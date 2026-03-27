Cando Solar introduceert zonnevleugelsysteem 'Cando Solar Cloth' en maakt schaalbare en lichtgewicht zonne-energie werkelijkheid

WASHINGTON, 27 maart 2026 /PRNewswire/ -- Cando Solar, een pionier in lichtgewicht zonne-energietechnologie, heeft op 24 maart tijdens het evenement SATELLITE × GovMilSpace in Washington, D.C., zijn op maat ontwikkelde oprolbare kristallijne silicium heterojunctie (HJT)-zonnevleugelsysteem, de Cando Solar Cloth, gepresenteerd. Deze innovatieve oplossing is specifiek ontworpen voor commerciële satellieten in een lage baan om de aarde (LEO), 6G-communicatie en toepassingen voor rekenkracht in de ruimte.

Cando Solar Cloth: Rollable c-Si HJT with 90% solar cost down for Commercial LEO Sat

De Cando Solar Cloth markeert een belangrijke verschuiving van 'oppervlakte-efficiëntie' naar 'gewichtsefficiëntie', waardoor een overvloed aan energie in de ruimte wordt ontsloten en energiegelijkheid op aarde mogelijk wordt gemaakt. Daarmee wordt schaalbare, lichtgewicht zonne-energie werkelijkheid.

Nu de wereldwijde commerciële ruimtevaartindustrie versnelt richting een tijdperk van frequente lanceringen en de uitrol van satellietconstellaties, zijn gewicht en kosten de belangrijkste beperkingen geworden voor een grootschalige inzet van satellieten. Traditionele starre zonnepanelen zijn omvangrijk, zwaar en duur, en kunnen moeilijk voldoen aan de groeiende vraag naar kostenefficiënte en frequente lanceringen.

Cando Solar pakt deze knelpunten in de sector aan met een oprolbare HJT-zonnevleugeloplossing, ontwikkeld met geavanceerd ontwerp en flexibele engineeringtechnologieën:

Lichtgewicht ontwerp : Met een gewicht-oppervlakteverhouding van slechts 300-900 g/m² en een diameter in opgerolde toestand van slechts 65 mm beschikt de Cando Solar Cloth over een ultralicht, oprolbaar ontwerp dat het lanceervolume en de payloadvereisten aanzienlijk vermindert. De gewicht-vermogensverhouding van 1-5 g/W draagt bij aan een verdere reductie van de totale satellietmassa.

Kostenefficiëntie : In vergelijking met traditionele GaAs-zonnecellen levert de op HJT gebaseerde oplossing een rendement van 23-35% (met tandem-HJT-cellen tot 35%), terwijl de kosten met 90% worden verlaagd. Dankzij gedeelde productie voor zowel ruimtevaart- als terrestrische toepassingen, zoals landbouw, bouw en transport, helpt het de totale productiekosten van satellieten met tot 30% te verlagen, waardoor een belangrijke barrière voor grootschalige uitrol van satellietconstellaties wordt weggenomen.

Hoge betrouwbaarheid: De uitzonderlijke duurzaamheid van de Cando Solar Cloth is bevestigd door elektroluminescentietests (EL) na 10.000 keer oprollen en uitrollen, wat zorgt voor een stabiele energieopbrengst gedurende de volledige operationele levensduur in een baan om de aarde.

"Onze presentatie op SATELLITE × GovMilSpace is niet alleen een mijlpaal in het demonstreren van onze capaciteiten op het gebied van ruimte-energie, maar ook een belangrijke stap in de wereldwijde expansiestrategie van Cando Solar. In de toekomst zullen we ons blijven inzetten voor de grootschalige toepassing van lichtgewicht zonnetechnologieën in ruimtecommunicatie en rekenkracht in een baan om de aarde, en efficiënte, kosteneffectieve schone energie tot een sleutelfactor maken voor de menselijke verkenning van de ruimte", aldus Huang Qiang, oprichter van Cando Solar.

Meer informatie vindt u op www.cando-solar.com.

