Blockchain.com en Ondo Finance lanceren onchain getokeniseerde Amerikaanse aandelen in heel Europa

In samenwerking met Ondo Global Markets krijgen miljoenen in gebruikers in Europa die daarvoor in aanmerking komen rechtstreekse toegang tot aan de NYSE genoteerde aandelen en ETF's via de Blockchain.com-wallet

LONDEN en NEW YORK, 4 februari 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com en Ondo Finance hebben vandaag een uitbreiding van hun samenwerking aangekondigd om voor de Europese markt real-world assets (RWA's) onchain beschikbaar te maken. Gebruikers in heel Europa die daarvoo in aanmerking komen kunnen nu rechtstreeks toegang krijgen tot gereguleerde, getokeniseerde Amerikaanse aandelen en ETF's, naadloos geïntegreerd in de Blockchain.com DeFi-wallet.

Vorig jaar introduceerden Blockchain.com en Ondo Global Markets via de DeFi-wallet al meer dan 200 getokeniseerde aandelen en ETF's voor gebruikers in Afrika en Zuid-Amerika, waarmee zij onchain-blootstelling boden aan enkele van de meest herkenbare bedrijven ter wereld.

"Door Amerikaanse aandelen onchain beschikbaar te maken voor onze Europese gebruikers, bieden wij via onze DeFi-wallet self-custody-oplossingen die sneller, efficiënter en volledig in eigen beheer zijn, en die ongeëvenaard blijven ten opzichte van traditionele banken", aldus Peter Smith, CEO, oprichter en uitvoerend voorzitter van Blockchain.com. "Voortbouwend op ons momentum in Afrika en Zuid-Amerika dankzij deze samenwerking met Ondo, maken wij een inclusiever en veiliger financieel systeem werkelijkheid voor miljoenen mensen in Europa en daarbuiten."

Sinds de lancering in september 2025 heeft Ondo Global Markets een explosieve groei doorgemaakt, wat de sterk toenemende vraag naar institutionele activa op de blockchain weerspiegelt. Met een total value locked (TVL) van meer dan 556 miljoen USD en een handelsvolume van meer dan 8,7 miljard USD is het platform een dominante speler binnen de Real World Asset (RWA)-sector.

"Door de beschikbaarheid uit te breiden naar gebruikers in de hele EER via de Blockchain.com DeFi-wallet kunnen de getokeniseerde aandelen en ETF's van Ondo een eerder onbereikbaar segment van het wereldwijde gebruikersbestand van het platform bereiken", aldus Ian De Bode, President bij Ondo Finance. "Wij kijken ernaar uit te zien hoe deze uitbreiding het gebruik ondersteunt terwijl wij tokenisatie in wereldwijde markten verder stimuleren."

Deze aankondiging markeert een belangrijke verschuiving voor Europese beleggers, die nu met het gemak van een digitale wallet toegang krijgen tot institutionele activa, waaronder:

Gebruikers in 30 EER-lidstaten kunnen nu meer dan 200 getokeniseerde Amerikaanse aandelen en ETF's kopen, verkopen en aanhouden via de DeFi-wallet.

Activa worden rechtstreeks beheerd binnen de vertrouwde Blockchain.com Wallet-interface, waardoor de frictie van traditionele effectenrekeningen wordt weggenomen.

Tegen de achtergrond van sterke prestaties op de edelmetaalmarkten biedt Ondo Global Markets onchain toegang tot getokeniseerde edelmetaal-ETF's, waaronder SLVon (zilver) en IAUon (goud), waarmee blootstelling aan grondstoffen mogelijk wordt binnen het bestaande aanbod van getokeniseerde ETF's.

Over Blockchain.com

Blockchain.com verbindt de wereld met de toekomst van financiën. Het bedrijf is wereldwijd marktleider op het gebied van cryptodiensten en helpt miljoenen mensen wereldwijd om veilig toegang te krijgen tot cryptocurrency. Sinds de oprichting in 2011 heeft Blockchain.com het vertrouwen gewonnen van meer dan 90 miljoen wallets en meer dan 40 miljoen geverifieerde gebruikers, en is er voor meer dan 1,2 biljoen USD aan cryptotransacties gefaciliteerd. Ga voor meer informatie naar Blockchain.com.

Over Ondo Finance:

Ondo Finance is een blockchainplatform dat zich richt op het tokeniseren van real-world assets en het onchain beschikbaar maken van financiële producten van institutionele kwaliteit. Door traditionele financiële markten te verbinden met gedecentraliseerde infrastructuur wil Ondo kapitaalmarkten toegankelijker, transparanter en efficiënter maken.

