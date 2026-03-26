Cando Solar présente la solution d'aile solaire "Cando Solar Cloth", qui fait de l'énergie solaire modulable et légère une réalité.

WASHINGTON, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Cando Solar, pionnier de la technologie de l'énergie solaire légère, a dévoilé sa solution d'aile solaire enroulable au silicium cristallin à hétérojonction (HJT), développée sur mesure, la Cando Solar Cloth, lors de l'événement SATELLITE × GovMilSpace qui s'est tenu le 24 mars à Washington, D.C. Cette solution innovante est spécialement conçue pour les satellites commerciaux en orbite basse (LEO), les communications 6G et les applications informatiques spatiales.

Cando Solar Cloth: Rollable c-Si HJT with 90% solar cost down for Commercial LEO Sat

La toile solaire Cando marque un tournant en passant de « l'efficacité en termes de surface » à « l'efficacité en termes de poids », débloquant l'abondance d'énergie dans l'espace et permettant l'équité énergétique sur Terre, faisant de l'énergie solaire légère et évolutive une réalité.

Alors que l'industrie spatiale commerciale mondiale entre de plain-pied dans l'ère des lancements à haute fréquence et du déploiement de constellations de satellites, le poids et le coût sont devenus les principales contraintes au déploiement de satellites à grande échelle. Les panneaux solaires rigides traditionnels sont encombrants, lourds et coûteux, ce qui ne permet pas de répondre à la demande croissante de lancements à faible coût et à haute fréquence.

Cando Solar s'attaque aux problèmes de l'industrie en proposant une solution d'aile solaire HJT enroulable, développée grâce à une conception avancée et à des technologies d'ingénierie flexibles :

Conception légère : Avec un rapport poids/surface aussi bas que 300-900 g/m² et un diamètre roulé de seulement 65 mm, la toile solaire Cando est ultra-légère et enroulable, ce qui réduit considérablement le volume de lancement et les exigences en matière de charge utile. Le rapport poids/puissance de 1 à 5 g/W permet de réduire la masse globale du satellite.

: Avec un rapport poids/surface aussi bas que 300-900 g/m² et un diamètre roulé de seulement 65 mm, la toile solaire Cando est ultra-légère et enroulable, ce qui réduit considérablement le volume de lancement et les exigences en matière de charge utile. Le rapport poids/puissance de 1 à 5 g/W permet de réduire la masse globale du satellite. Coût-efficacité : Par rapport aux cellules solaires traditionnelles en GaAs, la solution basée sur le HJT offre un rendement de conversion de 23 à 35 % (les cellules HJT en tandem atteignant jusqu'à 35 %), tout en réduisant les coûts de 90 %. En permettant une production partagée entre les applications spatiales et terrestres, telles que l'agriculture, la construction et les transports, il contribue à réduire les coûts globaux de fabrication des satellites jusqu'à 30 %, éliminant ainsi un obstacle majeur au déploiement de constellations à grande échelle.

: Par rapport aux cellules solaires traditionnelles en GaAs, la solution basée sur le HJT offre un rendement de conversion de 23 à 35 % (les cellules HJT en tandem atteignant jusqu'à 35 %), tout en réduisant les coûts de 90 %. En permettant une production partagée entre les applications spatiales et terrestres, telles que l'agriculture, la construction et les transports, il contribue à réduire les coûts globaux de fabrication des satellites jusqu'à 30 %, éliminant ainsi un obstacle majeur au déploiement de constellations à grande échelle. Haute fiabilité : La durabilité exceptionnelle de la toile solaire Cando a été confirmée par des tests d'électroluminescence (EL) après 10 000 cycles de roulage et de déroulage, ce qui garantit une production d'énergie stable tout au long de sa durée de vie en orbite.

"Notre présentation à SATELLITE × GovMilSpace n'est pas seulement une étape importante dans la présentation de nos capacités en matière d'énergie spatiale, mais aussi une étape cruciale dans la stratégie d'expansion mondiale de Cando Solar. À l'avenir, nous continuerons à promouvoir l'application à grande échelle des technologies solaires légères dans les communications spatiales et la puissance informatique en orbite, en faisant de l'énergie propre efficace et rentable un élément clé du voyage de l'humanité au-delà de la Terre", a déclaré Huang Qiang, fondateur de Cando Solar.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cando-solar.com.

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