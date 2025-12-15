BingX świętuje osiągnięcie 40 mln użytkowników w 2025 r., uruchamiając kampanię „Beyond the Alpha"

W 2025 roku BingX odnotował 100% wzrost liczby użytkowników, a szczytowy 24-godzinny wolumen obrotu przekroczył 26 mld USD, co potwierdza globalne przyjęcie oraz dynamiczny rozwój platformy.

PANAMA CITY, 15 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- BingX, wiodąca giełda kryptowalut i firma Web3 AI, osiągnęła kamień milowy, przewyższając 40 milionów użytkowników na całym świecie. Osiągnięcie to oznacza niezwykły 100% wzrost rok do roku, umacniając pozycję BingX jako jednej z najszybciej rozwijających się platform w branży.

Pionierskie innowacje w przestrzeni krypto

image

BingX jest liderem innowacji w branży. Giełda uruchomiła przełomowe 300 milionów dolarów inwestycji w sztuczną inteligencję, zmierzając w stronę AI-natywności. To odważne posunięcie przyciągnęło ponad 3 miliony wczesnych użytkowników, którzy handlują z BingX AI Bingo i BingX AI Master, które zapewniają zaawansowane anslizy i usprawniają podejmowanie decyzji.

Ponadto BingX wprowadził podejście CeDeFi wraz z uruchomieniem BingX Chainspot, scentralizowanego systemu wymiany ze zdecentralizowaną przejrzystością, który jest pierwszym w branży. Ten unikalny model hybrydowy łączy mocne strony scentralizowanych giełd z bezpieczeństwem i przejrzystością zdecentralizowanych finansów (DeFi), oferując użytkownikom większą elastyczność i zaufanie do ich środowiska handlowego.

Wczesny dostęp do rynku i ofert

BingX dodatkowo ulepszył swoją ofertę handlową, wprowadzając znaczące ulepszenia zarówno w handlu spot, jak i futures:

Handel kontraktami futures: BingX znalazł się wśród 5 najlepszych globalnych platform instrumentów pochodnych, oferując całodobowe wsparcie globalne i zaawansowane funkcje handlowe. Kluczowe aktualizacje obejmują tryb oddzielnego izolowanego depozytu zabezpieczającego, który zapewnia bardziej elastyczny handel kontraktami futures i integrację z TradingView w celu zaawansowanego tworzenia wykresów i realizacji strategii. Ponadto BingX kontynuuje innowacje, stając się jedną z pierwszych giełd oferujących handel kontraktami futures WLFI przed wprowadzeniem na rynek oraz indeksy wieczyste RWA.

Handel spotowy: Platforma uruchomiła kompleksowe centrum aukcji spot i Listing FastTrack, szybszą ścieżkę dla innowacyjnych projektów, które mają zostać umieszczone na liście. Ponadto BingX wprowadził program Shards, ekscytujący nowy system nagród, który oferuje użytkownikom dostęp do ekskluzywnych zrzutów, zniżek opłat handlowych i przywilejów VIP, zwiększając ich zaangażowanie w platformę. Z ponad 1100 parami handlowymi i integracjami ze 170 ekosystemami łańcucha publicznego, BingX jest w czołówce nowych list tokenów, w tym wczesnego dostępu do Monad (MON), Pump.fun XPool i ZORA.

Copy Trading 2.0: Jako pionier w handlu kryptowalutami, społeczność BingX rozrosła się do 400 000 elitarnych traderów o łącznym wolumenie obrotu wynoszącym 580 milionów dolarów i skumulowanych zleceniach handlowych wynoszących 1,3 miliarda. Nowy Copy Trading 2.0 wprowadził ulepszony interfejs, zoptymalizowane przepływy pracy i zaawansowane funkcje dostosowywania, które umożliwiają inwestorom handel prostszy i bardziej zorientowany na użytkownika.

Bezkompromisowe zaangażowanie w bezpieczeństwo

BingX zawsze stawiał na pierwszym miejscu przejrzystość i bezpieczeństwo użytkowników. Platforma od 2022 r. konsekwentnie dostarcza publicznie dostępny, weryfikowalny stuprocentowy Dowód Rezerw, potwierdzając swoją wiarygodność. Aby jeszcze bardziej chronić użytkowników, BingX uruchomił fundusz Shield Fund o wartości 150 milionów dolarów i uzyskał certyfikat ISO 27001, spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa w branży. Ponadto BingX uzyskał certyfikat PCI DSS v4.0.1 dla swojej działalności fiducjarnej, zapewniając solidne zabezpieczenia zarówno danych użytkowników, jak i transakcji finansowych.

Ulepszenia dla społeczności

Przykładem oddania BingX użytkownikom jest seria nowych inicjatyw społecznościowych, mających na celu poprawę doświadczenia handlowego.

Program VIP: Zmodernizowany program VIP oferuje teraz handel bez opłat i ekskluzywne usługi concierge, jeszcze bardziej zwiększając atrakcyjność platformy dla traderów o dużym wolumenie.

Aktualizacje BingX Academy 2.0: Kompleksowa modernizacja BingX Academy wprowadziła bardziej intuicyjny interfejs, rozszerzone zasoby i interaktywne narzędzia do nauki, pomagając użytkownikom z łatwością poruszać się w złożonym świecie zasobów cyfrowych.

Strategiczne inwestycje w przyszłość Web3

BingX wykazał nieustanne zaangażowanie w ewolucję przestrzeni Web3, a BingX Labs zainwestowało 16 milionów dolarów w obiecujące projekty Web3. To zaangażowanie podkreśla rolę BingX jako siły napędowej postępu zdecentralizowanych technologii. Ponadto BingX wspiera nową generację liderów kryptowalut poprzez swój program TalentX, umożliwiając młodym talentom odkrywanie możliwości kariery w branży zasobów cyfrowych.

Poza innowacjami i handlem, BingX kontynuuje swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, przekazując znaczące darowizny na całym świecie, w tym darowiznę w wysokości 200 000 USD na inicjatywę "Jedno światło, tysiące serc" w Wietnamie oraz darowiznę w wysokości 5 mln HKD na rzecz wsparcia Funduszu Wang Fuk Court w Tai Po w Hongkongu po tragicznym pożarze.

"Dotarcie do 40 milionów użytkowników to coś więcej niż tylko liczba" - powiedziała Vivien Lin, Chief Product Officer w BingX. "Reprezentuje uznanie, jakie otrzymaliśmy od naszych użytkowników, partnerów i szerszej społeczności kryptograficznej. Każdy kamień milowy odzwierciedla nasze niezachwiane zaangażowanie w innowacje, bezpieczeństwo i stawianie użytkowników na pierwszym miejscu, i motywuje nas do robienia dla nich jak najwięcej. Zawsze idziemy o krok dalej i to jest duch, który chcemy pokazać w naszej kampanii Beyond the Alpha".

Aby uczcić to znaczące osiągnięcie, BingX rozpoczyna kampanię "Beyond the Alpha" będącą świętem inowacyjnego i znaczącego zaangażowania użytkowników. Trwająca od 15 grudnia do 26 grudnia 2025 r. kampania zaprasza użytkowników do wzięcia udziału w losowaniu, aby mieć szansę na wygranie gwarantowanych nagród, w tym limitowanej edycji BingX Field Barista Kit, kuponów handlowych i nie tylko. Użytkownicy mogą zdobywać dodatkowe szansy, wykonując codzienne zadania, takie jak handel, wpłaty i polecanie nowych użytkowników.

W ramach tej dynamicznej kampanii BingX wyda również pierwszy w historii markowy teledysk, prezentujący kluczowe osiągnięcia giełdy i wzmacniający jej zaangażowanie w dostarczanie bezpiecznych, przyjaznych dla użytkownika produktów i usług.

