BingX отмечает достижение 40 миллионов пользователей в 2025 году запуском кампании Beyond the Alpha

В 2025 году BingX продемонстрировала 100% рост пользовательской базы, при этом пиковый суточный объём торгов превысил $26 млрд, что подтверждает сильное глобальное принятие платформы и устойчивый импульс роста.

BingX первой в индустрии инвестировала $300 млн в интеграцию искусственного интеллекта, сделав AI ключевым драйвером роста. Компания успешно запустила два AI-инструмента для трейдинга, которые повышают качество принятия решений и торговую эффективность пользователей. Лидерство в продуктовых решениях и первых рыночных запусках: BingX сохранила позицию в топ-5 бирж по торговле деривативами, благодаря режиму изолированной маржи и интеграции с TradingView, а также стала первой биржей, предложившей премаркет-фьючерсы WLFI. Спотовая торговля эволюционировала в универсальный хаб с запуском Listing FastTrack, Chainspot и программы Shards. Копитрейдинг продолжил лидировать на рынке, при этом число элитных трейдеров превысило 400 000.

Вовлечённость и удовлетворённость пользователей усиливаются благодаря обновлённой VIP-программе и запуску BingX Academy 2.0, предоставляющих трейдерам лучшие стимулы, обучение и долгосрочную ценность. Инвестиции в экосистему: BingX Labs инвестировала $16 млн в развитие Web3-проектов, подтверждая приверженность компании поддержке и расширению глобальной блокчейн-экосистемы.

ПАНАМА-СИТИ, 15 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, достигла важной вехи, превысив отметку в 40 миллионов пользователей по всему миру. Этот результат отражает впечатляющий рост на 100% в годовом выражении и укрепляет позицию BingX как одной из самых быстрорастущих платформ в индустрии.

Пионерские инновации в криптопространстве

image

BingX находится в авангарде инноваций в криптоиндустрии. Биржа объявила о беспрецедентных инвестициях в размере $300 млн в AI-технологии, сделав серьёзный шаг в сторону AI-native криптобиржи. Этот смелый шаг привлёк более 3 миллионов ранних пользователей, которые уже торгуют с использованием BingX AI Bingo и BingX AI Master – инструментов, предоставляющих расширенную аналитику и улучшающих процесс принятия решений.

Кроме того, BingX представила подход CeDeFi с запуском BingX Chainspot – централизованной биржевой системы с децентрализованной прозрачностью, что стало первым подобным решением в отрасли. Эта уникальная гибридная модель сочетает преимущества централизованных бирж с безопасностью и прозрачностью децентрализованных финансов (DeFi), обеспечивая пользователям большую гибкость и доверие к торговой среде.

Ранний доступ к рынку и продуктам

BingX также значительно расширила свои торговые предложения как в спотовом, так и во фьючерсном сегментах:

Фьючерсная торговля: BingX входит в топ-5 глобальных платформ по торговле деривативами, предоставляя круглосуточную глобальную поддержку и мощные торговые инструменты. Ключевые обновления включают отдельный режим изолированной маржи для более гибкой торговли фьючерсами и интеграцию с TradingView для продвинутого анализа графиков и реализации стратегий. Кроме того, BingX продолжает внедрять инновации, став одной из первых бирж, предложивших премаркет-фьючерсы WLFI и индексные RWA-перпетуалы.

Спотовая торговля: Платформа запустила универсальный Spot Listing-хаб и Listing FastTrack – ускоренный путь листинга для инновационных проектов. Также BingX представила программу Shards – новую систему вознаграждений, предоставляющую пользователям доступ к эксклюзивным аирдропам, скидкам на торговые комиссии и VIP-привилегиям, повышая вовлечённость пользователей. Имея более 1 100 торговых пар и интеграции с 170 экосистемами публичных блокчейнов, BingX находится в авангарде листинга новых токенов, включая ранний доступ к Monad (MON), Pump.fun XPool и ZORA.

Copy Trading 2.0: Будучи пионером в сфере криптокопитрейдинга, BingX сформировала сообщество из 400 000 элитных трейдеров с совокупным торговым объёмом $580 млн и 1,3 млрд накопленных торговых ордеров. Новая версия Copy Trading 2.0 получила переработанный интерфейс, оптимизированные процессы и расширенные возможности кастомизации, делая торговлю проще и более ориентированной на пользователя.

Бескомпромиссная приверженность безопасности

BingX всегда ставила безопасность и прозрачность пользователей в приоритет. Платформа с 2022 года регулярно предоставляет публично доступное и проверяемое подтверждение 100% Proof of Reserves, подтверждая свою ответственность. Для дополнительной защиты пользователей BingX запустила Shield Fund объёмом $150 млн и получила сертификат ISO 27001, соответствующий высочайшим стандартам безопасности в отрасли. Кроме того, BingX получила сертификат PCI DSS v4.0.1 для фиатного бизнеса, обеспечивая надёжную защиту пользовательских данных и финансовых транзакций.

Пользовательские улучшения для сообщества

Приверженность BingX своим пользователям отражается в серии новых инициатив, ориентированных на сообщество и улучшение торгового опыта.

VIP-программа: Обновлённая VIP-программа теперь предлагает торговлю без комиссий и эксклюзивные консьерж-сервисы, делая платформу ещё более привлекательной для трейдеров с большими объёмами.

Обновления BingX Academy 2.0: Масштабное обновление BingX Academy привнесло более интуитивный интерфейс, расширенные образовательные ресурсы и интерактивные инструменты обучения, помогая пользователям легко ориентироваться в сложностях цифровых активов.

Стратегические инвестиции в будущее Web3

BingX продолжает активно участвовать в развитии Web3-пространства: BingX Labs инвестировала $16 млн в перспективные Web3-проекты, подтверждая роль компании как одного из драйверов децентрализованных технологий. Кроме того, BingX развивает новое поколение криптоспециалистов через программу TalentX, предоставляя молодым талантам возможности для построения карьеры в индустрии цифровых активов.

Помимо инноваций и трейдинга, BingX продолжает реализацию программ корпоративной социальной ответственности, осуществляя значимые пожертвования по всему миру. В их числе — пожертвование $200 000 USD инициативе «One Light, Thousands of Hearts» во Вьетнаме, а также пожертвование в размере 5 млн HKD в Фонд поддержки Wang Fuk Court в Тай По, Гонконг, после трагического пожара.

«Достижение отметки в 40 миллионов пользователей – это больше, чем просто цифра», – отметила Вивьен Лин, директор по продукту BingX. – «Это признание со стороны наших пользователей, партнёров и всего криптосообщества. Каждая веха отражает нашу неизменную приверженность инновациям, безопасности и ориентации на пользователя, и мотивирует нас делать ещё больше. Мы всегда идём на шаг дальше – именно этот дух мы хотим продемонстрировать в кампании Beyond the Alpha».

В честь этого значимого достижения BingX запускает кампанию Beyond the Alpha, посвящённую взаимодействию с пользователями новыми и значимыми способами. Кампания пройдёт с 15 по 26 декабря 2025 года и предложит участникам розыгрыш с гарантированными призами, включая лимитированный набор BingX Field Barista Kit, торговые ваучеры и другие награды. Пользователи смогут получать дополнительные шансы на участие, выполняя ежедневные задания, такие как торговля, пополнение счёта и приглашение новых пользователей.

В рамках кампании BingX также представит свой первый фирменный музыкальный клип, демонстрирующий ключевые достижения компании и подчёркивающий её приверженность созданию безопасных, удобных и отзывчивых продуктов и сервисов.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX – ведущая криптовалютная биржа и Web3 AI-компания, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 40 миллионов пользователей. Платформа предлагает широкий набор продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта, включая деривативы, спотовую торговлю и копитрейдинг, удовлетворяя потребности пользователей всех уровней – от новичков до профессионалов. BingX стремится создавать надёжную и интеллектуальную торговую платформу, предоставляя инновационные инструменты для повышения эффективности и уверенности трейдеров. В 2024 году BingX стала официальным криптовалютным партнёром футбольного клуба Chelsea FC, ознаменовав яркий дебют компании в сфере спортивного спонсорства.

