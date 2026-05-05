Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 5,18 Millionen Token erreicht haben und sich die gesamten Krypto- und Barmittelbestände auf 13,1 Milliarden US-Dollar belaufen

Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es am 9. April 2026 vom NYSE American an die New York Stock Exchange („NYSE") gewechselt ist. Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin unter dem Symbol „BMNR" gehandelt.

Mit Stand vom 3. Mai 2026, 16.30 Uhr ET, setzen sich die Krypto-Bestände des Unternehmens aus 5 180 131 ETH bei 2.336 US-Dollar je ETH (CoinbaseNASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung an Beast Industries im Wert von 200 Millionen US-Dollar, einer Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) im Wert von 83 Millionen US-Dollar („Moonshots") sowie Barmitteln in Höhe von insgesamt 700 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine entsprechen 4,29 % des ETH-Angebots von 120,7 Millionen ETH.

„Der US-Senat hat den Kompromisstext zum CLARITY Act veröffentlicht. Dieser untersagt zwar Stablecoin-Renditen auf Reserven, lässt aber aktivitätsbasierte ‚Belohnungen' zu, um die Anforderungen zum Schutz bestehender Einlageninstitute (also traditioneller Banken) auszubalancieren. Dieser Kompromiss ist für uns weitgehend akzeptabel, und wir hoffen, dass dieser Gesetzentwurf 2026 verabschiedet wird", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. „Die Prognosemärkte (polymarket.com) sehen mittlerweile eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 60 % für eine Verabschiedung im Jahr 2026, die höchsten Werte seit mehr als einem Monat."

„Der Krypto-Frühling hat unserer Ansicht nach begonnen und wie in früheren Zyklen bleiben Stimmung sowie Überzeugung der Investoren verhalten und pessimistisch, obwohl die Kryptopreise steigen. Wir glauben, dass die mögliche Verabschiedung oder sogar das Scheitern des CLARITY Act die Ankunft des Krypto-Frühlings bestätigt. Was die bevorstehenden Treiber für Kursgewinne bei Kryptowährungen betrifft, profitiert Ethereum weiterhin vom doppelten Rückenwind durch die Tokenisierung auf der Blockchain an der Wall Street sowie dadurch, dass agentenbasierte KI-Systeme zunehmend öffentliche und neutrale Blockchains benötigen", sagte Lee.

„Ethereum bleibt die am weitesten verbreitete sowie zuverlässigste Smart-Contract-Blockchain für Tokenisierung und gut geeignet für den bevorstehenden Aufstieg des agentenbasierten Handels. Zudem glauben wir zunehmend, dass ETH sowohl als Wertspeicher als auch als Tauschmittel betrachtet werden wird. Diese Rolle von ETH wurde wohl durch seine Outperformance seit Beginn des Iran-Kriegs belegt. ETH hat den S&P 500 seit Kriegsbeginn um 1380 Basispunkte übertroffen und bleibt einer der weltweit leistungsstärksten Vermögenswerte, neben Rohöl", erklärte Lee.

„Bitmine hat das erhöhte Tempo der ETH-Käufe in jeder der vergangenen vier Wochen beibehalten, da sich ETH in unserem Basisszenario in der Endphase des ‚Mini-Krypto-Winters' befindet. In der vergangenen Woche haben wir 101 745 ETH erworben und setzen damit unsere aggressive Akkumulationsstrategie fort", so Lee.

Bitmine hat kürzlich MAVAN (das „Made in American VAlidator Network") eingeführt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Obwohl MAVAN ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt wurde, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Partner im Ökosystem zu bedienen, die nach einer erstklassigen Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Mit Stand vom 3. Mai 2026 beläuft sich die Gesamtzahl der von Bitmine gestakten ETH auf 4 362 757 (10,2 Milliarden US-Dollar bei 2.336 US-Dollar je ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Bei voller Skalierung, wenn der ETH-Bestand von Bitmine vollständig über MAVAN und seine Staking-Partner gestakt ist, wird die prognostizierte ETH-Staking-Belohnung bei 352 Millionen US-Dollar jährlich liegen, ausgehend von einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,91 %", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Einnahmen belaufen sich mittlerweile auf 297 Millionen US-Dollar. Diese 4,4 Millionen ETH entsprechen mehr als 84 % der 5,18 Millionen ETH, die Bitmine hält. Bitmines eigener Staking-Betrieb erzielte eine 7-Tage-Rendite von 2,91 % annualisiert", so Lee weiter.

Mit seinen Krypto-Beständen steht Bitmine auf Platz 1 unter den Ethereum-Treasuries und weltweit auf Platz 2 der Treasuries, hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), das Berichten zufolge 818 334 BTC im Wert von 64,2 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Daten von Fundstrat verzeichnete die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen in US-Dollar von 625 Millionen US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 1. Mai 2026) und belegt damit Platz 173 in den USA, hinter Cheniere Energy (Platz 172) und vor DoorDash (Platz 174), unter 5704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat Research).

Der GENIUS Act sowie Project Crypto der Securities and Exchange Commission („SEC") sind für Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso grundlegend wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System sowie die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der bekannten Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Erklärung des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um „zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) den Fortschritt und das Erreichen der Ziele des Unternehmens beim Erwerb von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemie der 5 %" und des langfristigen Werts von Ethereum; (ii) die Einschätzungen des Unternehmens zur Entwicklung von Ethereum im Vergleich zu anderen Vermögenswerten, einschließlich seiner Charakterisierung als „Wertspeicher in Kriegszeiten" sowie seiner Entwicklung während geopolitischer Ereignisse; (iii) die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des aktuellen Zustands und der künftigen Entwicklung des Kryptowährungsmarkts, einschließlich Aussagen, wonach ETH sich in der „Endphase des Mini-Krypto-Winters" befinden könnte; (iv) das weitere Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens sowie die entsprechenden Vorteile für das Unternehmen; (v) das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, einschließlich Aussagen zu Aktien, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden, zur Fähigkeit des Unternehmens, Stammaktien mit wertsteigernder Wirkung einzuziehen, sowie zur Durchführung von Rückkäufen über Transaktionen am offenen Markt; (vi) die Strategie des Unternehmens zur Akkumulation digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich MAVAN, der Ausweitung auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen sowie Ökosystempartner und der prognostizierten jährlichen Staking-Einnahmen sowie -Belohnungen; (vii) Aussagen zu den Vorteilen der Tokenisierung an der Wall Street auf der Blockchain sowie agentenbasierter KI-Systeme, die öffentliche Blockchains nutzen; (viii) Erwartungen hinsichtlich der möglichen Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen, einschließlich des GENIUS Act und SEC Project Crypto, auf Finanzdienstleistungen sowie digitale Vermögenswerte; und (ix) die finanzielle Flexibilität des Unternehmens zur Unterstützung seiner Treasury-Aktivitäten und der erweiterten Rückkaufgenehmigung. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten, sein Aktienrückkaufprogramm sowie sein geplantes künftiges Geschäft zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebung sowie SEC-Initiativen; geopolitische Ereignisse und ihre Auswirkungen auf die Kryptowährungsmärkte; die Volatilität sowie Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; und den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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