crecimiento en el mundo, con un aumento de los ingresos anuales de más del 1.400 % desde 2011 y una plantilla de más de 10.000 profesionales en aproximadamente 195 ubicaciones."1

"He dedicado casi toda mi carrera a Newmark, trabajando junto a un equipo excepcional cuya dedicación, talento y compromiso han hecho posible el éxito de la compañía", declaró Barry Gosin. "La compañía está más fuerte que nunca, nuestra estrategia está funcionando y las oportunidades que se presentan son sustanciales, por lo que creo que ahora es el momento adecuado para alejarme de las operaciones diarias y centrarme exclusivamente en asuntos que marcarán la diferencia para Newmark, y para apoyar a la compañía durante esta transición".

En relación con este anuncio, Gosin firmó un contrato de trabajo modificado y reformulado para continuar como Presidente de la entidad operativa de la compañía, Newmark & Co., hasta 2029.













1 Tenga en cuenta lo siguiente: (i) Newmark & Co. fue adquirida por su antigua empresa matriz, BGC Partners, Inc. ("BGC", que ahora se conoce como BGC Group, Inc.) en octubre de 2011. BGC facilitó la oferta pública inicial ("IPO") de Newmark en 2017 y la escindió en 2018. (ii) El crecimiento de ingresos de más del 1.400 % de la empresa se basa en los ingresos el año completo 2011 no auditados de Newmark & Co., en comparación con los ingresos totales de Newmark durante los doce meses que terminaron el 30 de junio de 2026. (iii) Newmark ha aumentado los ingresos totales más rápido que las siguientes empresas que cotizan en bolsa desde 2011 hasta 2025: los tickers estadounidenses CBRE, CIGI, JLL, MMI y WD (todos en USD) y el ticker británico SVS (en GBP). (iv) Las ubicaciones de personal y servicio al cliente incluyen socios comerciales de propiedad independiente. Excluyendo a estos socios comerciales, Newmark tenía aproximadamente 9.500 empleados en aproximadamente 160 oficinas a 30 de junio de 2026.

Acerca de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK), junto con sus filiales ("Newmark"), es un asesor y proveedor de servicios inmobiliarios comerciales líder a nivel mundial para grandes inversores institucionales y otros propietarios, corporaciones globales y otros ocupantes, y prestamistas. Creada con un propósito y guiada por la excelencia, la plataforma integral de Newmark está diseñada de manera única para brindar resultados superiores a sus clientes. Durante los doce meses finalizados el 30 de junio de 2026, Newmark generó ingresos de más de 3.600 millones de dólares. A 30 de junio de 2026, Newmark y sus socios comerciales operaban en conjunto desde más de 195 oficinas con más de 10.000 profesionales en cuatro continentes. Para obtener más información, visite nmrk.com o siga @newmark.

Análisis de las declaraciones prospectivas sobre Newmark

Las declaraciones contenidas en este documento relativas a Newmark que no sean hechos históricos son "declaraciones prospectivas" que implican riesgos e incertidumbres, los cuales podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en dichas declaraciones. Estas incluyen declaraciones sobre el negocio, los resultados, la situación financiera, la liquidez y las perspectivas de la Compañía, las cuales pueden constituir declaraciones prospectivas y están sujetas al riesgo de que el impacto real difiera, posiblemente de manera sustancial, de lo que se espera actualmente. Salvo que lo exija la ley, Newmark no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas. Para obtener información sobre riesgos e incertidumbres adicionales que podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas, consulte los documentos presentados por Newmark ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluyendo, entre otros, los factores de riesgo y la Nota Especial sobre Información Prospectiva que figuran en dichos documentos, así como cualquier actualización de dichos factores de riesgo y Nota Especial sobre Información Prospectiva que figure en los informes posteriores presentados en los Formularios 10-K, 10-Q o 8-K.