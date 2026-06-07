Bitmine Immersion Technologies anuncia el precio de ampliación de la emisión de acciones preferentes perpetuas de la Serie A

NORWALK, Connecticut, 7 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("BMNR," "Bitmine" o la "empresa") anunció el precio de su emisión ampliada (la "emisión) registrada en virtud de la Ley de Valores de 1933 y sus enmiendas (la "Ley de Valores"), el 4 de junio de 2026 de 3.500.000 acciones preferentes perpetuas de la Serie A (las "acciones preferentes de la Serie A") del 9,5 %, a un precio de emisión pública de 80 dólares por acción. Esto representa un aumento de la emisión, anunciada anteriormente, de 3.000.000 de acciones preferentes de la Serie A. Está previsto que la emisión y venta de las acciones preferentes de la Serie A se liquiden el 10 de junio de 2026, siempre que se cumplan las condiciones habituales para concretar la transacción.

La empresa calcula que los ingresos netos que obtendrá de la emisión ascenderán a unos 273,8 millones de dólares, una vez deducidos los descuentos y comisiones de suscripción, así como los gastos estimados de la emisión. La empresa tiene la intención de utilizar las ganancias netas de la emisión para fines corporativos generales, los que pueden incluir la adquisición de ETH adicional y otros activos digitales; la ampliación de la infraestructura de staking y validadores de la empresa, incluso a través de MAVAN; el capital circulante; inversiones estratégicas alineadas con el ecosistema de Ethereum y la adopción más amplia de activos digitales; y/o recompras de acciones ordinarias de la empresa en el marco de su programa de recompra de acciones.

Las acciones preferentes de la Serie A acumularán dividendos acumulativos a una tasa fija de 9,50 % al año sobre el importe indicado, que es 100 dólares por acción preferente de la Serie A, independientemente de si se declara o no, o de si hay fondos legalmente disponibles para su pago (el "importe indicado"). Los dividendos ordinarios sobre las acciones preferentes de la Serie A se pagarán según la declaración de la junta directiva de la empresa, con fondos legalmente disponibles para su pago, a semana vencida, siempre y cuando la empresa pueda optar en el futuro, según su criterio exclusivo, a pagar dividendos con mayor frecuencia. Los dividendos ordinarios sobre acciones preferentes de la Serie A declarados se pagarán en efectivo solamente. En caso de que cualquier dividendo ordinario acumulado sobre acciones preferentes de la Serie A no se pague en la fecha de pago de dividendos ordinarios, entonces se acumularán dividendos ordinarios adicionales ("dividendos con interés compuesto") sobre el importe de tal dividendo ordinario impago, calculados con interés compuesto cada semana a la tasa de dividendos acumulados con interés compuesto. La empresa gozará de flexibilidad para decidir aumentar la frecuencia de pago de dividendos ordinarios a más de una vez por semana y, si así lo decide, el aumento de la tasa de dividendo adicional por período de dividendos ordinarios se reducirá proporcionalmente para reflejar ese período de dividendos ordinarios más breve, de tal manera que el aumento de la tasa de dividendo adicional agregado máximo al año sea de 260 puntos bases.

En un principio, la tasa de dividendos con interés compuesto que se aplique a cualquier dividendo ordinario impago a la fecha de pago de dividendos ordinarios será una tasa anual equivalente a 9,50 % más 5 puntos bases (con base en un período de dividendos ordinarios semanal); sin embargo, sujeto a la condición de que tal dividendo ordinario, junto con los dividendos acumulados con interés compuesto sobre este, se pague en su totalidad. Esta tasa de dividendos acumulados con interés compuesto aumentará en 5 puntos bases al año (con base en un período de dividendos ordinarios semanal) para cada período de dividendos ordinarios posterior, hasta una tasa máxima de dividendos de 15 % al año.

Si así lo decide, la empresa tendrá derecho a rescatar las acciones preferentes de la Serie A, de manera parcial o total, en cualquier momento o de ser necesario, en efectivo, de la siguiente manera: (i) a partir de la fecha de emisión original hasta dieciocho (18) meses después de tal fecha, a un precio de rescate igual al 110 % del importe por acción indicado; (ii) desde dieciocho (18) meses hasta tres (3) años a partir de la fecha de emisión original, a un precio de rescate igual al 105 % del importe por acción indicado; y (iii) una vez transcurridos tres (3) años desde la fecha de emisión original, a un precio de rescate igual al 100 % del importe por acción indicado; más, en cada caso, dividendos acumulados e impagos sobre ellas, pero sin incluir la fecha de rescate.

Asimismo, la empresa tendrá derecho a rescatar todas (pero no menos que todas) las acciones preferentes de la Serie A si la cantidad total de estas acciones entonces pendientes es inferior al 25 % del número total de acciones preferentes de la Serie A emitidas en la emisión actual y en cualquier emisión futura, en su conjunto. Por otra parte, la empresa tendrá derecho a rescatar todas (pero no menos que todas) las acciones preferentes de la Serie A si se producen ciertos sucesos de naturaleza impositiva. El precio de rescate por cualquier acción preferente de la Serie A que se rescatará en el marco de una opción de extinción o evento impositivo será un importe en efectivo igual a la liquidez preferencial de las acciones preferentes de la Serie A que se rescatarán el día hábil anterior a la fecha en que la empresa envíe la notificación de rescate asociada, más los dividendos ordinarios acumulados e impagos hasta entonces, pero excluyendo la fecha de rescate.

Si se produce un evento que constituye un "cambio fundamental" en virtud del certificado de designaciones que rige las acciones preferentes de la Serie A, los titulares de estas acciones tendrán derecho a exigir a la empresa que recompre algunas o todas sus acciones preferentes de la Serie A, a un precio de recompra en efectivo igual al importe indicado para la recompra de acciones preferentes de la Serie A, más los dividendos ordinarios acumulados e impagos, si los hubiere, a excepción de la fecha de recompra con motivo del cambio fundamental.

En un principio, la liquidez preferencial de las acciones preferentes de la Serie A será de 100 dólares por acción. Con vigencia inmediata luego del cierre de actividades de cada día hábil posterior a la fecha de emisión inicial (y, si corresponde, durante un día hábil en que se ejecute cualquier transacción de venta que se liquidará con la emisión de acciones preferentes de la Serie A, desde el momento exacto de esa primera transacción de venta durante tal día hábil hasta el cierre de actividades de ese día hábil), la liquidez preferencial por acción preferente de la Serie A se ajustará en la cifra más alta de: (i) el importe por acción indicado para acciones preferentes de la Serie A; (ii) en el caso de cualquier día hábil con respecto al cual (en ese día hábil o en cualquier día hábil durante el período de diez (10) jornadas de operaciones anteriores a ese día hábil) la empresa haya ejecutado cualquier transacción de venta que se liquidará con la emisión de acciones preferentes de la Serie A, un importe igual al último precio por acción en venta informado para las acciones preferentes de la Serie A en la jornada de operaciones inmediatamente anterior a tal día hábil; y (iii) el promedio aritmético de los últimos precios por acción en venta informados para las acciones preferentes de la Serie A en cada jornada de operaciones del período de las diez (10) jornadas de operaciones consecutivas inmediatamente anteriores a tal día hábil; sin embargo, cuando proceda, ello está supeditado a que la referencia en (iii) a diez (10) será sustituida por ese número menor de jornadas de operaciones transcurridas durante el período a partir de la fecha de emisión inicial (inclusive esta fecha), pero excluyendo tal día hábil. No obstante, la liquidez preferencial no se ajustará a un importe inferior a 100 dólares por acción.

La empresa ha solicitado que sus acciones preferentes de la Serie A coticen en la Bolsa de Nueva York con la abreviatura "BMNP". Si la cotización se aprueba, la empresa espera que estas se comiencen a negociar en un plazo de 30 días desde la fecha de la primera emisión de acciones preferentes de la Serie A.

Moelis & Company y Cantor se desempeñan como coordinadores conjuntos principales de la emisión.

La emisión se ejecutará conforme a una declaración de autorización permanente vigente en el formulario S-3 (Expediente n.° 333-288579), presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") el 9 de julio de 2025 (la "Declaración de autorización"). La emisión se ejecutará exclusivamente a través de un suplemento de prospecto y un prospecto adjunto incluidos en la Declaración de autorización. Puede obtener una copia del suplemento de prospecto preliminar y del prospecto adjunto en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. De manera opcional, puede solicitar copias del suplemento de prospecto junto con el prospecto adjunto a: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, al teléfono: 1-800-539-9413, o a Cantor Fitzgerald & Co., Atención a: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, al teléfono: 1-212-938-5000, o al correo electrónico: [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de cualquiera de los valores aquí mencionados, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que esta oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de la legislación sobre valores de cualquiera de estos estados o jurisdicciones.

Acerca de Bitmine Immersion Technologies

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum del mundo mediante una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. En 2026, la empresa lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura dedicada al staking para los activos de la empresa.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa sobre expectativas, planes y perspectivas de futuro, así como cualquier otra declaración relativa a asuntos que no sean hechos históricos, pueden constituir "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "poder", "planear", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" y expresiones similares pretenden identificar las declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Estas declaraciones incluyen, de manera enunciativa, declaraciones sobre la envergadura y los tiempos de emisión, el uso previsto de las ganancias obtenidas por la emisión, los términos de los valores que se ofrecen, el pago de dividendos y la cotización esperada de las acciones preferentes de la Serie A en la NYSE. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, se deben tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de la empresa de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de la empresa de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de la empresa; las condiciones del mercado que afectan al precio de cotización de las acciones ordinarias de la empresa; los cambios normativos que afectan a los activos digitales, incluida la eventual promulgación y aplicación de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales y del rendimiento futuro pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de la empresa, incluidas las establecidas en la sección Factores de riesgo del formulario 10-K de la empresa presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa es válida únicamente a fecha de esta y la empresa renuncia específicamente a cualquier obligación de actualizarla, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, excepto que la ley así lo exija.

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.