A Cando Solar apresenta a solução de asa solar "Cando Solar Cloth", tornando a energia solar escalável e leve uma realidade

WASHINGTON, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Cando Solar, pioneira em tecnologia de energia solar leve, revelou sua solução de asa solar de heterojunção de silício cristalino (HJT) rolável desenvolvida sob medida - a Cando Solar Cloth - no evento SATELLITE × GovMilSpace em 24 de março em Washington, D.C. A solução inovadora foi projetada especificamente para satélites comerciais de órbita terrestre baixa (LEO), comunicações 6G e aplicações de energia de computação espacial.

Pano Solar Cando: Rollable c-Si HJT com 90% de custo solar para Comercial LEO SAT (PRNewsfoto/Cando Solar)

A Cando Solar Cloth marca uma mudança fundamental da "eficiência da área" para a "eficiência do peso", desbloqueando a abundância de energia no espaço e permitindo a equidade de energia na Terra, tornando a energia solar escalável e leve uma realidade.

À medida que a indústria espacial comercial global acelera para uma era de lançamentos de altafrequência e implantação de constelações de satélites, peso e custo emergiram como as principais restrições para a implantação de satélites em grandeescala. Os painéis solares rígidos tradicionais são volumosos, pesados e caros, uma luta para atender à crescente demanda por lançamentos de baixo custo e altafrequência.

A Cando Solar está abordando os pontos problemáticos do setor com a solução de asa solar HJT rolável desenvolvida com design avançado e tecnologias de engenharia flexíveis:

Design leve : com uma relação peso-área de apenas 300–900 g/m² e um diâmetro laminado de apenas 65 mm, o Cando Solar Cloth apresenta um design ultraleve e rolável que reduz significativamente o volume de lançamento e as demandas de carga útil. A relação peso/potência de 1–5 g/W suporta para alcançar a redução geral da massa do satélite.

: com uma relação peso-área de apenas 300–900 g/m² e um diâmetro laminado de apenas 65 mm, o Cando Solar Cloth apresenta um design ultraleve e rolável que reduz significativamente o volume de lançamento e as demandas de carga útil. A relação peso/potência de 1–5 g/W suporta para alcançar a redução geral da massa do satélite. Eficiência de custo : em comparação com as células solares GaAs tradicionais, a solução baseadaem HJT oferece 23–35% de eficiência de conversão (com células HJT em tandem atingindo até 35%), enquanto reduz os custos em 90%. Ao permitir a produção compartilhada em aplicações espaciais e terrestres, como agricultura, construção e transporte, ela ajuda a reduzir os custos gerais de fabricação de satélites em até 30%, removendo uma barreira fundamental para a implantação de constelações em grandeescala.

: em comparação com as células solares GaAs tradicionais, a solução baseadaem HJT oferece 23–35% de eficiência de conversão (com células HJT em tandem atingindo até 35%), enquanto reduz os custos em 90%. Ao permitir a produção compartilhada em aplicações espaciais e terrestres, como agricultura, construção e transporte, ela ajuda a reduzir os custos gerais de fabricação de satélites em até 30%, removendo uma barreira fundamental para a implantação de constelações em grandeescala. Alta confiabilidade: A excepcional durabilidade do Pano Solar Cando foi confirmada por testes de eletroluminescência (EL) após 10.000 ciclos de rolo e desenrolamento, garantindo uma produção de energia estável ao longo de sua vida útil em órbita.

"Nossa apresentação no SATELLITE × GovMilSpace não é apenas um marco na demonstração de nossas capacidades de energia espacial, mas também um passo crítico na estratégia de expansão global da Cando Solar. No futuro, continuaremos a impulsionar a aplicação em largaescala de tecnologias solares leves nas comunicações espaciais e no poder de computação em órbita, tornando a energia limpa eficiente e econômica um facilitador essencial para a jornada da humanidade além da Terra ", observou Huang Qiang, fundador da Cando Solar.

Para mais informações, visite www.cando-solar.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943172/20260325094531_3406_391.jpg

FONTE Cando Solar