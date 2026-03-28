中能創推出Cando Solar Cloth太陽翼解決方案 實現規模化輕質太陽能發電

華盛頓2026年3月26日 /美通社/ -- 輕質太陽能技術先驅企業中能創於3月24日在華盛頓舉辦的SATELLITE × GovMilSpace上，正式發佈其自主研發的可捲曲晶體硅異質結(HJT)太陽翼解決方案——Cando Solar Cloth。該創新解決方案專為低地球軌道(LEO)商業衛星、6G通信及太空算力應用場景量身打造。

Cando Solar Cloth實現了從「面積效率」向「重量效率」的關鍵轉變，既解鎖了太空能源供給潛力，又推動了地球能源的公平普及，讓規模化、輕量化的太陽能發電成為現實。