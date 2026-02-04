Blockchain.com y Ondo Finance lanzan acciones estadounidenses tokenizadas en cadena en toda Europa

En colaboración con Ondo Global Markets, las acciones y los ETF que cotizan en la Bolsa de Nueva York ahora están disponibles para millones de usuarios elegibles en toda Europa directamente a través de la billetera Blockchain.com

LONDRES y NUEVA YORK, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com y Ondo Finance anunciaron hoy la ampliación de su colaboración para ofrecer activos del mundo real (RWA) en cadena al mercado europeo. Los usuarios elegibles de toda Europa ahora pueden obtener acceso directo a acciones y ETF estadounidenses regulados y tokenizados sin problemas dentro de la billetera DeFi de Blockchain.com.

El año pasado, a través de su billetera DeFi, Blockchain.com y Ondo Global Markets presentaron más de 200 acciones tokenizadas y ETF a usuarios de África y Sudamérica, ofreciendo exposición en cadena a algunas de las empresas más reconocidas.

"Al incorporar las acciones estadounidenses en la cadena para nuestros usuarios europeos, ofrecemos soluciones de autocustodia a través de nuestra billetera DeFi que son más rápidas, más eficientes y completamente propias, algo que los bancos tradicionales no pueden igualar", afirmó Peter Smith, director ejecutivo, fundador y presidente ejecutivo de Blockchain.com. "Aprovechando nuestro impulso en África y Sudamérica a través de esta asociación con Ondo, estamos haciendo realidad un sistema financiero más inclusivo y seguro para millones de personas en toda Europa y más allá".

Desde su lanzamiento en septiembre de 2025, Ondo Global Markets ha experimentado un crecimiento explosivo, lo que refleja la creciente demanda de activos de grado institucional en la blockchain. Con un valor total bloqueado (TVL) que supera los 556 millones de dólares y un volumen de operaciones que supera los 8.700 millones de dólares, la plataforma es una fuerza dominante en el sector de los Activos del Mundo Real (RWA).

"Extender la disponibilidad a los usuarios de todo el EEE a través de la billetera DeFi de Blockchain.com permite que las acciones tokenizadas y los ETF de Ondo lleguen a un segmento de la base de usuarios mundial de la plataforma al que antes no tenían acceso", afirmó Ian De Bode, presidente de Ondo Finance. "Esperamos ver cómo esta expansión favorece la adopción a medida que continuamos impulsando la tokenización en los mercados mundiales".

Este anuncio supone un cambio significativo para los inversionistas europeos, que ahora pueden acceder a activos de grado institucional con la facilidad de una billetera digital, entre los que se incluyen:

Los usuarios de los 30 estados del EEE ahora pueden comprar, vender y mantener más de 200 acciones y ETF estadounidenses tokenizados a través de la billetera DeFi.

Los activos se gestionan directamente desde la conocida interfaz de la billetera de Blockchain.com, lo que elimina las fricciones de las cuentas de corretaje tradicionales.

En medio del sólido rendimiento de los mercados de metales preciosos, Ondo Global Markets ofrece acceso en cadena a ETF de metales preciosos tokenizados, incluidos SLVon (plata) e IAUon (oro), lo que permite la exposición a materias primas dentro de su actual línea de ETF tokenizados.

Acerca de Blockchain.com

Blockchain.com conecta al mundo con el futuro de las finanzas. El líder mundial en servicios de criptomonedas que ayuda a millones de personas en todo el mundo a acceder de forma segura a las criptomonedas. Desde su creación en 2011, Blockchain.com se ha ganado la confianza de más de 90 millones de carteras y más de 40 millones de usuarios verificados, y ha facilitado más de 1,2 billones de dólares en transacciones con criptomonedas. Para más información, visite Blockchain.com .

Acerca de Ondo Finance:

Ondo Finance es una plataforma basada en blockchain centrada en la tokenización de activos del mundo real y en ofrecer productos financieros de calidad institucional en la cadena. Al unir las finanzas tradicionales y la infraestructura descentralizada, Ondo tiene como objetivo hacer que los mercados de capitales sean más accesibles, transparentes y eficientes.

Contacto para los medios: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2744581/Blockchain_Com_Logo.jpg

FUENTE Blockchain.com