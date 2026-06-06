Bitmine Immersion Technologies Công Bố Giá của Đợt Chào Bán Cổ Phiếu Ưu Đãi Vô Thời Hạn Series A Mở Rộng

NORWALK, Conn., ngày 7 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ("Công Ty") hôm nay đã công bố giá của đợt chào bán mở rộng ("đợt chào bán") được đăng ký theo Đạo Luật Chứng Khoán năm 1933 đã được sửa đổi ("Đạo Luật Chứng Khoán") vào ngày 4 tháng 6 năm 2026 cho 3.500.000 Cổ Phiếu Ưu Đãi Vô Thời Hạn Series A 9,50% ("Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A"), với giá chào bán công khai là 80,00 USD mỗi cổ phiếu. Điều này phản ánh việc mở rộng đợt chào bán 3.000.000 Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A đã được công bố trước đó. Việc phát hành và bán Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 10 tháng 6 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường.

Công Ty ước tính số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ vào khoảng 273,8 triệu USD, sau khi trừ đi các khoản chiết khấu và hoa hồng bảo lãnh phát hành cũng như các chi phí chào bán ước tính của Công Ty. Công Ty dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích kinh doanh chung, trong đó có thể bao gồm mua thêm ETH và các tài sản kỹ thuật số khác; mở rộng cơ sở hạ tầng staking và xác thực tiền điện tử của Công Ty, bao gồm cả thông qua MAVAN; vốn lưu động; các khoản đầu tư chiến lược phù hợp với hệ sinh thái Ethereum và áp dụng các tài sản kỹ thuật số trên phạm vi rộng rãi hơn; và/hoặc mua lại cổ phiếu phổ thông của Công Ty theo chương trình mua lại cổ phần.

Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A sẽ tích lũy cổ tức với tỷ lệ cố định là 9,50% mỗi năm trên mệnh giá ghi sổ là $100 mỗi Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A, cho dù cổ tức đó đã được công bố hay chưa, hoặc liệu có đủ vốn hợp pháp để thanh toán hay không ("mệnh giá ghi trên cổ phiếu"). Cổ tức định kỳ đối với Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A sẽ được thanh toán khi và nếu được hội đồng quản trị của Công Ty công bố, từ nguồn vốn hợp pháp sẵn có, hàng tuần theo hình thức trả sau; với điều kiện là theo quyền quyết định riêng của mình, Công Ty có thể chọn thanh toán cổ tức định kỳ thường xuyên hơn trong tương lai. Cổ tức định kỳ được công bố trên Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A sẽ chỉ được thanh toán bằng tiền mặt. Trong trường hợp bất kỳ khoản cổ tức định kỳ đã tích lũy nào trên Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A không được thanh toán vào ngày thanh toán cổ tức định kỳ tương ứng, thì các khoản cổ tức định kỳ bổ sung ("cổ tức kép") sẽ được tích lũy trên số tiền cổ tức định kỳ chưa thanh toán đó, được tính lãi kép hàng tuần theo tỷ lệ chi trả cổ tức kép. Công Ty sẽ có quyền linh hoạt lựa chọn tăng tần suất chi trả cổ tức định kỳ hơn mức một tuần một lần và trong trường hợp Công Ty lựa chọn như vậy, mức tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung cho mỗi kỳ chi trả cổ tức định kỳ sẽ được giảm tương ứng để phản ánh kỳ chi trả cổ tức định kỳ ngắn hơn đó, sao cho mức tăng tỷ lệ chi trả cổ tức bổ sung tối đa hàng năm là 260 điểm cơ bản.

Tỷ lệ chi trả cổ tức kép áp dụng cho bất kỳ khoản cổ tức định kỳ chưa thanh toán nào đến hạn vào ngày thanh toán cổ tức định kỳ ban đầu sẽ là mức tỷ lệ hàng năm bằng 9,50% cộng thêm 5 điểm cơ bản (dựa trên kỳ chi trả cổ tức định kỳ hàng tuần); tuy nhiên, cho đến khi thanh toán đầy đủ khoản cổ tức định kỳ đó cùng các khoản cổ tức kép kèm theo, tỷ lệ cổ tức kép này sẽ tăng thêm 5 điểm cơ bản mỗi năm (dựa trên kỳ chi trả cổ tức định kỳ hàng tuần) cho mỗi kỳ chi trả cổ tức định kỳ tiếp theo, tối đa lên đến tỷ lệ chi trả cổ tức là 15% mỗi năm.

Theo lựa chọn riêng của mình, Công Ty có quyền mua lại toàn bộ hoặc một phần Cổ Phiếu Ưu Đãi Seriea A bất cứ lúc nào hoặc định kỳ bằng tiền mặt như sau: (i) kể từ ngày phát hành ban đầu cho đến mười tám (18) tháng sau ngày phát hành ban đầu, với giá mua lại bằng 110% mệnh giá ghi sổ trên mỗi cổ phiếu; (ii) từ mười tám (18) tháng đến ba (3) năm sau ngày phát hành ban đầu, với giá mua lại bằng 105% mệnh giá ghi sổ trên mỗi cổ phiếu; và (iii) sau ba (3) năm kể từ ngày phát hành ban đầu, với giá mua lại bằng 100% mệnh giá ghi sổ trên mỗi cổ phiếu; trong mỗi trường hợp cộng thêm cổ tức tích lũy và chưa thanh toán tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại.

Ngoài ra, Công Ty sẽ có quyền mua lại toàn bộ nhưng không ít hơn toàn bộ Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A nếu tổng số cổ phần của tất cả Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A đang lưu hành tại thời điểm đó ít hơn 25% tổng số cổ phần của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A được phát hành ban đầu trong đợt chào bán và trong bất kỳ đợt chào bán nào trong tương lai cộng lại. Công Ty cũng sẽ có quyền mua lại toàn bộ nhưng không ít hơn toàn bộ Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A nếu xảy ra một số sự kiện về thuế nhất định. Giá mua lại đối với bất kỳ Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A nào được mua lại liên quan đến việc mua lại toàn bộ chứng khoán còn lại hoặc sự kiện thuế sẽ là một khoản tiền mặt bằng giá trị quyền ưu tiên thanh lý của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A được mua lại tính đến ngày làm việc trước ngày Công Ty gửi thông báo mua lại có liên quan, cộng với cổ tức định kỳ đã tích lũy và chưa thanh toán tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại.

Nếu xảy ra sự kiện cấu thành "thay đổi cơ bản" theo giấy chứng nhận chỉ định quản lý Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A, thì người nắm giữ Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A sẽ có quyền yêu cầu Công Ty mua lại một phần hoặc toàn bộ cổ phần Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A của họ với giá mua lại bằng tiền mặt bằng mệnh giá ghi sổ của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A được mua lại, cộng thêm cổ tức định kỳ đã tích lũy và chưa thanh toán (nếu có), tính đến nhưng không bao gồm ngày mua lại do thay đổi cơ bản đó.

Giá trị quyền ưu tiên thanh lý của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A ban đầu sẽ là $100 mỗi cổ phiếu. Có hiệu lực ngay sau khi kết thúc giờ giao dịch vào mỗi ngày làm việc sau ngày phát hành ban đầu (và, nếu phù hợp, trong suốt ngày làm việc mà bất kỳ giao dịch bán nào được thanh toán bằng việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A được thực hiện, kể từ thời điểm chính xác của giao dịch bán đầu tiên như vậy trong ngày làm việc đó cho đến khi kết thúc giờ giao dịch của ngày làm việc đó), giá trị quyền ưu tiên thanh lý trên mỗi cổ phần của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A sẽ được điều chỉnh thành mức cao nhất giữa (i) giá trị ghi sổ trên mỗi cổ phần của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A; (ii) trong trường hợp bất kỳ ngày làm việc nào mà Công Ty đã thực hiện bất kỳ giao dịch bán nào được thanh toán bằng việc phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A vào ngày làm việc đó hoặc bất kỳ ngày làm việc nào trong khoảng thời gian mười (10) ngày giao dịch trước ngày làm việc đó, một số tiền bằng giá bán gần nhất được báo cáo trên mỗi cổ phần của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A vào ngày giao dịch ngay trước ngày làm việc đó; và (iii) giá trị trung bình cộng của giá bán gần nhất được báo cáo trên mỗi cổ phần của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A cho mỗi ngày giao dịch trong mười (10) ngày giao dịch liên tiếp ngay trước ngày làm việc đó. Tuy nhiên, với điều kiện là, nếu thích hợp, việc dẫn chiếu tới mười (10) trong mục (iii) sẽ được thay thế bằng số ngày giao dịch ít hơn đã trôi qua trong khoảng thời gian từ và bao gồm ngày phát hành ban đầu đến nhưng không bao gồm ngày làm việc đó. Tuy nhiên, giá trị quyền ưu tiên thanh lý sẽ không được điều chỉnh xuống mức thấp hơn $100 mỗi cổ phiếu.

Công Ty đã nộp đơn xin niêm yết Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán New York với mã chứng khoán "BMNP". Nếu việc niêm yết được phê duyệt, Công Ty dự kiến giao dịch sẽ bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A lần đầu.

Moelis & Company và Cantor đóng vai trò là các nhà đồng điều phối phát hành chính cho đợt phát hành này.

Đợt chào bán được thực hiện theo bản đăng ký phát hành đã có hiệu lực trên Biểu Mẫu S-3 (Số Hồ Sơ 333-288579), đã được nộp cho Ủy Ban Chứng Khoán và Giao Dịch (SEC) vào ngày 9 tháng 7 năm 2025 ("Bản Đăng Ký Phát Hành"). Đợt chào bán sẽ chỉ được thực hiện thông qua bổ sung bản cáo bạch và bản cáo bạch kèm theo được đính kèm trong Bản Đăng Ký Phát Hành. Quý vị có thể tìm bản sao điện tử của bản bổ sung cáo bạch sơ bộ cùng bản cáo bạch kèm theo trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Ngoài ra, quý vị có thể lấy bản sao của phụ lục bản bổ sung cáo bạch sơ bộ cùng bản cáo bạch kèm theo bằng cách liên hệ: Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue Tầng 4, New York, NY 10022, qua điện thoại: 1-800-539-9413 hoặc Cantor Fitzgerald & Co., Attn: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York, NY 10022, qua điện thoại: 1-212-938-5000 hoặc qua email: [email protected].

Thông cáo báo chí này không cấu thành lời chào bán hoặc lời mời chào mua đối với bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong thông cáo báo chí này, đồng thời sẽ không có bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào như vậy, tại bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực pháp lý nào khác mà tại đó việc chào bán, bán hoặc mời chào mua như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực pháp lý đó.

Giới Thiệu về Bitmine Immersion Technologies

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) là một doanh nghiệp khai thác Bitcoin với các cơ sở vận hành tại Hoa Kỳ. Công ty đang triển khai nguồn vốn thặng dư với mục tiêu trở thành đơn vị quản lý Kho Tiền Ethereum hàng đầu thế giới, chuyên về triển khai chiến lược tài sản kỹ thuật số tiên tiến cho các nhà đầu tư tổ chức và các thành phần kinh tế trên thị trường đại chúng. Dựa trên triết lý "The Alchemy of 5%" (Chiến Lược Giả Kim 5%), Công Ty cam kết sử dụng ETH làm tài sản dự trữ chính, tận dụng các hoạt động ở cấp độ giao thức gốc như staking và các cơ chế tài chính phi tập trung. Công Ty đã ra mắt MAVAN (Made-in America VAlidator Network) — một hạ tầng staking chuyên biệt dành cho tài sản của Công Ty vào năm 2026.

Tuyên Bố Mang Tính Dự Báo

Thông cáo báo chí này bao hàm các tuyên bố hình thành nên "tuyên bố mang tính dự báo". Các tuyên bố trong thông cáo báo chí này không hoàn toàn mang tính lịch sử mà là những tuyên bố mang tính dự báo, ẩn chứa rủi ro và bất định. Những tuyên bố trong thông cáo báo chí này về kỳ vọng, kế hoạch và triển vọng trong tương lai, cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác liên quan đến các vấn đề không phải là dữ kiện lịch sử, có thể cấu thành "tuyên bố mang tính dự báo" theo định nghĩa của Đạo Luật Cải Cách Tố Tụng Chứng Khoán Tư Nhân năm 1995. Các từ "dự đoán", "tin tưởng", "tiếp tục", "có thể", "ước tính", "dự kiến", "dự định", "kế hoạch", "tiềm năng", "dự báo", "dự án", "nên", "mục tiêu", "sẽ" và các cách diễn đạt tương tự được sử dụng để xác định các tuyên bố mang tính dự báo, mặc dù không phải tất cả các tuyên bố mang tính dự báo đều chứa các từ nhận dạng này. Những tuyên bố này bao gồm nhưng không giới hạn ở các tuyên bố liên quan đến quy mô và thời điểm chào bán, mục đích sử dụng dự đoán của bất kỳ khoản tiền nào thu được từ đợt chào bán, các điều khoản của chứng khoán được chào bán, việc chi trả cổ tức và việc niêm yết dự kiến của Cổ Phiếu Ưu Đãi Series A trên NYSE. Khi đánh giá những tuyên bố mang tính dự báo này, quý vị nên xem xét nhiều yếu tố, bao gồm: Khả năng của Công Ty trong việc bắt kịp công nghệ mới và nhu cầu thị trường luôn thay đổi; khả năng của Công Ty trong việc cấp vốn cho hoạt động kinh doanh hiện tại, hoạt động quản lý kho tiền Ethereum và hoạt động kinh doanh tương lai được đề xuất; môi trường cạnh tranh cho hoạt động kinh doanh của Công Ty; điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá giao dịch cổ phiếu phổ thông của Công Ty; các diễn biến pháp lý ảnh hưởng đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm việc ban hành và thực thi cuối cùng các luật đang chờ được thông qua và các sáng kiến của SEC; mức độ biến động và khó dự đoán của giá tài sản kỹ thuật số; và giá trị tương lai của Bitcoin và Ethereum. Kết quả thực tế và kết quả hoạt động trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những dự báo được nêu trong các tuyên bố mang tính dự báo. Các tuyên bố mang tính dự báo phải tuân theo nhiều điều kiện mà một số lượng lớn trong đây nằm ngoài tầm kiểm soát của Công Ty, bao gồm những điều kiện được nêu trong phần Yếu Tố Rủi Ro thuộc Biểu Mẫu 10-K của Công Ty đã nộp cho SEC vào ngày 21 tháng 11 năm 2025, cũng như tất cả các hồ sơ khác của SEC, theo nội dung sửa đổi hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Bản sao hồ sơ nộp cho SEC của Công Ty được cung cấp trên trang web của SEC tại địa chỉ www.sec.gov. Bất kỳ tuyên bố nào mang tính dự báo trong thông cáo báo chí này chỉ có giá trị tại thời điểm phát hành và Công Ty khước từ rõ ràng mọi nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố mang tính dự báo nào, cho dù là do thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay bất kỳ lý do nào khác, trừ khi luật pháp yêu cầu.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.