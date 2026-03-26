Cando Solar presenta la solución de ala solar "Cando Solar Cloth", que hace realidad la energía solar escalable y liviana

WASHINGTON, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cando Solar, pionera en tecnología de energía solar liviana, presentó su solución de ala solar de heterounión de silicio cristalino (HJT, por sus siglas en inglés) enrollable y desarrollada a medida, la Cando Solar Cloth, en el evento SATELLITE × GovMilSpace el 24 de marzo en Washington, D.C. La solución innovadora está diseñada específicamente para satélites comerciales de órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés), comunicaciones 6G y aplicaciones de potencia de computación espacial.

Paño solar Cando: c-Si HJT enrollable con un costo solar del 90 % para Commercial LEO SAT (PRNewsfoto/Cando Solar)

Cando Solar Cloth marca un cambio fundamental de "eficiencia de área" a "eficiencia de peso", lo que desbloquea la abundancia de energía en el espacio y permite la equidad de energía en la Tierra, lo que hace que la energía solar escalable y liviana sea una realidad.

A medida que la industria espacial comercial global se acelera hacia una era de lanzamientos de altafrecuencia y despliegue de constelaciones de satélites, el peso y el costo se han convertido en las principales limitaciones para el despliegue de satélites a granescala. Los paneles solares rígidos tradicionales son voluminosos, pesados y caros, una lucha para satisfacer la creciente demanda de lanzamientos de altafrecuencia y bajo costo.

Cando Solar está abordando los puntos débiles de la industria con la solución de ala solar HJT enrollable desarrollada con un diseño avanzado y tecnologías de ingeniería flexibles:

Diseño ligero : con una relación peso-área tan baja como 300–900 g/m² y un diámetro laminado de solo 65 mm, el Cando Solar Cloth presenta un diseño ultraligero y enrollable que reduce significativamente el volumen de lanzamiento y las demandas de carga útil. La relación peso-potencia de 1–5 g/W es compatible para lograr una reducción general de la masa del satélite.

: con una relación peso-área tan baja como 300–900 g/m² y un diámetro laminado de solo 65 mm, el Cando Solar Cloth presenta un diseño ultraligero y enrollable que reduce significativamente el volumen de lanzamiento y las demandas de carga útil. La relación peso-potencia de 1–5 g/W es compatible para lograr una reducción general de la masa del satélite. Eficiencia de costos : en comparación con las células solares GaAs tradicionales, la solución basadaen HJT ofrece una eficiencia de conversión del 23–35 % (con células HJT en tándem que alcanzan hasta el 35 %), al tiempo que reduce los costos en un 90 %. Al permitir la producción compartida en aplicaciones espaciales y terrestres, como la agricultura, la construcción y el transporte, ayuda a reducir los costos generales de fabricación de satélites hasta en un 30 %, eliminando una barrera clave para el despliegue de constelaciones a granescala.

: en comparación con las células solares GaAs tradicionales, la solución basadaen HJT ofrece una eficiencia de conversión del 23–35 % (con células HJT en tándem que alcanzan hasta el 35 %), al tiempo que reduce los costos en un 90 %. Al permitir la producción compartida en aplicaciones espaciales y terrestres, como la agricultura, la construcción y el transporte, ayuda a reducir los costos generales de fabricación de satélites hasta en un 30 %, eliminando una barrera clave para el despliegue de constelaciones a granescala. Alta fiabilidad: La excepcional durabilidad del paño solar Cando se ha confirmado mediante pruebas de electroluminiscencia (EL) después de 10.000 ciclos de enrollado y desenrollado, lo que garantiza una producción de energía estable a lo largo de su vida útil en órbita.

"Nuestra presentación en SATELLITE × GovMilSpace no solo es un hito en la exhibición de nuestras capacidades de energía espacial, sino también un paso crítico en la estrategia de expansión global de Cando Solar. En el futuro, continuaremos impulsando la aplicación a granescala de tecnologías solares livianas en las comunicaciones espaciales y la potencia informática en órbita, haciendo que la energía limpia eficiente y rentable sea un facilitador central para el viaje de la humanidad más allá de la Tierra ", señaló Huang Qiang, fundador de Cando Solar.

Para más información, visite www.cando-solar.com.

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FUENTE Cando Solar