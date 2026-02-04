Blockchain.com & Ondo Finance Luncurkan Saham AS Tertokenisasi di Onchain di Seluruh Eropa

Bermitra dengan Ondo Global Markets, kini ekuitas dan ETF yang terdaftar di NYSE dapat diakses oleh jutaan pengguna yang memenuhi syarat di Eropa secara langsung melalui dompet Blockchain.com

LONDON dan NEW YORK, 4 Februari 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Blockchain.com dan Ondo Finance mengumumkan perluasan kemitraan dengan menawarkan Real-World Assets (RWA) di onchain ke pasar Eropa. Kini pengguna di Eropa yang memenuhi syarat dapat langsung mengakses saham dan ETF AS tertokenisasi dan teregulasi dengan tanpa kendala dalam dompet DeFi Blockchain.com.

Tahun lalu, melalui dompet DeFi Blockchain.com dan Ondo Global Markets memperkenalkan lebih dari 200 saham dan ETF tertokenisasi kepada pengguna di Afrika dan Amerika Selatan, dengan menawarkan eksposur onchain ke beberapa perusahaan paling terkenal.

"Dengan menghadirkan saham AS ke blockchain bagi pengguna kami di Eropa, kami menyediakan solusi penyimpanan mandiri melalui dompet DeFi kami yang lebih cepat, lebih efisien, dan sepenuhnya milik sendiri yang tetap tidak tertandingi oleh bank tradisional," kata Peter Smith, CEO, Pendiri, dan Executive Chairman Blockchain.com. "Dengan membangun momentum kami di Afrika dan Amerika Selatan melalui kemitraan dengan Ondo, kami mewujudkan sistem keuangan yang lebih inklusif dan aman bagi jutaan masyarakat Eropa dan sekitarnya."

Sejak diluncurkan pada bulan September 2025, Ondo Global Markets telah mengalami pertumbuhan luar biasa, yang mencerminkan lonjakan permintaan aset kelas institusi di blockchain. Dengan Total Value Locked (TVL) lebih dari $556 juta dan volume perdagangan lebih dari $8,7 miliar, platform ini menjadi kekuatan dominan di sektor Real World Asset (RWA).

"Memperluas ketersediaan bagi pengguna di Wilayah Ekonomi Eropa melalui dompet DeFi Blockchain.com memungkinkan saham dan ETF tertokenisasi di Ondo menjangkau segmen yang sebelumnya tidak tersedia dalam basis pengguna global di platform ini," kata Ian De Bode, Presiden Ondo Finance. "Kami harap ekspansi ini dapat mendukung penggunaan di saat kami terus mendorong tokenisasi di seluruh pasar global."

Pengumuman ini menandai perubahan signifikan bagi para investor Eropa yang kini dapat mengakses aset kelas institusi dengan kemudahan dompet digital, termasuk:

Pengguna di 30 negara bagian Wilayah Ekonomi Eropa kini dapat membeli, menjual, dan menyimpan lebih dari 200 saham dan ETF AS tertokenisasi melalui dompet DeFi.

Aset dikelola secara langsung di antarmuka Dompet Blockchain.com yang sudah dikenal sehingga menghilangkan kerumitan akun broker tradisional.

Di tengah kinerja yang kuat di pasar logam mulia, Ondo Global Markets menawarkan akses di onchain ke ETF logam mulia tertokenisasi, termasuk SLVon (Perak) dan IAUon (Emas), yang memungkinkan eksposur komoditas dalam jajaran ETF yang ada.

Tentang Blockchain.com

Blockchain.com menghubungkan dunia dengan masa depan keuangan. Pemimpin global dalam layanan kripto yang membantu jutaan penduduk dunia mengakses mata uang kripto dengan aman. Sejak didirikan pada tahun 2011, Blockchain.com telah mendapatkan kepercayaan lebih dari 90 juta dompet dan lebih dari 40 juta pengguna terverifikasi, serta telah memfasilitasi lebih dari $1,2 triliun transaksi kripto. Kunjungi Blockchain.com untuk informasi lebih lanjut.

Tentang Ondo Finance:

Ondo Finance adalah platform di blockchain yang berfokus pada tokenisasi Real-World Asset dan menghadirkan produk keuangan kualitas institusi ke on-chain. Dengan menjembatani keuangan tradisional dan infrastruktur terdesentralisasi, Ondo ingin untuk menjadikan pasar modal lebih mudah diakses, transparan, dan efisien.

