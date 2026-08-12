BNI ofrece oportunidades de desarrollo de franquicias en Nueva York con una serie de eventos de networking para interesados en adquirir una franquicia

Este mes de agosto se celebrarán tres eventos de networking para interesados en franquicias en Brooklyn, Manhattan y Long Island

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- BNI® (Business Network International), la red de referencias empresariales más grande del mundo, organizará este mes una serie de eventos de networking en el mercado en toda el área metropolitana de Nueva York, como parte de sus continuas actividades en pos del desarrollo de franquicias. El objetivo de estos eventos, que tendrán lugar en Brooklyn, Manhattan y Long Island, es presentar el modelo de BNI a los futuros propietarios de franquicias, al tiempo que les permiten establecer contactos con las comunidades empresariales y de franquicias locales.

Estos tres eventos ponen de relieve la inversión continua de BNI en el mercado de Nueva York. Los asistentes podrán conocer de primera mano en qué consiste BNI: una chance para conocer mejor la oportunidad de una franquicia, reunirse con otros miembros y con los responsables de la franquicia, además de experimentar el enfoque de networking basado en las relaciones que ha convertido a BNI en la mayor organización de networking de recomendaciones del mundo desde hace más de cuatro décadas.

"Seguimos aprovechando el impulso acumulado durante años en el mercado de Nueva York, y estamos deseando conocer a los futuros propietarios y presentarles en persona la oportunidad de una franquicia", explicó Shannon Roderick, vicepresidenta de Desarrollo Global de Franquicias de BNI. "El objetivo de estos eventos es conocer a los posibles candidatos, dedicar tiempo a responder preguntas y, lo más importante, establecer vínculos con la comunidad de Nueva York".

Como los eventos son solo por invitación, asegúrese de rellenar el formulario de interés e inscribirse con antelación.

Las tres "Happy Hours" de Nueva York están programadas de la siguiente manera:

Eventos de networking para interesados en las franquicias en Brooklyn

Fecha: Martes, 18 de agosto

Hora: 18:30

Lugar: Celestine, 1 John Street, Brooklyn, NY 11201

Eventos de networking para interesados en las franquicias en Manhattan

Fecha: Miércoles, 19 de agosto

Hora: 18:30

Lugar: Carmine's 44th Street, 200 W 44th Street, Nueva York, NY 10036

Eventos de networking para interesados en las franquicias en Long Island

Fecha: Jueves, 20 de agosto

Hora: 18:30

Lugar: The Farm Italy Restaurant + Bar, 12 Gerard St, Huntington, NY 11743

Cada evento está abierto a futuros propietarios de franquicias, líderes empresariales locales y miembros de la comunidad interesados en conocer mejor BNI y en convertirse en propietarios de BNI. Este enfoque informal, que abarca tres ciudades, es deliberado y refleja la estrategia general de desarrollo de franquicias de BNI, cuyo objetivo es identificar a líderes emprendedores capaces de llevar el modelo de BNI, y sus 40 años de trayectoria en el crecimiento empresarial basado en las recomendaciones, a las comunidades de toda la región de Nueva York.

Las plazas para cada evento son limitadas. Las personas interesadas en asistir o en conocer mejor las oportunidades de participación en BNI en Nueva York pueden visitar www.bnifranchise.com para obtener más detalles.

Acerca de BNI ®

BNI (Business Network International) es la organización de redes empresariales más grande y exitosa del mundo. En la actualidad, BNI cuenta con más de 355 000 empresas afiliadas que participan en más de 11 800 grupos de BNI, los cuales se reúnen cada semana, ya sea de forma presencial, en línea o en formato híbrido, en 77 países de todo el mundo. Desde su creación en 1985, BNI se enorgullece de haber ayudado a 2,28 millones de empresas a obtener ingresos superiores a los 228 000 millones de dólares estadounidenses. Para obtener más información sobre BNI y saber cómo puede visitar un grupo local, visite www.bni.com o.

FUENTE BNI