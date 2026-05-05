Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Mengumumkan Kepemilikan ETH Mencapai 5,18 Juta Token, dan Total Kripto serta Total Kepemilikan Uang Tunai sebesar $13,1 Miliar

Pada tanggal 3 Mei 2026 pukul 16:30 ET, kepemilikan kripto Perusahaan terdiri dari 5.180.131 ETH dengan harga $2.336 per ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 200 Bitcoin (BTC), $200 juta saham di Beast Industries, $83 juta saham di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan total uang tunai sebesar $700 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 4,29% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Senat AS merilis teks kompromi CLARITY Act, dan meskipun melarang imbal hasil stablecoin atas cadangan, 'imbalan' berbasis aktivitas dapat ditawarkan, dalam upaya guna menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi lembaga penyimpanan yang ada (alias bank tradisional). Kompromi ini sebagian besar dapat kami terima, dan kami berharap dapat melihat RUU ini disahkan pada tahun 2026," kata Thomas "Tom" Lee, Ketua Bitmine. "Pasar prediksi (polymarket.com) sekarang memiliki >60% peluang untuk lolos di tahun 2026, probabilitas tertinggi dalam lebih dari satu bulan terakhir."

"Crypto Spring, dalam pandangan kami, telah dimulai dan seperti siklus sebelumnya, sentimen serta keyakinan investor diredam dan bearish bahkan ketika harga kripto menguat. Kami percaya bahwa potensi disahkannya, atau bahkan kegagalan dari Rancangan Undang-Undang CLARITY menegaskan kedatangan musim semi kripto. Adapun terkait pendorong keuntungan kripto yang akan datang, Ethereum terus mendapatkan keuntungan dari dua penarik ganda dari tokenizing Wall Street di blockchain dan dari sistem AI agentic yang semakin membutuhkan blockchain publik dan netral," kata Lee.

"Ethereum tetap menjadi smart contract blockchain yang paling banyak digunakan dan dapat diandalkan untuk tokenisasi serta sangat cocok untuk kebangkitan perdagangan agen yang akan datang. Dan semakin lama, kami yakin ETH akan dipandang sebagai penyimpan nilai dan unit pertukaran. Peran ETH ini bisa dibilang telah ditunjukkan oleh kinerjanya yang luar biasa sejak Perang Iran dimulai. ETH telah mengungguli S&P 500 sebesar 1.380 basis poin sejak perang dimulai dan tetap menjadi salah satu aset dengan kinerja terbaik di dunia (selain harga minyak mentah)," kata Lee.

"Bitmine telah mempertahankan laju pembelian ETH yang meningkat dalam empat minggu terakhir, karena base case ETH kami berada di tahap akhir 'musim dingin kripto mini'. Dalam seminggu terakhir, kami mengakuisisi 101.745 ETH, melanjutkan strategi akumulasi agresif kami," kata Lee.

Belum lama ini, Bitmine meluncurkan MAVAN (Made in American VAlidator Network), platform staking kelas institusional. Meskipun awalnya dikembangkan untuk mendukung treasury Ethereum milik Bitmine, MAVAN akan diperluas untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem yang mencari infrastruktur staking terbaik di kelasnya. Sebagian ETH Bitmine sudah di-stake di platform MAVAN.

Pada tanggal 3 Mei 2026, total ETH yang di-stake Bitmine mencapai 4.362.757 ($ 10,2 miliar dengan harga $ 2.336 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (ketika ETH Bitmine sepenuhnya di-stake oleh MAVAN dan mitra staking-nya), proyeksi hadiah staking ETH adalah $352 juta per tahun (menggunakan hasil BMNR 7 hari sebesar 2,91%)," kata Lee.

"Pendapatan staking yang disetahunkan sekarang mencapai $297 juta. Dan 4,4 juta ETH ini adalah lebih dari 84% dari 5,18 juta ETH yang dimiliki oleh Bitmine. Operasi staking Bitmine sendiri menghasilkan keuntungan 7 hari sebesar 2,91% (disetahunkan)," lanjut Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang dilaporkan memiliki 818.334 BTC senilai $64,2 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data dari Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $625 juta (rata-rata 5 hari, per 1 Mei 2026), berada di peringkat #173 di AS, di belakang Cheniere Energy (peringkat #172) dan di depan DoorDash (peringkat #174) di antara 5.704 saham yang tercatat di AS (statista.com dan riset Fundstrat).

Undang-undang GENIUS dan Securities and Exchange Commission ("SEC") Project Crypto sama transformasionalnya dengan layanan keuangan pada tahun 2025 seperti tindakan AS pada tanggal 15 Agustus 1971 yang mengakhiri Bretton Woods dan USD dengan standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Chairman's Message:

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan telah meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada tahun 2026.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai: (i) kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi ETH, termasuk inisiatif 'Alchemy 5%' dan nilai jangka panjang Ethereum; (ii) keyakinan Perusahaan mengenai kinerja Ethereum dibandingkan aset lain, termasuk karakterisasinya sebagai "penyimpan nilai di masa perang" dan kinerjanya selama peristiwa geopolitik; (iii) harapan Perusahaan mengenai kondisi pasar mata uang kripto saat ini maupun di masa mendatang, termasuk pernyataan bahwa ETH mungkin berada di "tahap akhir musim dingin mini kripto"; (iv) pertumbuhan dan kemajuan berkelanjutan dari strategi treasury Ethereum Bitmine dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan; (v) program pembelian kembali saham Perusahaan, termasuk pernyataan mengenai saham yang diperdagangkan di bawah nilai intrinsik, kemampuan Perusahaan untuk menarik saham biasa secara akretif, dan pelaksanaan pembelian kembali melalui transaksi pasar terbuka; (vi) strategi akumulasi aset digital dan operasi staking Perusahaan, termasuk MAVAN, ekspansinya untuk melayani investor institusi, kustodian, dan mitra ekosistem, serta proyeksi pendapatan dan imbalan staking tahunan; (vii) pernyataan mengenai manfaat tokenisasi Wall Street di blockchain dan sistem AI agen yang memanfaatkan blockchain publik; (viii) harapan mengenai potensi dampak perkembangan regulasi, termasuk GENIUS Act dan SEC Project Crypto, terhadap layanan keuangan dan aset digital; dan (ix) fleksibilitas keuangan Perusahaan untuk mendukung operasi treasury dan perluasan izin pembelian kembali. Dalam mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk: Kemampuan Bitmine untuk mengikuti teknologi baru dan perubahan kebutuhan pasar; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnisnya saat ini, operasi treasury Ethereum, program pembelian kembali saham, dan usulan bisnis masa depan; lingkungan kompetitif bisnis Bitmine; kondisi pasar yang memengaruhi harga perdagangan saham biasa milik Perusahaan; perkembangan regulasi yang memengaruhi aset digital, termasuk pemberlakuan akhir dan implementasi undang-undang yang tertunda dan inisiatif SEC; peristiwa geopolitik dan dampaknya terhadap pasar mata uang kripto; volatilitas dan ketidakpastian harga aset digital; dan nilai Bitcoin maupun Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

SOURCE Bitmine Immersion Technologies, Inc.