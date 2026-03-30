CD PROJEKT RED KOOPERIERT MIT ZERO LATENCY VR, UM DIE WELT VON CYBERPUNK 2077 IN EIN IMMERSIVES VR-ERLEBNIS ZU VERWANDELN

Night City erwacht in einem neuen, locationsbasierten VR-Erlebnis zum Leben, das ganz auf Freiheit, Intensität und einzigartige gemeinsame Momente ausgelegt ist.

MELBOURNE, Australien, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Zero Latency VR, der unangefochtene Marktführer im Bereich immersiver Unterhaltung und der Vordenker hinter dem weltweit größten echten standortbasierten Free-Roam-VR-Netzwerk, hat eine neue Zusammenarbeit mit CD PROJEKT RED angekündigt, um das preisgekrönte Universum von Cyberpunk 2077 in sein VR-Format im Lagerhausmaßstab zu übertragen.

You’ve played Night City. Now you live it. Zero Latency VR has teamed up with ‪Cyberpunk 2077‬ to put you inside a fully immersive VR experience — only available at our locations. Be a mercenary. Build your crew. Become a legend. Coming soon. Speed Speed Zero_Latency_VR_x_Cyberpunk_2077_Hero_Image

Cyberpunk 2077 ist ein Open-World-Action-Adventure-Rollenspiel, das in Night City spielt, einer düsteren Megastadt der Zukunft, die von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines cyber-verbesserten Söldners namens V, der sich im Kampf um Ruhm und Überleben den mächtigsten Kräften der Stadt stellt. Cyberpunk 2077, entwickelt vom Studio hinter der The Witcher-Spielreihe, hat seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2020 ein weltweites Publikum erreicht und wurde für seine Erzählkunst, sein Gameplay und die fesselnde Atmosphäre seiner offenen Welt hoch gelobt.

Dieses brandneue Erlebnis vor Ort, das auf der Welt von Cyberpunk 2077 basiert, wurde speziell für die kabellose Free-Roam-Technologie von Zero Latency VR entwickelt. Es ermöglicht den Spielern, sich gemeinsam physisch durch einen gemeinsamen Raum zu bewegen, und bietet so eine neue Möglichkeit, die Welt von Cyberpunk 2077 zu erkunden. Es handelt sich um ein eigenständiges Erlebnis, das die Atmosphäre und den Stil von Night City über das ursprüngliche, bildschirmbasierte Format des Videospiels hinaus einfängt.

„Cyberpunk 2077 ist eine der fantasievollsten Welten der modernen Unterhaltungsbranche", sagte Tim Ruse, Geschäftsführer von Zero Latency VR. „Das Besondere an dieser Zusammenarbeit ist, dass sie sich ganz natürlich mit dem verbindet, was wir am besten können. Bei den Zero-Latency-Erlebnissen geht es um Bewegungsfreiheit und gemeinsamen Adrenalinkick, und Night City ist eine Welt, die geradezu danach verlangt, auf menschlicher Ebene erkundet zu werden. CD PROJEKT RED sind Experten auf ihrem Gebiet, und wir freuen uns darauf, ein neues, unvergessliches Abenteuer zu erschaffen."

Inspiriert von der Welt von Cyberpunk 2077, jedoch keine direkte Adaption des Videospiels, wird dieses Erlebnis speziell für das weltweite Venuenetzwerk von Zero Latency VR entwickelt. Dabei kommen großflächige Arenen, kabellose Headsets und Ganzkörperbewegungen zum Einsatz, um ein soziales, vollständig immersives VR-Abenteuer zu bieten, das seinesgleichen sucht.

Weitere Einzelheiten zu diesem Erlebnis werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Das immersive VR-Erlebnis Cyberpunk 2077 wird weltweit in den Zero Latency VR-Standorten eingeführt.

INFORMATIONEN ZU ZERO LATENCY VR:

Zero Latency VR ist der weltweite Pionier für immersive Unterhaltung und verschiebt die Grenzen des Möglichen bei ortsbezogenen Erlebnissen. Als größtes Free-Roam-VR-Netzwerk der Welt mit über 150 hochmodernen Venues in 30 Ländern ist Zero Latency der Ort, an dem Menschen auf der Suche nach echtem Nervenkitzel ihre wildesten Fantasien ausleben können.

INFORMATIONEN ZU CD PROJEKT RED:

CD PROJEKT RED ist ein 2002 gegründetes Entwicklerstudio für Videospiele. Zu den Flaggschiff-Titeln zählen das futuristische Rollenspiel Cyberpunk 2077 und dessen Spionagethriller-Erweiterung Phantom Liberty sowie die The Witcher-Spielreihe, darunter The Witcher 3: Wild Hunt und seine beiden Erweiterungen. CD PROJEKT RED hat zudem die preisgekrönte Netflix-Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners produziert, die im selben Universum wie das Spiel spielt. CD PROJEKT RED ist Teil der CD PROJEKT Group. CD PROJEKT S.A. ist an der Warschauer Wertpapierbörse notiert (ISIN: PLOPTTC00011).

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