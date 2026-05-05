Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH atteignent 5,18 millions de tokens et que ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités s'élèvent à 13,1 milliards de dollars

La Société a récemment annoncé son passage du NYSE American au New York Stock Exchange (« NYSE ») le 9 avril 2026. Les actions ordinaires de la Société continuent d'être négociées sous le mnémo « BMNR ».

Au 3 mai 2026 à 16h30 (HE), les avoirs en cryptomonnaies de la Société se composaient de 5 180 131 ETH à 2 336 $ par ETH (CoinbaseNASDAQ : COIN), 200 Bitcoins (BTC), 200 millions de dollars de participation dans Beast Industries, 83 millions de dollars de participation dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots ») et une trésorerie totale de 700 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,29 % de l'offre d'ETH (120,7 millions d'ETH).

« Le Sénat américain a publié le texte de compromis de la loi CLARITY et, bien qu'il interdise un rendement pour les réserves en stablecoins, des "récompenses" basées sur l'activité peuvent être offertes, dans une tentative d'équilibrer les besoins de protection des institutions de dépôt existantes (les banques traditionnelles). Ce compromis est largement acceptable pour nous, et nous espérons que ce projet de loi sera adopté en 2026 », a déclaré Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine. « Les marchés de prédiction (polymarket.com) voient maintenant plus de 60 % de chances d'adoption en 2026, les probabilités les plus élevées depuis plus d'un mois. »

« Selon nous, le printemps des cryptomonnaies a commencé et, à l'instar des cycles précédents, le sentiment et la conviction des investisseurs restent modérés et baissiers, même si les prix des cryptomonnaies se renforcent. Nous pensons que l'adoption potentielle, ou même l'échec, de la loi CLARITY confirme l'arrivée du printemps des cryptomonnaies. En ce qui concerne les prochains moteurs de gains dans les cryptomonnaies, Ethereum continue de bénéficier de deux puissants facteurs favorables : la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et le besoin croissant de systèmes d'IA agentique pour des blockchains publiques et neutres », a déclaré M. Lee.

« Ethereum demeure la blockchain de contrats intelligents la plus utilisée et la plus fiable pour la tokenisation, et elle est bien adaptée à l'essor à venir du commerce agentique. De plus en plus, nous pensons que l'ETH sera considéré à la fois comme une réserve de valeur et une unité d'échange. Ce rôle de l'ETH a sans doute été démontré par sa surperformance depuis le début de la guerre en Iran. L'ETH a surpassé le S&P 500 de 1 380 points de base depuis le début de la guerre et reste l'un des actifs les plus performants au monde (à côté des prix du pétrole brut) », a affirmé M. Lee.

« Bitmine a maintenu un rythme accru d'achats d'ETH au cours de chacune des quatre dernières semaines, car notre scénario de base est que l'ETH se trouve dans les dernières phases d'un "mini-hiver crypto". Au cours de la semaine écoulée, nous avons acquis 101 745 ETH, poursuivant notre stratégie d'accumulation agressive », a déclaré M. Lee.

Bitmine a récemment lancé MAVAN (the Made in American VAlidator Network), la plateforme de staking de niveau institutionnel. Alors que MAVAN a été initialement développée pour soutenir la propre trésorerie Ethereum de Bitmine, la plateforme a aujourd'hui vocation à se développer pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de staking de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà stakée sur la plateforme MAVAN.

Au 3 mai 2026, le nombre total d'ETH mis en jeu par Bitmine s'élève à 4 362 757 (10,2 milliards de dollars à 2 336 dollars par ETH). « Bitmine a staké plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À grande échelle (lorsque les ETH de Bitmine sont entièrement stakés par MAVAN et ses partenaires de staking), la récompense prévue pour le staking d'ETH est de 352 millions de dollars par an (en utilisant un rendement de 2,91 % sur 7 jours pour BMNR) », a poursuivi M. Lee.

« Les revenus annualisés du staking s'élèvent désormais à 297 millions de dollars. Et ces 4,4 millions d'ETH représentent plus de 84 % des 5,18 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les propres opérations de staking de Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,91 % (annualisé) », a ajouté M. Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine figurent en première place des trésoreries Ethereum et en deuxième place des trésoreries à l'échelle mondiale, derrière Strategy Inc. (NASDAQ : MSTR), qui a déclaré posséder 818 334 BTC évalués à 64,2 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie d'ETH au monde.

Bitmine est l'une des actions les plus négociées aux États-Unis. Selon les données de Fundstrat, l'action s'est négociée avec un volume quotidien moyen en dollars de 625 millions de dollars (moyenne sur 5 jours, au 1er mai 2026), se classant au 173e rang aux États-Unis, derrière Cheniere Energy (172e) et devant DoorDash (174e) parmi les 5 704 actions cotées aux États-Unis (statista.com et Fundstrat research).

La loi GENIUS et le projet Crypto de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») sont aussi transformateurs pour les services financiers en 2025 que l'action des États-Unis, le 15 août 1971, qui a mis fin à Bretton Woods et à l'étalon-or du dollar américain il y a 54 ans. Cet événement de 1971 a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, créant les titans emblématiques de Wall Street et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://Bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

Bitmine (NYSE : BMNR) est une société de minage de Bitcoins opérant aux États-Unis. L'entreprise déploie son capital excédentaire pour devenir la première société de trésorerie Ethereum au monde, mettant en œuvre une stratégie d'actifs numériques innovante pour les investisseurs institutionnels et les acteurs du marché public. Guidée par sa philosophie de « l'Alchimie des 5 % », l'entreprise s'est engagée à faire de l'ETH son principal actif de réserve de trésorerie, s'appuyant sur des activités natives au niveau du protocole, y compris le staking et des mécanismes de financement décentralisés. La société a lancé MAVAN (Made-in America VAlidator Network), une infrastructure de staking dédiée aux actifs de Bitmine, en 2026.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Le présent document contient en particulier des déclarations prospectives concernant : (i) les progrès et la réalisation des objectifs de la Société concernant l'acquisition d'ETH, y compris l'initiative « Alchimie des 5 % » et la valeur à long terme de l'Ethereum ; (ii) les convictions de la Société concernant la performance de l'Ethereum par rapport à d'autres actifs, y compris sa caractérisation en tant que « réserve de valeur en temps de guerre » et sa performance lors d'événements géopolitiques ; (iii) les attentes de la Société concernant l'état actuel et la trajectoire future du marché des cryptomonnaies, y compris les déclarations selon lesquelles l'ETH pourrait se trouver dans les « dernières phases du mini-hiver crypto » ; (iv) la croissance continue et l'avancement de la stratégie de trésorerie Ethereum de la Société et les avantages qui en découlent pour la Société ; (v) le programme de rachat d'actions de la Société, y compris les déclarations concernant les actions négociées en dessous de la valeur intrinsèque, la capacité de la Société à racheter des actions ordinaires de manière relutive et l'exécution des rachats par le biais de transactions sur le marché libre ; (vi) la stratégie d'accumulation d'actifs numériques et les opérations de staking de la Société, y compris MAVAN, son expansion pour servir les investisseurs institutionnels, les dépositaires et les partenaires de l'écosystème, ainsi que les revenus et récompenses annuels projetés pour le staking ; (vii) les déclarations concernant les avantages de la tokenisation de Wall Street sur la blockchain et les systèmes d'IA agentique utilisant des blockchains publiques ; (viii) les attentes concernant l'impact potentiel des développements réglementaires, y compris la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC, sur les services financiers et les actifs numériques ; et (ix) la flexibilité financière de la Société pour soutenir ses opérations de trésorerie et son autorisation de rachat élargie. Pour évaluer ces déclarations prospectives, vous devez tenir compte de divers facteurs, notamment : la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché ; la capacité de Bitmine à financer ses activités actuelles, ses opérations de trésorerie en Ethereum, son programme de rachat d'actions et ses activités futures proposées ; l'environnement concurrentiel des activités de Bitmine ; les conditions du marché affectant le prix de négociation des actions ordinaires de la Société ; les développements réglementaires affectant les actifs numériques, y compris l'adoption finale et la mise en œuvre de la législation en cours et des initiatives de la SEC ; les événements géopolitiques et leur impact sur les marchés des cryptomonnaies ; la volatilité et l'imprévisibilité des prix des actifs numériques et la valeur future du Bitcoin et de l'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la SEC le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur son site web à l'adresse suivante : www.sec.gov. Bitmine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

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